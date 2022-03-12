Верещук сообщила, что в субботу через гуманитарные коридоры удалось вывезти около 13 тысяч человек.

В субботу сработали 9 гуманитарных коридоров из 14, было эвакуировано чуть меньше 13 тысяч человек.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Из направлений Краснополья, Конотоп, Лебедин, Большая Писаревка выехало около 3 тысяч человек.

"Запорожская область. Энергодар. К сожалению, коридор не сработал. Выехала колонна груза гуманитарного, остановилась на блок-посте в Васильевке и российские оккупанты не пропустили дальше, несмотря на предварительные договоренности. Сейчас колонна осталась там ночевать и утром снова поедет к месту своего назначения" , – сообщила министерша. Верещук также отметила, что часть вчерашнего гуманитарного груза разворовали оккупанты.

В Киевской области коридоры сработали лишь частично. "Ворзель, Ирпень не сработали, но Буча заработала. Мы вывезли около тысячи человек", - сказала Верещук. В частности, были вывезены пожилые люди из дома престарелых.

Также из Гостомеля вывезли 600 человек. Из Немешаева вывезли 1200 человек.

В Козаровичах и Бородянке увезти людей не удалось.

Верещук потребовала от России - отпустить работника ГСЧС Данченко Алексея Игоревича, которого они взяли в плен. Данченко сопровождал автобусы из Гостомеля.

Министр сообщила, что в воскресенье гуманитарные кридоры попытаются также провести в Луганскую и Киевскую области и через Бердянск в Мариуполь. По ее словам, колонну в Мариуполь сегодня продержали 5 часов на блокпосту.