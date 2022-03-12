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Устранения Путина будет достаточно для прекращения войны в Украине, но недостаточно для восстановления безопасности в евроатлантическом регионе, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Устранения Путина будет достаточно для прекращения войны в Украине, но недостаточно для восстановления безопасности в евроатлантическом регионе, - Кулеба

Ликвидации президента Российской Федерации Владимира Путина недостаточно для восстановления безопасности в евроатлантическом пространстве, необходима "депутинизация".

Об этом Кулеба заявил в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Устранение президента России Путина будет достаточным для прекращения войны в Украине, но для восстановления мира и безопасности в евроатлантическом пространстве требуется депутинизация России", - заявил Кулеба.

Читайте также: Украина уже добилась трех серьезных побед на дипломатическом фронте, - Кулеба

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия по "методичке" 2014 года планирует провести "референдум об образовании Херсонской народной республики и призвал мир к введению жестких санкций против России.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+3
Выгнать его Кабаеву и 4 х детей из Европы !!!!!! И арестовать ее счета
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12.03.2022 21:34
+2
Давайте по порядку:
-"Усунення путина буде достатьньо..."
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12.03.2022 20:52
+2
Це правильно: почати з усунення путіна, щоб припинити війну. Але ж і росіян не можна залишати напризволяще, тільки годувати не "ніжками Буша", а коктейлем: проносне+блювотне+сечогінне, допоки вся дурість і агресія разом з глистами не повиходять.
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12.03.2022 20:53
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Я вот не пойму. Ладно холопы на росее олени и долбоебы. Но ********** челедь знает же, что нет тут никаких фошиздов и нациков. Неужели они хотят быть вперде вместе с холопами. Просто взять и грохнуть ***** и спасти остатки своей родины. Еще и героя дадут...
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12.03.2022 20:42 Ответить
***** охраняет ФСО. У этой структуры нет других задач. На ее содержание всегда можно намародерить даже в пределах рашки. Когда "элиты" обзаведутся собственными армиями, тогда и начнется реальное рубилово. Но за тем, чтобы элиты армиями не обзаводились, следит ФСБ. Все встроены в пирамиду, при этом чем выше твое положение в этой пирамиде, тем больше твои шансы на то, что лично ты и твоя семья будут в шоколаде даже если вся рашка навернется. А если ты соскакиваешь, то тебе пи@да сразу и незамедлительно.
Вот такой расклад.
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12.03.2022 20:49 Ответить
Не дадут хероя. ЗаплачутЪ за пукиным и свалят на невменяемость и предательские настроения. ПаРаша всю историю так лепит.
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12.03.2022 21:14 Ответить
Вже хтось доповів що усиплять? Чи вдачу просимо?
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12.03.2022 20:42 Ответить
Судячи з таких заяв єдині можливі розмови з рашкою- це про капітуляцію.
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12.03.2022 20:42 Ответить
Верно…только вопрос в том «кто»будет его устранять..у кого есть такое мужество..слабо верится ,что такой имеется.
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12.03.2022 20:44 Ответить
давайте не будем преувеличивать ценность...кого либо или чего либо - головне це життя людини ане тварини...но и тварини маюьб свий зиск...вибачте за громатику...(
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12.03.2022 20:48 Ответить
Не забываем. Путин не образец. Он ставленник. Так что все возможное возможно
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12.03.2022 20:49 Ответить
Єдина безпечне місце для ***** - це мавзолей, тихенько лежати біля членіна
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12.03.2022 20:49 Ответить
Давайте по порядку:
-"Усунення путина буде достатьньо..."
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12.03.2022 20:52 Ответить
"депутинизация России" - ерунда, ничего это не решит. То, что делал и делает Путин, не является его прихотью.
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12.03.2022 21:33 Ответить
Це правильно: почати з усунення путіна, щоб припинити війну. Але ж і росіян не можна залишати напризволяще, тільки годувати не "ніжками Буша", а коктейлем: проносне+блювотне+сечогінне, допоки вся дурість і агресія разом з глистами не повиходять.
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12.03.2022 20:53 Ответить
Вся гуманитарка на рашку - исключительно производства компании "Durex"
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12.03.2022 21:00 Ответить
Деимперелизация.
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12.03.2022 20:55 Ответить
Понадобится еще демилитаризиция, денацификация и федерализация рашки.
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12.03.2022 20:58 Ответить
Лукашенко отложил наступление на Киев! / Вечерний шпиль
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12.03.2022 21:01 Ответить
И уберут его фсбэшники - те, кто его привели к власти в 2000, и не для того, чтобы россию он уничтожил
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12.03.2022 21:18 Ответить
Кто знает - кто и как его привел к власти. Предположить, что человек, закончивший юрфак, работавший в КГБ за границей, б.м. знающий пару иностранных языков, является полным идиотом - так себе версия. Второй вариант - Путиным управляет некая российская элита. Вполне допустимая, на первый взгляд, гипотеза, учитывая, что генералитет, службы разведки (заграничная агентура, в первую очередь) были заточены на борьбу с США, НАТО и т.д. Им что? В отставку уходить надо было, оставив места для приверженцев присоединения РФ к НАТО? Но и она не может считаться основной, если учесть, что за последние годы Путин полностью подчинил себе ВСЮ российскую элиту. Что остается? Путин вполне сознательно ведет Россию к полному уничтожению. То ли вполне сознательно (тайный сторонник "западного пути"?), то ли был банально завербован во время службы в ГДР.
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12.03.2022 21:54 Ответить
Кулеба прав. Россия может существовать только как империя - это признают и в самой России (Решетников, Сурков и т.д.). А империи могут существовать только постоянно расширяясь. Т.е. агрессия России это это не прихоть очередного правителя, а необходимое условие ее существования. Но время империй объективно прошло.
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12.03.2022 21:19 Ответить
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12.03.2022 21:32 Ответить
Ликвидировать нелюдя !!!!
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12.03.2022 21:33 Ответить
Выгнать его Кабаеву и 4 х детей из Европы !!!!!! И арестовать ее счета
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12.03.2022 21:34 Ответить
Це дуже правильна постановка питання Кулебою.

Такою має бути позиція України в розмовах з США, Британією, Польщою... (близькими і найважливішими союзниками тобто). Бо таким чином Україна починає виходити зі статусу жертви, і претендувати на довготермінове вирішення проблеми безпеки Європи зі Сходу ( і додатковий плюс для вказаних країн - більше ослаблення Кацапії). А для досягнення такої цілі Україна може претендувати не тільки на оборонне озброєння.

Якщо таке обговорення вдасться, тоді може вдасться розмити невидимий бар"єр на поставки ефективної авіації, арти ітд ітп.
Німеччина звісно буде проти. Але вона і так завжди проти України, тут нічого не зміниться.
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12.03.2022 23:42 Ответить
 
 