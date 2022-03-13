Больницы и морги в белорусских Гомеле и Мозыре переполнены российскими оккупантами
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Госпитали и морги в белорусских городах Гомель, Мозырь и Наровля переполнены российскими военными, поступающими с начала вторжения в Украину. При этом, как сообщается, белорусские медики подписали соглашение о неразглашении такой информации, в некоторых случаях – при угрозах увольнения.
Как передает Цензор,НЕТ, об этом сообщает белорусское бюро Радио Свобода.
Сообщается, что на прошлой неделе тела российских военных в Мозыре погрузили в поезда ОАО "Российские железные дороги".
"Трупов было нереально много. Люди, которые находились на станции Мозырь, были просто шокированы количеством трупов, загруженных в поезд. Люди начали снимать видео, но военные их догнали и приказали удалить. В селе Каменка под Мозырем кладбище загородили, туда никого не пускали, поставили охрану. Вероятно, там начали хоронить россиян", – рассказал белорусской службе Радио Свобода житель Мозыря.
Другой человек рассказал журналистам, что госпиталь в Мозыре до сих пор переполнен российскими ранеными военными, доступ к услугам для местных жителей ограничен.
Также жители Гомеля рассказали, что автобусами возят раненых россиян, а грузовиками – убитых.
"На "Урале" их трупы везут в аэропорт, а оттуда – в Россию", – рассказал житель Гомеля.
По сообщениям, в Гомельском центре радиационной медицины с начала войны РФ против Украины принимали раненых россиян. Там трудятся российские медики. Раненых доставляют в госпиталь в Костюковке, больницу скорой помощи и областную клиническую больницу.
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Все эти ядерные поезда и тайные схроны хороши только когда противник не отслеживает их перемещение. А если отслеживает? А если возможности спутниковых снимков, которые отдали в пользование гражданскому населению 15 лет назад - это не только грубые фотки местности раз в год? А если это непрерывное круглосуточное ведение всех возможных целей во всех диапазонах с помощью нейросетей и современных алгоритмов?
С другой стороны, я периодически почитываю военные сайты. Россия хвастается новыми танками, системами огня, которые по принципу недалеко ушли от "Катюш" и каким-то самолетом СУ-57 в одном экземпляре, чьи преимущества вообще неясны. Единственная новая супертайная разработка России - это та самая гиперзвуковая ракета с неуправляемой ядерной реакцией, которая пока сумела только убить группу своих атомщиков и заразить акваторию Белого моря. Принцип ракеты на ядерной струе, от которого отказались США еще полвека назад, признав конструкцию малопредсказуемой и дико опасной для среды.
А много мы знаем об американском, например, современном оружии? Смотрел ли кто-то хотя бы из интереса в Ютубе, как работает электрический рейлган на эксминце? Что это вообще такое - рельсовая пушка на силе Ампера? Чем лучше пороховой и реактивной, какой у нее военный потенциал? Интересовался ли кто-то лазерной программой США? Понимает ли смысл объединения вооружений в единый информационный центр, когда в каждый мелкий снаряд орудий Navy заливается ещё в стволе пушки дальнейшая программа по месту и времени подрыва? А ведь это только обрывки тех демо, которые иностранные военные разрешили к обнародованию. Как те беспилотники, которые 20 лет назад висели, давно снятые с вооружений, в музее техники Вашингтона, пока у России еще не было ни одного своего серийного беспилотника.
И эта Россия начинает диктовать остальным странам мира ядерные ультиматумы... Воистину Путин принял Россию с сохой, а оставит с совком.
Досі все ось як: Страна украденных вещей: как СССР "заимствовал" технологии у Запада
И сбить полноценно баллистические ракеты в большом количестве (каждая несет 4 боеголовки по договору_но судя по всему москва уже давно начхала на все конвенции и договора-получается скорее всего 10) не получится никакой ПРО.
Триадой обладают только США И Россия,китай неполноценен в ЯО.
Поэтому все и сцут на западе,потому что понимают что ПРО собьет процентов 20 в лучшем случае,и то только тогда ,когда полноценно будут работать спутники,что не факт.
Да еще хочу сказать что подводные атомоходы кацапские могут выплюнуть 16 ракет за 4 минуты ,а не за 30 как американские.
Но думаю при реальном залпе все это не сыграет на 100 процентов(реальней 20-30),иначе они б не сцали с ************ потягаться.Сильно баллистические ракеты отличаются как цель от крылатых,особенно если еще куча ложных целей будет
И может решить ,что б его хорошо запомнили-как то не логичны его все поступки
Предыстория Пургатори о Зеленском: «Россия знает, где она, если бы захотела…». Страшный страх президента
Таким образом, согласно реконструкции газеты, агрессия на Украине могла быть вызвана желанием войти в историю до того, как закончится ее время в мире. Наводящая на размышления реконструкция, конечно, но которую, очевидно, следует читать со всеми необходимыми предосторожностями.
The Daily Star, однако, также сообщает то, что сказал лорд Энтони Оуэн, британский врач и министр иностранных дел в конце 70-х годов, во время выступления по радио. « Его лицо изменилось, - сказал он о Путине, - теперь оно овальное », добавив, что совершенно не верит, что это могли быть последствия какой-то косметической операции. «Он принимает анаболики как бодибилдер или кортикостероиды . Прием этих веществ, - продолжает Оуэн, - вызывает этот отек. Это снижает иммунитет и делает вас более уязвимыми для Covid». Это также объясняет одержимость соблюдением дистанции во время встреч даже с его ближайшими сотрудниками
Пьетро Де Лео 07 марта 2022 г.
Владимир Путин болен ? Это тезис, который циркулирует с самых
https://twitter.com/i/status/1502636909784403973