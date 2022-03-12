Войска РФ не пропустили гуманитарный конвой в Пологи и взорвали мост под Запорожьем, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты не пропустили гуманитарную колонну из Запорожья в Пологи и взорвали автомобильный мост.
Об этом в Telegram сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Об объединенном гуманитарном конвое по маршруту Энергодар-Токмак-Пологи – он был остановлен в Васильевке и удерживался оккупантами длительное время. Если в Энергодар в конце концов его пропустили, то по маршруту Токмак-Пологи – нет. Поэтому гуманитарный конвой был вынужден развернуться и вернуться назад. При подходе к населенному пункту Каменское в результате обстрела со стороны оккупационных войск был уничтожен автомобильный мост через реку, из-за чего движение стало невозможным", - говорится в сообщении.
При попытке обойти взорваный мост, конвой столкнулся с боевой позицией не пропустивших его русских войск. В этот момент гуманитарный конвой остановился в районе Каменского. Проводятся попытки эвакуации людей в пешем порядке.
Другой гуманитарный конвой, отправившийся в Мариуполь, на всем пути следования, контролируемого российскими войсками, на каждом блок-посту в населенный пункт Токмак разворовывался российскими оккупантами, насильственно изымавшими продукты питания, одежду, предметы личной гигиены. В Токмаке российский патруль взял конвой под сопровождение и по состоянию на 18:00 было отмечено прохождение главой колонны населенного пункта Зеленовка в Приморском районе в направлении Бердянска.
Пожалуйста, подождите...
Да и причём тут вообще авиация, речь о гуманитарке.
Не спец, но читал.