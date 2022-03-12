Депутат от "Оппоблока" Данильченко в Мелитополе стала фейковым "мэром" оккупантов и призвала к "новой реальности". ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Речь идет о Галине Данильченко от "Оппозиционного блока", которая вызвалась исполнять обязанности "мэра" от оккупантов вместо похищенного мэра Мелитополя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В своем обращении депутат призывает народных избранников разного уровня адаптироваться к "новой реальности". Напомним, что наказание за государственную измену предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
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+90 Ksenia VB
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+66 Володимир Денчик
показать весь комментарий12.03.2022 21:33
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Но я бы обратил внимание, как эта война всех проявила. Как говорил Горбачёв "кто есть ху". И совсем выводы весьма неожиданные, я Вам скажу.
Да, в среде ОПЗЖ удельный вес предателей оказался выше, чем в других партиях, это правда. Но правда и то, что далеко не все политики, которых мы считали про-российскими, предали нашу страну. Более того, когда общество сплотилось в отражении агрессии, то рядом плечом к плечу стоят и ЕС, и Слуги, и Голос с Батькивщиной, и Свобода, и (прости Господи) часто ОПЗЖ тоже ну и так далее. И оказывается, что все они хотят добра этой стране, просто каждый по-разному видит дорогу к этому.
Примеры :
Мэр Днепрорудного - ОПЗЖ. С голыми руками вместе с горожанами гнал русские танки, чуть не ложился под них. Факт ? Факт. В сети есть видео.
Мэр Харькова - Терехов, Блок Кернеса. Про-российский был ? Да. Вспомним эпопею с постоянным переименованием проспекта Жукова. А теперь ? Трупом ложится, но "оккупантов в Харьков не пустим". Факт ? Факт.
Мэр Одессы - Труханов. Бывший регионал. Да ещё и под уголовными делами. Можно ничего не комментировать дальше . . . Организовывает оборону Одессы, материт русских оккупантов - видео в сети достаточно. Факт ? Факт.
И таких примеров на самом деле много.
Да и тот же ОПЗЖст Бойко - да, про-российским считается. Инициировал изгнание Кивы из ОПЗЖ за оправдание русской агрессии в Украине. Факт ? Факт. Ок, в отличие от трёх вышеуказанных быть может это конъюнктурное решение. Но оно есть - Медведчук убежал к куму. А Бойко не убежал, а исключил Киву . . .
Так что я бы смотрел не на партийный окрас, а на фактические дела каждого.
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
Та нет она продалась легко. И после войны заслуживает линчевания! И на это большие шансы, если сейчас люди которые там остались будут страдать, а она шиковать и иметь формальную власть как предательница. Единственный её шанс, ежедневно, тайно докладывать СБУ всё что только можно.
У часи VIII скликання Верховної Ради Данильченко працювала помічником проросійського народного депутата Євгена Балицького ("Опоблок", екс-Партія регіонів). Зараз Балицький - депутат Запорізької облради від від партії "Опозиційний блок" (не плутати з "ОПЗЖ").
2015 року Данильченко обрали депутатом міськради Мелітополя від "Опоблоку", також Данильченко отримала пост секретаря міськради. 2020 року вона знову стала депутатом міськради від тієї ж партії.