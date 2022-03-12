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ВСУ ликвидировали командира танковой роты оккупантов Шумицкого, "защищавшего от неонацистов Запорожскую АЭС". ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские военные ликвидировали командира танковой роты оккупантов старшего лейтенанта Николая Шумицкого из Иркутска.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Остров.
"Иркутянин Николай Шумицкий – командир танковой роты, старший лейтенант – погиб во время специальной военной операции по защите Донбасса. Как герой, защищая от неонацистов Запорожскую АЭС в Энергодаре. Об этом рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов", - пишут росСМИ.
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Топ комментарии
+76 Urs
показать весь комментарий12.03.2022 21:56
+68 Да-это-я
показать весь комментарий12.03.2022 22:00
+62 Valery Rakhubenko
показать весь комментарий12.03.2022 21:54
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НІ, вони навіть не їбануті!
Вони невиліковно хворі! Тільки АД їм допоможе.
Тому нах за лейтенантом вишуканими колонами! Смерть і тільки смерть!
Тільки всрався нам той Іркутськ
Неймовірно гарний світанок!
Ми переможемо, і це без сумніву, та заставимо ворога за все відповісти. За кожну понівечену долю, за кожне життя наших героїв, за залиту кров'ю мою святу землю.
Пишаюсь бути українкою! Слава Нації!
@bamr69
·
3 ч
По имеющейся информации санитарные потери российских оккупантов по состоянию на утро 12 марта составили около 39 тыс человек. Невозвратные санитарные потери (погибшие) почти достигли 13 тыс человек. Общие суммарные потери российских оккупационных войск приблизились к 52 тысячам
І ЗЕМЛЯ СКЛОВАТОЮ
"захисник" краденої ядерної бомби посеред Європи на інше не засоуговує
За это в Украине больно бьют
А вот как из Крыма вышли колоны через узкий перешеек?
https://irk.today/2022/03/11/irkutyanin-pogib-zaschischaya-zaporozhskuyu-aes/
Як воно через прикордонників московитів проскочило….
Забрехалися московіти ***** вкрай уже ….