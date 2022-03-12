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Защитники Украины освободили от оккупантов 2 населенных пункта в Черниговской области, захватили более 10 единиц трофейной техники, - ОК "Північ"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Украины освободили от оккупантов 2 населенных пункта в Черниговской области, захватили более 10 единиц трофейной техники, - ОК

Защитники Украины освободили от оккупантов 2 населенных пункта в Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Північ".

"Несмотря на ожесточенные бои, продолжающиеся на нашей родной Черниговщине, защитники из подразделений оперативного командования "Північ" с каждым днем ​​приближают время победы все ближе. Защитникам удалось освободить еще два населенных пункта и не дать при этом возможности врагу установить понтонную переправу и сдержать намерения врага по продвижению в сторону Киева", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, защитникам Украины удалось еще и захватить более 10 единиц трофейной техники врага.

"Армия Российской Федерации уже не так сильна, как о ней рассказывали с экранов телевизора пропагандисты Кремля. Личный состав деморализован и не может вести активные боевые действия. Верим в украинский народ, верим в Вооруженные Силы Украины!!!", - добавили в ОК "Північ".

Также читайте: Силы сопротивления освободили 5 населенных пунктов и захватили два бронетранспортера в Черниговской области, - ОК "Північ"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+59
2 армія світу
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12.03.2022 18:59
+13
Браво автору інсталяції!)
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12.03.2022 19:04
+12
Вчера устроился переводчиком в Центр по приёму украинских беженцев.
Пообщался с харьковчанами и киевлянами -- женщины и дети -- все обратно в Украину хотят! ...аж плачут...
Очень удивлены сердечным приёмом от немцев -- никогда с таким не сталкивались.
По Нюрнбергу поехали машинки с украинскими флажками... -- я в доле! *)
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12.03.2022 19:10
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2 армія світу
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12.03.2022 18:59 Ответить
Браво автору інсталяції!)
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12.03.2022 19:04 Ответить
Хлопці, що створили цей шедевр мали час та натхнення!)
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12.03.2022 19:05 Ответить
Хтось не полінувався :Р
Дивне відчуття: ніколи не був прихильником хворої естетики Далі і подібних... але мусив клікнути "Мені подобається" о_О
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12.03.2022 19:13 Ответить
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12.03.2022 19:45 Ответить
Мочіть хлопці пітарасів.
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12.03.2022 19:00 Ответить
Вчера устроился переводчиком в Центр по приёму украинских беженцев.
Пообщался с харьковчанами и киевлянами -- женщины и дети -- все обратно в Украину хотят! ...аж плачут...
Очень удивлены сердечным приёмом от немцев -- никогда с таким не сталкивались.
По Нюрнбергу поехали машинки с украинскими флажками... -- я в доле! *)
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12.03.2022 19:10 Ответить
Наші ЗСУ - найкращі у світі!!!
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12.03.2022 19:11 Ответить
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12.03.2022 19:20 Ответить
suleyman65



@Rauf1615

·
44 хв



Вчера под Черниговом сбили российский беспилотник "Форпост", заглянули внутрь - а там всё "Made in Israel"
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12.03.2022 19:20 Ответить
 
 