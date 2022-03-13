Оккупанты нанесли урон аэродрому Василькова. Уничтожены 3 самолета и 2 вертолета, - Воздушные силы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Командование Воздушных Сил обнародовало отчет за работу за 12 марта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Воздушных сил.
В информации отмечается: "12-го марта по нескольким военным объектам Воздушных Сил нанесены мощные ракетные удары. Три крылатые ракеты рашистов перехвачены противовоздушной обороной. Впрочем, большинство из них таки попало в цели, нанеся ущерб военной и гражданской инфраструктуре. Особенно пострадал военный аэродром в Василькове.
Ударная авиация Воздушных Сил продолжает наносить удары по наземным целям – это скопление вражеской техники и живой силы, рашистские колонны на марше и другие цели.
Кроме того, противовоздушная оборона государства сегодня минусует:
два российских вертолета Ка-52;
один Су-34;
один неустановленный истребитель (вероятно Су-30см или Су-34);
два беспилотных летательных аппарата.
Есть данные и о поражении двух воздушных целей истребителями Воздушных Сил ВС Украины, требующих уточнения и подтверждения.
Помните, что тяжелые бои как в небе, так на земле даются нам дорогой ценой. Потому что у нас тоже болезненные потери. Каждый Герой, отдавший жизнь за свободу, будущую и счастливую жизнь наших детей, будет вечно жить в сердце каждого украинца!"
Пожалуйста, подождите...
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Окупанти завдали збитки аеродрому Василькова. Знищено 3 літаки та 2 гелікоптери, - Повітряні сили Джерело: https://censor.net/ua/n3324470»
ЧІІ ЛІТАКИ ЗНИЩЕНО ? ЛІТАКИ ОККУПАНТІВ !!!!!!
"два російські вертольоти Ка-52;
один Су-34;
один невстановлений винищувач (ймовірно Су-30см або Су-34); "
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Т. е. 2 самолета, но не 3 как в заголовке.
Если сюда добавить 1 самолет вот отсюда: "сили ППО збили 1 літак та 4 гелікоптери, - Командування Повітряних Сил Джерело: https://censor.net/ua/n3324470"
то тогда сбитых вертолетов должно быть 6 (шесть), а не 2
NO COMMEHT
Це все не просто так, чи помилка. Це щоб люди через назву заходили та читали. Це допомагає в просуванні сайту.
сегодня новости и без Ваших доморощенных трюков читают .
ЗАГОЛОВОК НАПИСАН НЕПРАВИЛЬНО.
Часто кое кому мешает совковая ментальность
НО НЕ МНОГИЕ УМЕЮТ ДЕЛАТЬ ОРГ ВЫВОДЫ
youtube.com/watch?v=CkPKmGzP5Q0
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