Оккупанты нанесли урон аэродрому Василькова. Уничтожены 3 самолета и 2 вертолета, - Воздушные силы

Командование Воздушных Сил обнародовало отчет за работу за 12 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Воздушных сил.

В информации отмечается: "12-го марта по нескольким военным объектам Воздушных Сил нанесены мощные ракетные удары. Три крылатые ракеты рашистов перехвачены противовоздушной обороной. Впрочем, большинство из них таки попало в цели, нанеся ущерб военной и гражданской инфраструктуре. Особенно пострадал военный аэродром в Василькове.

Ударная авиация Воздушных Сил продолжает наносить удары по наземным целям – это скопление вражеской техники и живой силы, рашистские колонны на марше и другие цели.

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Кроме того, противовоздушная оборона государства сегодня минусует:

два российских вертолета Ка-52;

один Су-34;

один неустановленный истребитель (вероятно Су-30см или Су-34);

два беспилотных летательных аппарата.

Есть данные и о поражении двух воздушных целей истребителями Воздушных Сил ВС Украины, требующих уточнения и подтверждения.

Помните, что тяжелые бои как в небе, так на земле даются нам дорогой ценой. Потому что у нас тоже болезненные потери. Каждый Герой, отдавший жизнь за свободу, будущую и счастливую жизнь наших детей, будет вечно жить в сердце каждого украинца!"

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