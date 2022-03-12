Россияне 11 марта расстреляли колонну женщин и детей в Киевской области при попытке эвакуации, - ГУР Минобороны
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11 марта, во время попытки эвакуации из села Перемога (Барышевский район Киевской области) в сторону села Остролучье по согласованному "зеленому" коридору, оккупантами была расстреляна колонна мирных жителей, которая состояла исключительно из женщин и детей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Результат этого зверского поступка – семь погибших, из них один ребенок. Точное количество раненых пока неизвестно. После расстрела оккупанты заставили остатки колонны вернуться в село Перемога и не выпускают их из населенного пункта. Сейчас с ними практически невозможно установить связь, а также предоставить гуманитарную и медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
В ГУР МО напомнили, что вопрос защиты гражданского населения во время вооруженных конфликтов регулируется нормами международного гуманитарного права. В частности, Четвертая Женевская конвенция "О защите гражданского населения во время войны".
Согласно этим нормам, умышленные нападения на гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в боевых действиях, приравниваются к военному преступлению.
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Ох вы завели меня, та рвать вас буду на четверти.
Які зелені коридори?
Кацапським скотопідарам не можна вірити жодному слову - їх треба вбивати.
Так что полностью Вас поддерживаю.
"Я солдат, а не палач" - генерал Лєбедь - цим все коротко і ясно сказано.
После Илловайска блеять и верить про коридоры - идиотизм.