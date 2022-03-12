ВСУ ликвидировали командира танковой роты оккупантов Шумицкого, "защищавшего от неонацистов Запорожскую АЭС". ФОТО

Украинские военные ликвидировали командира танковой роты оккупантов старшего лейтенанта Николая Шумицкого из Иркутска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Остров.

"Иркутянин Николай Шумицкий – командир танковой роты, старший лейтенант – погиб во время специальной военной операции по защите Донбасса. Как герой, защищая от неонацистов Запорожскую АЭС в Энергодаре. Об этом рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов", - пишут росСМИ.

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