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Войска РФ не пропустили гуманитарный конвой в Пологи и взорвали мост под Запорожьем, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ не пропустили гуманитарный конвой в Пологи и взорвали мост под Запорожьем, - ОВА

Российские оккупанты не пропустили гуманитарную колонну из Запорожья в Пологи и взорвали автомобильный мост.

Об этом в Telegram сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Об объединенном гуманитарном конвое по маршруту Энергодар-Токмак-Пологи – он был остановлен в Васильевке и удерживался оккупантами длительное время. Если в Энергодар в конце концов его пропустили, то по маршруту Токмак-Пологи – нет. Поэтому гуманитарный конвой был вынужден развернуться и вернуться назад. При подходе к населенному пункту Каменское в результате обстрела со стороны оккупационных войск был уничтожен автомобильный мост через реку, из-за чего движение стало невозможным", - говорится в сообщении.

При попытке обойти взорваный мост, конвой столкнулся с боевой позицией не пропустивших его русских войск. В этот момент гуманитарный конвой остановился в районе Каменского. Проводятся попытки эвакуации людей в пешем порядке.

Другой гуманитарный конвой, отправившийся в Мариуполь, на всем пути следования, контролируемого российскими войсками, на каждом блок-посту в населенный пункт Токмак разворовывался российскими оккупантами, насильственно изымавшими продукты питания, одежду, предметы личной гигиены. В Токмаке российский патруль взял конвой под сопровождение и по состоянию на 18:00 было отмечено прохождение главой колонны населенного пункта Зеленовка в Приморском районе в направлении Бердянска.

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Топ комментарии
+19
Короче, наш конвой превратился в жрачку для орков.
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12.03.2022 21:21
+7
Нормально так оркам еды навезли. Красавцы, чем думали, хз
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12.03.2022 21:26
+7
накормить за счет украинского народа его окупантов и убийц
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12.03.2022 21:30
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Короче, наш конвой превратился в жрачку для орков.
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12.03.2022 21:21 Ответить
Знімуть потім відос як росія рятує "своєю" гуманітаркою....
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12.03.2022 21:26 Ответить
все це сплановано і погоджено
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12.03.2022 21:28 Ответить
Какой смысл тогда в этих конвоях?
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12.03.2022 21:29 Ответить
накормить за счет украинского народа его окупантов и убийц
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12.03.2022 21:30 Ответить
Где авиация, где байрактары?
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12.03.2022 21:22 Ответить
Байрактар летает на 150 км в пределе, это не абсолютное оружие.
Да и причём тут вообще авиация, речь о гуманитарке.
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12.03.2022 21:36 Ответить
Да не свисти. Байрактар летает на тысячи километров в течении 24 часов.
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12.03.2022 21:41 Ответить
Нет, он управляется с расстояния до 150 км, а что 24 часа может пребывать в воздухе это да.
Не спец, но читал.
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12.03.2022 21:58 Ответить
Если бы русню расхерачить, то не надо и гуманитарки.
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12.03.2022 21:57 Ответить
В асфалті. Велике будівництво, чули про таке
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12.03.2022 22:15 Ответить
Нормально так оркам еды навезли. Красавцы, чем думали, хз
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12.03.2022 21:26 Ответить
Там думали кацапські попи , які цей конвой очолили , видно для того щоб кацапські війська якраз і нагодувати .
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12.03.2022 21:28 Ответить
У меня изначально была такая мысль, когда прочитал, что конвой будут сопровождать попы.
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12.03.2022 21:56 Ответить
Не розумію на що це розраховується, на порядність росіян?
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12.03.2022 21:29 Ответить
кулеба, подоляк, дерьмак и прочие курицы всё ещё хотят переговоров с террористами? ещё не поняли с кем имеют дело?
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12.03.2022 21:37 Ответить
Молодцы ***. Обеспечили окупантов жратвой и всем необходимым.
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12.03.2022 21:39 Ответить
Мосты взрывает только отступающая армия. Вот всё что нужно знать. Слава Украине. Смерть России.
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12.03.2022 21:43 Ответить
Не все так однозначно. Вони перейшли в стан закріплення рубежів, тому всі підходи будуть руйнувати, окуповуючи південь України.
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03.04.2022 10:57 Ответить
Под такими санкциями они могут только на два метра вглубь закрепится. Не переживайте что они там останутся живыми. Стрижка РФ только началась. Ещё неделю назад у меня на работе (я из РФ) все смеялись над этими санкциями, а теперь начало доходить до идиотов.
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03.04.2022 11:42 Ответить
Питання гуманітарних конвоїв як і гуманітарних коридорів має вирішувати Міжнародна організація Червоний Хрест .Це їх безпосередній обовязок -збереження життя жертвам збройних конфліктівАле таке враження що всі міжнародні організації існують формально і в реальній ситуації демонструють тотальну неспроможність.Червоний Хрест не спроможний забезпечити гманітарну допомогу та ще й символіку свою забороняє використовувати тим хто це за них робить.ООНнеспроможна позбавити права вето країну агресора і прийняти обовязкову до виконання резолюцію про припинення війни.МАГАТЕ не спроможна прийняти конкретні міри проти ядерної загрози хоча "мирний атом" це їх завдання Гарант нашої безпеки оборонний альянс не спроможний надати все необхідне для оборони.Тобто цілковита неспроможність
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12.03.2022 23:28 Ответить
 
 