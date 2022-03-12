Устранения Путина будет достаточно для прекращения войны в Украине, но недостаточно для восстановления безопасности в евроатлантическом регионе, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ликвидации президента Российской Федерации Владимира Путина недостаточно для восстановления безопасности в евроатлантическом пространстве, необходима "депутинизация".
Об этом Кулеба заявил в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Устранение президента России Путина будет достаточным для прекращения войны в Украине, но для восстановления мира и безопасности в евроатлантическом пространстве требуется депутинизация России", - заявил Кулеба.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия по "методичке" 2014 года планирует провести "референдум об образовании Херсонской народной республики и призвал мир к введению жестких санкций против России.
Топ комментарии
+3 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий12.03.2022 21:34
+2 Андрей Забигайло
показать весь комментарий12.03.2022 20:52
+2 Olga Lebedeva
показать весь комментарий12.03.2022 20:53
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Вот такой расклад.
-"Усунення путина буде достатьньо..."
Такою має бути позиція України в розмовах з США, Британією, Польщою... (близькими і найважливішими союзниками тобто). Бо таким чином Україна починає виходити зі статусу жертви, і претендувати на довготермінове вирішення проблеми безпеки Європи зі Сходу ( і додатковий плюс для вказаних країн - більше ослаблення Кацапії). А для досягнення такої цілі Україна може претендувати не тільки на оборонне озброєння.
Якщо таке обговорення вдасться, тоді може вдасться розмити невидимий бар"єр на поставки ефективної авіації, арти ітд ітп.
Німеччина звісно буде проти. Але вона і так завжди проти України, тут нічого не зміниться.