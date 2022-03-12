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Новости Война в Украине
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война (46847) Мариуполь (5562) Буча (429) Гостомель (90) Верещук (470) гуманитарный коридор (115)

Верещук сообщила, что в субботу через гуманитарные коридоры удалось вывезти около 13 тысяч человек.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Верещук сообщила, что в субботу через гуманитарные коридоры удалось вывезти около 13 тысяч человек.

В субботу сработали 9 гуманитарных коридоров из 14, было эвакуировано чуть меньше 13 тысяч человек.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Из направлений Краснополья, Конотоп, Лебедин, Большая Писаревка выехало около 3 тысяч человек.

"Запорожская область. Энергодар. К сожалению, коридор не сработал. Выехала колонна груза гуманитарного, остановилась на блок-посте в Васильевке и российские оккупанты не пропустили дальше, несмотря на предварительные договоренности. Сейчас колонна осталась там ночевать и утром снова поедет к месту своего назначения" , – сообщила министерша. Верещук также отметила, что часть вчерашнего гуманитарного груза разворовали оккупанты.

В Киевской области коридоры сработали лишь частично. "Ворзель, Ирпень не сработали, но Буча заработала. Мы вывезли около тысячи человек", - сказала Верещук. В частности, были вывезены пожилые люди из дома престарелых.

Также из Гостомеля вывезли 600 человек. Из Немешаева вывезли 1200 человек.

В Козаровичах и Бородянке увезти людей не удалось.

Верещук потребовала от России - отпустить работника ГСЧС Данченко Алексея Игоревича, которого они взяли в плен. Данченко сопровождал автобусы из Гостомеля.

Министр сообщила, что в воскресенье гуманитарные кридоры попытаются также провести в Луганскую и Киевскую области и через Бердянск в Мариуполь. По ее словам, колонну в Мариуполь сегодня продержали 5 часов на блокпосту.
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най передеруться і переріжуть одне одного через нашу гуманітарку.
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12.03.2022 22:43 Ответить
нЕлюди - я вже втомився вам пояснювати. А ви ще "вражаєтесь".
Перепрошую.

Коли ви вже зрозумієте, що ці істоти - нЕлюдської цивілізації?

У них інстинкти... навіть не неандертальців. Це щось ще до динозаврів виникло і мутувало.
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12.03.2022 22:46 Ответить
їй би на допомогу когось із досвідчених військових, одну справу робимо
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12.03.2022 22:42 Ответить
Да она кроме пиара ни хера ни чем не занмается занимаются совсем другие люди
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12.03.2022 22:50 Ответить
Пані Верещук. Ірпінь, Запоріжжя, не Ваша ділянка. В зв'язку з неможливістщю виконувати свої прямі обов'язки, пишіть прохання на звільнення і закриття Міністерства Реінтеграції.
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12.03.2022 22:56 Ответить
 
 