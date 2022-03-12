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ВСУ ликвидировали командира танковой роты оккупантов Шумицкого, "защищавшего от неонацистов Запорожскую АЭС". ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские военные ликвидировали командира танковой роты оккупантов старшего лейтенанта Николая Шумицкого из Иркутска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Остров.

ВСУ ликвидировали командира танковой роты оккупантов Шумицкого, защищавшего от неонацистов Запорожскую АЭС 01

"Иркутянин Николай Шумицкий – командир танковой роты, старший лейтенант – погиб во время специальной военной операции по защите Донбасса. Как герой, защищая от неонацистов Запорожскую АЭС в Энергодаре. Об этом рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов", - пишут росСМИ.

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Топ комментарии
+76
Людмила Крижановська
Неймовірно гарний світанок!
Ми переможемо, і це без сумніву, та заставимо ворога за все відповісти. За кожну понівечену долю, за кожне життя наших героїв, за залиту кров'ю мою святу землю.
Пишаюсь бути українкою! Слава Нації!
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12.03.2022 21:56
+68
захищаючи від неонацистів Запорізьку АЕС в Енергодарі. Про це розповів мер Іркутська Руслан Болотов" Джерело: https://censor.net/ua/n3324430

НІ, вони навіть не їбануті!

Вони невиліковно хворі! Тільки АД їм допоможе.

Тому нах за лейтенантом вишуканими колонами! Смерть і тільки смерть!
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12.03.2022 22:00
+62
Собаці собача смерть. Слава Україні.
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12.03.2022 21:54
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Tuda v AD emu doroga (c)
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12.03.2022 21:53 Ответить
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12.03.2022 21:59 Ответить
Який же він Миколай??? Він -Ніколай! Рашист і мразота!
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12.03.2022 22:15 Ответить
прізвище доречі українське
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12.03.2022 22:57 Ответить
захищаючи від неонацистів Запорізьку АЕС в Енергодарі. Про це розповів мер Іркутська Руслан Болотов" Джерело: https://censor.net/ua/n3324430

НІ, вони навіть не їбануті!

Вони невиліковно хворі! Тільки АД їм допоможе.

Тому нах за лейтенантом вишуканими колонами! Смерть і тільки смерть!
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12.03.2022 22:00 Ответить
Зато защитил Иркутск от бендеровскмх неонацистов

Тільки всрався нам той Іркутськ
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12.03.2022 22:06 Ответить
Задовбав вже своїм ''хворі'', хворих жаліють і лікують. Вони саме їбануті на всю свою кацапску бошку.
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12.03.2022 22:57 Ответить
Капитан - никогда ты не будеш майором
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12.03.2022 22:03 Ответить
Телогрейка скоту, балалайкою!!!
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12.03.2022 22:07 Ответить
Земля тебе асфальтом и гореть в аду.
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12.03.2022 22:33 Ответить
насрать на него
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12.03.2022 21:54 Ответить
Это чудесно и прекрасно!
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12.03.2022 21:54 Ответить
Собаці собача смерть. Слава Україні.
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12.03.2022 21:54 Ответить
ну шо, румяний курносий, як там на сковорідці?
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12.03.2022 21:54 Ответить
Швидше за все при цьому ще й глитає розтоплений свинець гад.
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12.03.2022 22:03 Ответить
был румяный, а стал говняный
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12.03.2022 22:03 Ответить
Хорошо, но надо прикончить их всех!!!
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12.03.2022 21:54 Ответить
Де єнот?
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12.03.2022 21:55 Ответить
Воює, босяк. Записався в тероборону Баштанкі...
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12.03.2022 21:57 Ответить
!!!
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12.03.2022 21:59 Ответить
Нефуй было лезть и мешать неонацистам производить атомную энергию
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12.03.2022 21:55 Ответить
Почему у них такие тупые рожи?
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12.03.2022 21:55 Ответить
Щоб доповісти начальніку політіку партії, вигляд він повинен мати хвацький та придуркуватий.
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12.03.2022 21:59 Ответить
порода такая. подгуляла его бабка с каким то водолазом ))
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12.03.2022 22:06 Ответить
Обычные не блещащие интеллектом рожи. Таких в лугандоне осталось немеряно
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12.03.2022 22:08 Ответить
Відповідь проста і очевидна: бо генетичне сміття.
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12.03.2022 22:13 Ответить
Зачем постить пропагандистские сми?
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12.03.2022 21:55 Ответить
Катюзi - по заслузi!
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12.03.2022 21:56 Ответить
Какая омерзительно рожа! Типичный русак! Всем им туда и дорога
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12.03.2022 21:56 Ответить
Земля скловатою виродку.
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12.03.2022 21:56 Ответить
Гори в Аду выродок фашистский
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12.03.2022 21:56 Ответить
Людмила Крижановська
Неймовірно гарний світанок!
Ми переможемо, і це без сумніву, та заставимо ворога за все відповісти. За кожну понівечену долю, за кожне життя наших героїв, за залиту кров'ю мою святу землю.
Пишаюсь бути українкою! Слава Нації!
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12.03.2022 21:56 Ответить
***** ТЕБЕ, РАСЕЙСКАЯ *********! ОТ ПРОСТОЙ УКРАИНСКОЙ ЖIНКI! В ПРЯМОМ И ПЕРЕНОСНОМ! *****!
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12.03.2022 22:11 Ответить
Земля ему стекловатой. Родственники пусть скажут спасибо, что в пепел его не превратили для удобрения земли Украинской.
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12.03.2022 21:57 Ответить
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12.03.2022 21:58 Ответить
👍Класний гумор!
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13.03.2022 00:46 Ответить
Ще б той Іркутськ з його жильцамі накрився цинковим тазиком.
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12.03.2022 22:00 Ответить
bamr


@bamr69

·
3 ч



По имеющейся информации санитарные потери российских оккупантов по состоянию на утро 12 марта составили около 39 тыс человек. Невозвратные санитарные потери (погибшие) почти достигли 13 тыс человек. Общие суммарные потери российских оккупационных войск приблизились к 52 тысячам
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12.03.2022 22:01 Ответить
ЦЕЛОФАНОВИЙ ПАКЕТ-РЕФРЕЖИРАТОР-РАША
І ЗЕМЛЯ СКЛОВАТОЮ

"захисник" краденої ядерної бомби посеред Європи на інше не засоуговує
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12.03.2022 22:01 Ответить
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12.03.2022 22:04 Ответить
Фашисты, биндеровцы, нацисты убили руцкага мальчика в трусиках. Послали специально обученных снегирей камикадзе с нано бимбой.
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12.03.2022 22:05 Ответить
Хорошая новость!
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12.03.2022 22:09 Ответить
Від гною до гною.
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12.03.2022 22:14 Ответить
Горобці заклювали. Сарако!
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12.03.2022 22:15 Ответить
Срака з'їла.
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12.03.2022 22:16 Ответить
Рамсы попутал

За это в Украине больно бьют
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12.03.2022 22:23 Ответить
Лишнехромосомное, ты форумом ошибся
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12.03.2022 22:26 Ответить
Украина никого и ничего не захватывала , понял отморозок кацапский😠
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13.03.2022 00:18 Ответить
Ви на його мармизу подивіться. Типове дитя портвейну
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12.03.2022 22:25 Ответить
чума на кацапію!
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12.03.2022 22:25 Ответить
Такий ще молодий...Йому-би ще пити і пити а він здох як собака скажена... Земля йому скловатою...
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12.03.2022 22:26 Ответить
Гори в аду тварь нацистская
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12.03.2022 22:26 Ответить
Пся крев
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12.03.2022 22:29 Ответить
На северной границе еще понятно.
А вот как из Крыма вышли колоны через узкий перешеек?
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12.03.2022 22:48 Ответить
Ну як, як зелені чоловічки зайшли колись у Крим
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12.03.2022 22:57 Ответить
Граждане Украинцы, поздравляю - вы все неонацисты. Спасибо за внимание. Расходимся...
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12.03.2022 22:35 Ответить
Зайдите,не бульте равнодушны оставте коментарий....
https://irk.today/2022/03/11/irkutyanin-pogib-zaschischaya-zaporozhskuyu-aes/
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12.03.2022 22:40 Ответить
блокируют уже
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12.03.2022 22:50 Ответить
Тільки добавив. Треба ставити москальський ВПН
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12.03.2022 23:02 Ответить
Пробував-блокує, треба ставити москальський vpn
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12.03.2022 23:01 Ответить
***** сидів би далі у своєму анусі в рашкє був би живий
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12.03.2022 22:50 Ответить
Туди тварюкі й дорога.
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12.03.2022 23:07 Ответить
Какая отвратительная рожа
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12.03.2022 23:27 Ответить
На артиста Галкина похож. Тот помер как истинный кацап - от алкоголя.
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12.03.2022 23:59 Ответить
«На учєніях» в московіі заїхав кацап на танку аж до Юшки в Запорізькій області України!!!
Як воно через прикордонників московитів проскочило….
Забрехалися московіти ***** вкрай уже ….
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13.03.2022 00:22 Ответить
 
 