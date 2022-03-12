Оккупанты вынуждены изменить тактику, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 12 марта

Идут семнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению. В связи с неудачной попыткой провести наступательную операцию, оккупанты вынуждены изменить тактику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 12.03.2022 по российскому вторжению.

Как отмечается, из-за значительных логистических проблем и растянутых коммуникаций противник не способен обеспечить свои подразделения горюче-смазочными материалами, продуктами питания и боеприпасами, что побуждает оккупантов прибегать к мародерству и грабежу местного населения, магазинов, аптек и т.д. К тому же действия оккупантов сопровождаются многочисленными случаями тяжких преступлений против мирного населения.

"Брошенные на произвол судьбы оккупационные подразделения деморализованы и имеют крайне низкое морально-психологическое состояние. Увеличилось количество случаев попыток самостоятельно вернуться на территорию российской федерации. Учитывая большие боевые потери личного состава и проблемы с комплектованием резервных подразделений и частей, командование вооруженных сил ведение боевых действий на территории Украины так называемых "военнослужащих срочной службы" с территории ОРДЛО и военных наемников из Абхазии, Южной Осетии и числа заключенных из исправительных заведений российской федерации", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что почти во всех направлениях выдвижения оккупанты пытаются закрепиться на ранее захваченных рубежах, но значительного успеха не имеют.

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Кроме того, противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры, жилым кварталам и аэродромам, цинично пренебрегая нормами Международного гуманитарного права.

На Волынском направлении сохраняется угроза диверсий на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры.

"Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях, осуществляется прикрытие государственной границы Украины и морского побережья. На отдельных направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны. Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!" , – добавили в Генштабе ВСУ.