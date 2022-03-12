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Зеленский о планах оккупантов захватить Киев: Если они уничтожат всех нас - они зайдут

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский о планах оккупантов захватить Киев: Если они уничтожат всех нас - они зайдут

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность вхождения войск России в Киев. Он отметил, что если оккупанты уничтожат всех нас, они зайдут в Киев".

Об этом он сказал во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отвечая на вопрос, видит ли президент вероятность вхождения российских войск в Киев, Зеленский отметил:

"Если будут сотни тысяч людей или десятки тысяч военных, которых сейчас мобилизует Россия, и они все придут сотнями или тысячами, танками, - они зайдут в Киев. Мы это понимаем. Если они будут производить ковровую бомбардировку и просто решат стереть историческую память всего этого региона, историю Киевской Руси, историю Европы – они зайдут в Киев. Если они уничтожат всех нас – они зайдут в Киев".

"Если в этом цель, то тогда пусть заходят", – добавил он.

В то же время, подчеркнул Зеленский, россиянам придется жить на этой земле самим. "Точно без нас. Друзей среди нас они здесь не найдут", - сказал он.

Читайте: Шольц и Макрон призвали Путина к прекращению огня в Украине
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Топ комментарии
+28
Чомусь мені спокійніше коли він мовчить
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12.03.2022 16:57
+26
Ця ненависть-вже навіки,навіть взяттям Київа вони нічого не здобудуть,буде "афганістан 2.0",їм ніхто й нічого вже не пробачить.
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12.03.2022 16:59
+19
А что не так он говорит? Он имеет ввиду, что никто не собирается отдавать Киев от слова "совсем". И каждый, кто может держать оружие, будет защищать его. Единственный способ его "захватить", это разбомбить и убить все ~2 миллиона людей что тут осталось.

Вещаю из Киева, если что.
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12.03.2022 17:08
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Чомусь мені спокійніше коли він мовчить
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12.03.2022 16:57 Ответить
Иногда лучше молчать, чем говорить...
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12.03.2022 16:58 Ответить
Саме так! Але,обидвоє з вас ніхто не промовчав, хоча вас ніхто не запитував, а він президент і його думка важливіша за вашу
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12.03.2022 17:02 Ответить
Чувак наповну грає героїчну роль.

До того ж "всіх нас" - це про нас, а не про них.
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12.03.2022 17:01 Ответить
Головне тепер - щоб не було ніяких домовленостей про припинення вогню, ніяких перемир'їв, навіть нетривалих, крім гуманітарних коридорів. Інакше противник за цей час почне освоювати територію, організовувати свої тили, призначати окупаційні адміністрації, проводити зачистки нелояльного населення. Він наставить блокпостів на трасах і налагодить власну логістику. Поки війна має дещо хаотичні форми, ми маємо перевагу, але ризикуємо її втратити. Де-факто це призведе, як мінімум, до втрати Україною контролю над значною частиною територій. Як на Донбасі. А потім, коли Росія оговтається, до подальшого російського наступу.
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12.03.2022 16:59 Ответить
Ця ненависть-вже навіки,навіть взяттям Київа вони нічого не здобудуть,буде "афганістан 2.0",їм ніхто й нічого вже не пробачить.
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12.03.2022 16:59 Ответить
зеля поплив чи що це було?
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12.03.2022 16:59 Ответить
Або сам не знає чого хоче.
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12.03.2022 17:03 Ответить
Президент толкает героические речи, которые понимает Запад. Речи о том, что весь Киев будет сражаться и победят кацапы только в том случае, если всех убьют, а это не так. На западе подобная риторика вызывает у людей определенные чувства. Так что он все правильно делает.
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12.03.2022 17:19 Ответить
На жалость Европе давит? А киевлянам которые сейчас тут, теробороне как это слышать? "Дайте ему селедки".
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12.03.2022 17:34 Ответить
А что он сказал не так с точки зрения киевлян? Ты думаешь, что лично тебя не коснется, если начать "договариваться посередине"? Всё равно кацапы раскатают город в ноль, они просто не умеют по другому воевать. Так зачем давать глупые надежды? У нас сейчас только один путь - победить в этой войне. Никаких других нет вообще.
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12.03.2022 18:29 Ответить
И одевего фразе " только один путь -плбедить" -? Сами додумывайтесь? Речь Главнокомандующего не может иметь неопределеностей или двусмысленности, обрес=ченности или паники. Позорище.
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12.03.2022 19:14 Ответить
ребята. без хайпа - Список Шиндлера. - ассоциации те же.
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12.03.2022 16:59 Ответить
почему я тебе не верю?
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12.03.2022 17:01 Ответить
Якби твою дитину вбили (не "знищили",тварюка)-ти вже кацапів би їбашашила,курва козлорила.
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12.03.2022 17:04 Ответить
Здався б в полон ЗСУ, - був би живий...
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12.03.2022 17:14 Ответить
говорят, Песковских ********* в Штатах защимили.....
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12.03.2022 17:05 Ответить
Хрен тебе, а не Киев!
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12.03.2022 17:05 Ответить
...что он несёт
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12.03.2022 17:07 Ответить
Хого понесло від своєї, типа, величі. Не заткнеться. Як та Грета...
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18.03.2022 17:20 Ответить
А что не так он говорит? Он имеет ввиду, что никто не собирается отдавать Киев от слова "совсем". И каждый, кто может держать оружие, будет защищать его. Единственный способ его "захватить", это разбомбить и убить все ~2 миллиона людей что тут осталось.

Вещаю из Киева, если что.
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12.03.2022 17:08 Ответить
взрываться будут дома и метро в москве и питере, крымские мосты и места скопления кацапского скота. Год, два, пять, десять - столько сколько нужно будет, до полного уничтожения этой ублюдочной нации
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12.03.2022 17:09 Ответить
Так ЗСУ лише тому і навалюють, що його з командою не допускають
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12.03.2022 17:31 Ответить
Я уверен только в одном, если Украина перестанет бороться и еще раз пойдет на капитулятивные позорные переговоры то действительно Украина перестанет существовать. В другом случае ***** зубы обломает и умоется своей кровью
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12.03.2022 17:10 Ответить
А так вообще Зеленскому лучше молчать чем говорить. И так уже достаточно натворил, что за***мся выгребать
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12.03.2022 17:14 Ответить
ЗБРОЮ РОЗДАВАЙ!
Якщо є загроза не витримати штурм.
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12.03.2022 17:24 Ответить
Розклав все по поличках
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12.03.2022 17:26 Ответить
От "підняв бойовий дух" голоовнокомандуючий! Залепить йому рота, хай говорить тільки по-писанному!
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12.03.2022 17:27 Ответить
много просочилось вооруженных диверсантов. затаились. ждут ударить в спину когда начнется наступление. нужны очень крутые меры чтобы их ликвидирлвать
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12.03.2022 17:48 Ответить
Зрозуміти. Путін в кутку. невдача коштує йому дуже дорого. війна для нього теж дорога. Путін вважає, що якщо Росія витримає війну ще трохи програє, то він зможе перемогти. Це для того, щоб він зрозумів, що він не зможе перемогти ні за 3 дні, ні за 3 роки. Тож Путін повинен визнати, що провал дешевше, ніж продовження війни.
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12.03.2022 17:50 Ответить
Шо ЗЕчмо несёт?
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12.03.2022 18:24 Ответить
 
 