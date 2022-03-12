Россияне 11 марта расстреляли колонну женщин и детей в Киевской области при попытке эвакуации, - ГУР Минобороны

11 марта, во время попытки эвакуации из села Перемога (Барышевский район Киевской области) в сторону села Остролучье по согласованному "зеленому" коридору, оккупантами была расстреляна колонна мирных жителей, которая состояла исключительно из женщин и детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Результат этого зверского поступка – семь погибших, из них один ребенок. Точное количество раненых пока неизвестно. После расстрела оккупанты заставили остатки колонны вернуться в село Перемога и не выпускают их из населенного пункта. Сейчас с ними практически невозможно установить связь, а также предоставить гуманитарную и медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

В ГУР МО напомнили, что вопрос защиты гражданского населения во время вооруженных конфликтов регулируется нормами международного гуманитарного права. В частности, Четвертая Женевская конвенция "О защите гражданского населения во время войны".

Согласно этим нормам, умышленные нападения на гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в боевых действиях, приравниваются к военному преступлению.