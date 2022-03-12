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Россия может расширить свою военную деятельность против одной из стран НАТО, - Боррель
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Евросоюзе опасаются, что Россия может "расширить военную деятельность" против одной из стран НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Путин может расширить свою военную деятельность. Это может быть против одной страны НАТО или против другой. Есть серьезные опасения. Путин будет продолжать атаковать, и нам нужно ограничить его атаки. Мы должны изолировать Россию от международного сообщества и поддерживать Украину", - подчеркнул он. .
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Тем временем #Norway 🇳🇴 #ColdResponse22 - это давно запланированные оборонительные учения, в которых участвуют тысячи военнослужащих, проверяя их способность работать вместе в холодных погодных условия.
Будет и бесполетная зона. Авианосец Harry S. Truman в северной части Эгейского моря.
Что завезти такую машину как НАТО, нужно время.
https://bzns.media/amp/world/ssha_perebrasyvaet_svoye_yadernoe_oruzhie_iz_turtsii_v_rumyniyu_istochnik-349268/?lang=ru
Орки можуть напасти і з калінінграду, і з білорусі
Як вони будуть ці 70% добирати? Мобілізацією? Пробують - не виходить. Омоном? Ну це навіть не смішно.
Далі - скільки займає розконсервація танку, артилерійської системи, літака? Дофіга по часу, дофіга по грошам, а ще ж треба юзер хоч трохи навчить...
По озброєнню НАТО набагато сильніша за росію, і саме ця "краща зброя" нам зараз дозволяє битися з більш сильним агресором.
Реальних воєнних шансів проти НАТО у росії - нуль, із невоєнних - сцикливе керівництво НАТО, яке через 16 днів війни до цих пір живе у парадигмі "вєликай и магучей рассии".
Это просто желание сохранить лицо при отказе от закрытия неба...
Язики в жопу засунули і тільки сьогодні квакнули...
Это обеспокоенность, или уже озабоченность?
Ну-ну...
Продолжайте и дальше сопли жевать, и услащивать плешивого питекантропа.