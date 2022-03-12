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Оккупанты вынуждены изменить тактику, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 12 марта

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты вынуждены изменить тактику, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 12 марта

Идут семнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению. В связи с неудачной попыткой провести наступательную операцию, оккупанты вынуждены изменить тактику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 12.03.2022 по российскому вторжению.

Как отмечается, из-за значительных логистических проблем и растянутых коммуникаций противник не способен обеспечить свои подразделения горюче-смазочными материалами, продуктами питания и боеприпасами, что побуждает оккупантов прибегать к мародерству и грабежу местного населения, магазинов, аптек и т.д. К тому же действия оккупантов сопровождаются многочисленными случаями тяжких преступлений против мирного населения.

"Брошенные на произвол судьбы оккупационные подразделения деморализованы и имеют крайне низкое морально-психологическое состояние. Увеличилось количество случаев попыток самостоятельно вернуться на территорию российской федерации. Учитывая большие боевые потери личного состава и проблемы с комплектованием резервных подразделений и частей, командование вооруженных сил ведение боевых действий на территории Украины так называемых "военнослужащих срочной службы" с территории ОРДЛО и военных наемников из Абхазии, Южной Осетии и числа заключенных из исправительных заведений российской федерации", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что почти во всех направлениях выдвижения оккупанты пытаются закрепиться на ранее захваченных рубежах, но значительного успеха не имеют.

Смотрите: Сумы, Буча, Гостомель: в Украине 12 марта идет эвакуация мирных жителей. ВИДЕО

Кроме того, противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры, жилым кварталам и аэродромам, цинично пренебрегая нормами Международного гуманитарного права.

На Волынском направлении сохраняется угроза диверсий на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры.

"Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях, осуществляется прикрытие государственной границы Украины и морского побережья. На отдельных направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны. Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!" , – добавили в Генштабе ВСУ.
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Топ комментарии
+25
Наближається потепління. Партизанський спротив повинен збільшитись утричі. У цих тварюк не повинно бути ні сну ні покою.
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12.03.2022 18:47
+15
тож вирішили кинути до нас ще більше непортребу та всякої швалі і мерзоти. отих точно нікого в полон брати не варто - розстріл на місці.
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12.03.2022 18:51
+8
Ох, что то Мариуполь мне напоминает. Отправят туда жидкую подмогу, которую разобьют, как было сами помним где. Или пока их будут разбивать вся линия фронта будет стоять и курить, как мы тоже помним где и в каком году. А потом Зе скажет: "Ну нисмогла я..." Блин, ну Азовом и морской пехотой не жертвуют!. Главред, Вы можете объяснить как то наверху, что то ж надо делать
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12.03.2022 18:57
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Наближається потепління. Партизанський спротив повинен збільшитись утричі. У цих тварюк не повинно бути ні сну ні покою.
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12.03.2022 18:47 Ответить
А що, хтось це не знав? Ті ж самі поляки і бздят huула у справі з літаками
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12.03.2022 20:20 Ответить
Шановний пане, можна поцікавитися, де ви взяли фразу "close the sky"?
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12.03.2022 20:28 Ответить
тож вирішили кинути до нас ще більше непортребу та всякої швалі і мерзоти. отих точно нікого в полон брати не варто - розстріл на місці.
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12.03.2022 18:51 Ответить
виключно моя думка: як не крути, але потрібен контрнаступ! Але НАТО б небо закрило під це діло... Щонайменше
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12.03.2022 18:51 Ответить
Ніякого закриття неба не буде, запад ситься *****!
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12.03.2022 20:24 Ответить
Далі буде так...
1, Зупинка стрілянини (ну так треба люди, руйнування, не мае пво , не мае літаків, посівна ,дуже впливае на економіку, і тд і тс)
2, Москалям віддадуть ну тіпа тимчасово окупованні (не визнають но віддадуть ) Донецька обл... Луганська обл... Херсонська обл ... Ну і Крим...
3, Европа схвалить (озаботяться но схвалять) НАТО схвалить (ну тіпа не стреляють ну і добре) Главна 7-ка так само озаботяться но схвалять)
4, Москалям скормлять типа такий був план вода в Крим и новаросія...
5, І наступить миру мир на років 5, а там опять прийдуть ОСВОБОЖДАТЬ...

Дуже хочу помилятися.
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12.03.2022 18:52 Ответить
Ну и пуйло выдавит с Европы и США отмену самых болючих санкций.
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12.03.2022 18:58 Ответить
не будет такого
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12.03.2022 19:03 Ответить
Поки, як це не прикро, все до цього і йде з самого початку, з 24.02... Питання в тому:"відвжмуть" тільки Азовське море чи і від Чорного відріжуть під бравурні відосики(яких було доречи багато і під час тихої окупації Криму в 14-му - як по сценарію, якомусь "кварталввському" виходили - майже всі як виправданнч чи щоб "підсластити пігулку": ой які всі герої, які герої - а потім місяць потому 80% "героїв" у тих ВЧ офіційно зрадниками виявились, тьфу!). Таке враження, що про лугандон в межах фактичних областей, "херсонська волость" цілком з водою в Крим, більшу частину Запорізької з ЗАЕС бонусом, та ще якісь дуже непоиємні для українського суспільства "сюрпризи" (Харків? Миколаїв/Одеса? Запоріжжя?..) - була домовленість через крота Єрмака і завнрбованого ним пРеЗедента ще може з Оману, дуже хочу помилятися. Але скоріш ща все скоро це "героїчне" ОП заволає: ось бачите в НАТО не беруть, небо не закривають, маємо домовлятись і все це легалізують, хай їм грець!..
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12.03.2022 23:28 Ответить
У тупорылых зебобиков только одно на уме - а где Порошенко?

А ответить на вопрос - кому на хрен надо было вэлыкое будиныцтво - зебобики не могут.
Оружие надо было покупать, танки делать, а не оркам дороги готовить.
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13.03.2022 07:36 Ответить
Отключил транспондер. Похоже, это за мясом из Сирии летит. Х*йло, как Саурон, решил собрать все зло со всего мира.
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12.03.2022 18:57 Ответить
Мариуполь уже и не вспоминают, похоже договорились слить,хотя если бы задействовать авиацию можно было бы улучшить положение.
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12.03.2022 18:55 Ответить
Ох, что то Мариуполь мне напоминает. Отправят туда жидкую подмогу, которую разобьют, как было сами помним где. Или пока их будут разбивать вся линия фронта будет стоять и курить, как мы тоже помним где и в каком году. А потом Зе скажет: "Ну нисмогла я..." Блин, ну Азовом и морской пехотой не жертвуют!. Главред, Вы можете объяснить как то наверху, что то ж надо делать
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12.03.2022 18:57 Ответить
Как притомили уже такие стратеги как ты
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12.03.2022 19:12 Ответить
Мариуполем, Азовом и морской пехотой пожертвуют. Эдакая жертва на заклание. Для гипотетической будущей общей победы над врагом. Нету сил для деблокады Мариуполя. Нету. Понастроили дорог, блин. Вот по этим дорогам враг и докатил из Крыма с ветерком до города, тупо раскатывает числом и ровняет город с землей. Сейчас бы Зелю спростить, ну как, перестал стрелять, договорился с ворогом посередине?
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12.03.2022 19:33 Ответить
Якщо чесно - ні про що...
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12.03.2022 19:00 Ответить
"Увеличилось количество случаев попыток самостоятельно вернуться на территорию российской федерации" Они в конец *******. Что тут в России вообще ловить? Медленно подыхать? Пусть ползут к ВСУ, может пожалеют дураков.
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12.03.2022 19:04 Ответить
Давайте праздновать ,когда ЗСУ дойдут до Ростова и Белгорода...А пока люди гибнут...И какие-то "переговоры"...
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12.03.2022 19:15 Ответить
Ми вісім років не могли відбити у кацапів шматки Донецької та Луганської областей, а ви про ростов та белгород
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12.03.2022 20:29 Ответить
И шо? Сдаваться?Любые переговоры - на руку фашистам - обманут однозначно!И продолжат убивать.
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12.03.2022 20:37 Ответить
Я що, сказав здаватись? Захід нам дає тільки оборонне озброєння чому? Тому що: 1. Незацікавленний у знищенні кацапів нашими ВСУ або 2. Сситься *****.
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12.03.2022 20:50 Ответить
Чесно кажучи, не "не могли", а - не дуже й то старались, лізти туди було собі дорожче і через божевільні потенційні втрати, і через небажання спровокувати ***** на щось подібне до 24.02...
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12.03.2022 23:35 Ответить
Андрюше украинцу. Во-первых, не тычь мне. Во-вторых, не хочу чтоб повторились ошибки Илловайска и Дебальцево, если кому то было непонятно
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12.03.2022 19:20 Ответить
к сожалению, возможно все. В том числе и стратегическое окружение ВСУ на Донбассе. Если не на всем левом берегу. Иловайск - в чистом виде предательство, Дебальцево - чудом ноги унесли. Уже не отступят, не повернут назад. Терять бункерному нечего, все равно санкциями обложили как чумного. Его первая волна разбилась, захлебнулась в крови. Такое впечатление что ее спецом пустили в расход, чтоб измотать, выявить слабые точки. На подходе вторая. Тактику изменили, начали ровнять все артиллерией, танками, под ноль, мешать с землей, города, жителей, без разбора. Из за страха, стали давить танкми гражданских, стрелять без разбора, во все что движется в их направлении. Началась ненависть с обоеих сторон, скоро с пленными цацкатся уже не будут, как в первые дни. Будут просто тупо стрелять на месте, знал не знал, сопляк, наемник, всех. Но у Украины нет сил воевать на равных с таким противником как оркостан, слишком неравны силы.
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12.03.2022 19:48 Ответить
Порошенко казав, що є. Його слова: "300 тисяч орків проти 10-мільйонного чоловічого населення України -- це ніщо."
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12.03.2022 20:30 Ответить
Цікаво як "10-мільйонне чоловіче населення України" може противостояти ракетно- бомбовим ударам кацапів по містам? Це чмо не сказало?
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12.03.2022 20:36 Ответить
це бот, не звертай уваги, просто бан
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13.03.2022 00:39 Ответить
Бить надо всех и вся и даже тех кто уже убегает в Россию. Это еще сильнее деморализует врага, тогда он точно забудет про Украину. Там получат п....ей и опять, как колорадские жуки полезут в Украину.
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12.03.2022 20:39 Ответить
Значних успіхів не мають, але Маріуполь вже ледь тримається. Може все-таки вже пора йому допомогти?
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12.03.2022 23:16 Ответить
Херсон не провороньте. А то неизвестно что и думать. Т к молчат о нём, в смысле тактики.
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12.03.2022 23:27 Ответить
 
 