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Новости Война в Украине
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ВВС (178) самолет (1486)

Оккупанты нанесли урон аэродрому Василькова. Уничтожены 3 самолета и 2 вертолета, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты нанесли урон аэродрому Василькова. Уничтожены 3 самолета и 2 вертолета, - Воздушные силы

Командование Воздушных Сил обнародовало отчет за работу за 12 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Воздушных сил.

В информации отмечается: "12-го марта по нескольким военным объектам Воздушных Сил нанесены мощные ракетные удары. Три крылатые ракеты рашистов перехвачены противовоздушной обороной. Впрочем, большинство из них таки попало в цели, нанеся ущерб военной и гражданской инфраструктуре. Особенно пострадал военный аэродром в Василькове.

Ударная авиация Воздушных Сил продолжает наносить удары по наземным целям – это скопление вражеской техники и живой силы, рашистские колонны на марше и другие цели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вооруженные Силы Украины ликвидировали российский истребитель в Харьковской области, - Синегубов

Кроме того, противовоздушная оборона государства сегодня минусует:

два российских вертолета Ка-52;

один Су-34;

один неустановленный истребитель (вероятно Су-30см или Су-34);

два беспилотных летательных аппарата.

Есть данные и о поражении двух воздушных целей истребителями Воздушных Сил ВС Украины, требующих уточнения и подтверждения.

Помните, что тяжелые бои как в небе, так на земле даются нам дорогой ценой. Потому что у нас тоже болезненные потери. Каждый Герой, отдавший жизнь за свободу, будущую и счастливую жизнь наших детей, будет вечно жить в сердце каждого украинца!"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты нас боятся, уважают и хотят стать гражданами Украины, - Ким. ВИДЕО

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Топ комментарии
+48
Редактор , БЛИН ‼️‼️, научитесь писать заголовки ‼️‼️

«
Окупанти завдали збитки аеродрому Василькова. Знищено 3 літаки та 2 гелікоптери, - Повітряні сили Джерело: https://censor.net/ua/n3324470»

ЧІІ ЛІТАКИ ЗНИЩЕНО ? ЛІТАКИ ОККУПАНТІВ !!!!!!
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13.03.2022 00:41
+36
блин хоть названием не пугайте
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13.03.2022 00:39
+15
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13.03.2022 00:39
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13.03.2022 00:39 Ответить
блин хоть названием не пугайте
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13.03.2022 00:39 Ответить
Редактор , БЛИН ‼️‼️, научитесь писать заголовки ‼️‼️

«
Окупанти завдали збитки аеродрому Василькова. Знищено 3 літаки та 2 гелікоптери, - Повітряні сили Джерело: https://censor.net/ua/n3324470»

ЧІІ ЛІТАКИ ЗНИЩЕНО ? ЛІТАКИ ОККУПАНТІВ !!!!!!
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13.03.2022 00:41 Ответить
Читаем: ПВО минусует:

"два російські вертольоти Ка-52;
один Су-34;
один невстановлений винищувач (ймовірно Су-30см або Су-34); "
-------------------------------------------------------------------------------
Т. е. 2 самолета, но не 3 как в заголовке.

Если сюда добавить 1 самолет вот отсюда: "сили ППО збили 1 літак та 4 гелікоптери, - Командування Повітряних Сил Джерело: https://censor.net/ua/n3324470"
то тогда сбитых вертолетов должно быть 6 (шесть), а не 2
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13.03.2022 00:53 Ответить


NO COMMEHT
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13.03.2022 01:04 Ответить
Всі вірно написано. То вже Ваша уява, що збитки це два наших вертольотів та літак.
Це все не просто так, чи помилка. Це щоб люди через назву заходили та читали. Це допомагає в просуванні сайту.
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13.03.2022 01:10 Ответить
Бред .
сегодня новости и без Ваших доморощенных трюков читают .
ЗАГОЛОВОК НАПИСАН НЕПРАВИЛЬНО.
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13.03.2022 01:13 Ответить
Хто і як вчився, так і пише(
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13.03.2022 01:19 Ответить
«кто как слышит - так и пишет»😀😀😀
Часто кое кому мешает совковая ментальность
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13.03.2022 01:26 Ответить
То так ! "Как он пишет - так и дышит "
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13.03.2022 05:32 Ответить
Ух які злі.
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13.03.2022 01:58 Ответить
Нееть , правильные замечания . Если некому рядом их научить. Пусть прислушиваются к советам опытных
НО НЕ МНОГИЕ УМЕЮТ ДЕЛАТЬ ОРГ ВЫВОДЫ
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13.03.2022 02:21 Ответить
це допомагає виявити бездарних дурналістів. а ще такі ує..ські заголовки, типа "Окуапанти завдали удру, що сталося?"
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13.03.2022 07:08 Ответить
Если су30см сбили, то это считай джек пот на 50 лямов баксов сорвали. Самый дорогой говнолет кацапии все-таки.
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13.03.2022 00:42 Ответить
Движок су30см аналогичен последней модификации су35с (который толком в серию не пошел), к тому же по маневренности с30см нет равных, а су57 - это перспективный самолет в единичном экземпляре.
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13.03.2022 00:54 Ответить
Су35 это лишь модернизация су27, с большим баком и как следствие дольшим нахождением в небе. А вот су35с это уже суперфланкер наравне с су30см и су57 и у всех одни и те же новые двигатели. И да, су57 раньше было 3, а теперь стало меньше. Один или два самолета разбились за последний год. Так что как и су47 беркут, этот говнолет уйдет в небытие...
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13.03.2022 01:12 Ответить
Смерть цапам! Цапи не мають право на життя!!!
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13.03.2022 00:47 Ответить
Виправте заголовок. Він написаний реально по-ди**льному.
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13.03.2022 00:57 Ответить
Так это наши уничтожили 3 самолёта и 2 вертолёта .Фух ,а то я уже подумал из заглавления ,что это наши потеряли столько в авиации
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13.03.2022 00:58 Ответить
ага, дибильный заголовок
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13.03.2022 01:01 Ответить
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13.03.2022 01:08 Ответить
У війні без гостроти інтелекту не перемогти. Інтелект загострюється не поїданням манної каши, а лущенням горіхів. Жеріть, бабуїни, сире.

youtube.com/watch?v=CkPKmGzP5Q0
youtube.com/watch?v=4jHneMjVoko
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13.03.2022 01:27 Ответить
Сьогодні вже 13 березня, а у вас "новини" за 28 лютого!
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13.03.2022 18:02 Ответить
 
 