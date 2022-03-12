Защитники Украины освободили от оккупантов 2 населенных пункта в Черниговской области, захватили более 10 единиц трофейной техники, - ОК "Північ"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Украины освободили от оккупантов 2 населенных пункта в Черниговской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Північ".
"Несмотря на ожесточенные бои, продолжающиеся на нашей родной Черниговщине, защитники из подразделений оперативного командования "Північ" с каждым днем приближают время победы все ближе. Защитникам удалось освободить еще два населенных пункта и не дать при этом возможности врагу установить понтонную переправу и сдержать намерения врага по продвижению в сторону Киева", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, защитникам Украины удалось еще и захватить более 10 единиц трофейной техники врага.
"Армия Российской Федерации уже не так сильна, как о ней рассказывали с экранов телевизора пропагандисты Кремля. Личный состав деморализован и не может вести активные боевые действия. Верим в украинский народ, верим в Вооруженные Силы Украины!!!", - добавили в ОК "Північ".
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Дивне відчуття: ніколи не був прихильником хворої естетики Далі і подібних... але мусив клікнути "Мені подобається" о_О
Пообщался с харьковчанами и киевлянами -- женщины и дети -- все обратно в Украину хотят! ...аж плачут...
Очень удивлены сердечным приёмом от немцев -- никогда с таким не сталкивались.
По Нюрнбергу поехали машинки с украинскими флажками... -- я в доле! *)
@Rauf1615
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44 хв
Вчера под Черниговом сбили российский беспилотник "Форпост", заглянули внутрь - а там всё "Made in Israel"