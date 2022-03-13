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Новости Война в Украине
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армия РФ (4868) плен (1084) увольнение (1238) Шойгу (373) пленные (943)

Российское минобороны задним числом увольняет своих солдат и офицеров, попавших в плен в Украине, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российское минобороны задним числом увольняет своих солдат и офицеров, попавших в плен в Украине, - СМИ

В Российской Федерации задним числом уволили военнослужащих, попавших в плен в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ, со ссылкой на журналиста Романа Цымбалюка

"А ситуация сложилась следующая: несколько сотен военнослужащих РФ попали в плен и их сейчас показывают по всем телеканалам, как на Украине, так и за рубежом. Поэтому, Министр обороны РФ Сергей Шойгу, решил наказать "предателей родины" уволив их с воинской службы задним числом (по состоянию на 23.02.2022)", - отметил Цымбалюк.

По его словам, это означает, что в провале военной операции, в колоссальном количестве потерянной технике, в гибели тысяч солдат, в сотнях сбитых самолётов и вертолётов, "Шойгу винит не свой Генеральный штаб, который бездарно спланировал операцию, а тех, кто верой и правдой служил своей Родине".

"Следующим шагом генерала Шойгу, будет увольнения задним числом убитых военнослужащих в ходе специальной военной операции на территории Украины! Не выплачивать же многомиллиардные компенсации семьям погибших", -  написал Цымбалюк.

Также смотрите: Полицейские совместно с бойцами теробороны задержали 29 военнослужащих РФ в Сумской области, - МВД. ФОТО

Российское минобороны задним числом увольняет своих солдат и офицеров, попавших в плен в Украине, - СМИ 01

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Топ комментарии
+21
Танки тоже увольняйте. И самолеты. И вертолеты. Список прислать уволенных?
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13.03.2022 02:27
+17
говорят что скоро Пyтин в бункере будет расписываться с Кабаевой.(пистолет и цианистый калий уже доставлены)
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13.03.2022 02:28
+13
Не було оголошеня війни. Не є військовослужбовцями.
На них не розповсюджуються закони війни.
Вони не є військовополоненими,а є звичайними терористами зі щброєю.
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13.03.2022 02:35
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Танки тоже увольняйте. И самолеты. И вертолеты. Список прислать уволенных?
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13.03.2022 02:27 Ответить
Там техники только,на 5,1 млрд. баксов уволилось из вашего парашарейха
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13.03.2022 06:48 Ответить
так то ж все списане на брухт
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13.03.2022 07:23 Ответить
говорят что скоро Пyтин в бункере будет расписываться с Кабаевой.(пистолет и цианистый калий уже доставлены)
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13.03.2022 02:28 Ответить
Пофігу, кацапи мають здохнути. Як і те, чи отримає якась свиноматка на кацапії якісь фублі за свого дохлого ваньку.
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13.03.2022 02:29 Ответить
А РАЦСи ( чи як там козломордії аналог називається) анулюють свідоцтва про народження)))
Не бьіло у нас никакого Ваньки(с)
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13.03.2022 02:33 Ответить
А Путлєр звільниться 30 грудня 1999 , єсішо.
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13.03.2022 02:33 Ответить
Не було оголошеня війни. Не є військовослужбовцями.
На них не розповсюджуються закони війни.
Вони не є військовополоненими,а є звичайними терористами зі щброєю.
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13.03.2022 02:35 Ответить
тогда нахрена они нужны? резать как свиней.
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13.03.2022 02:41 Ответить
Классика оркостана
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13.03.2022 02:37 Ответить
Ну на нет и суда нет. Всех к стенке.
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13.03.2022 02:43 Ответить
"Родина тебя бросит, сынок. Всегда"
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13.03.2022 02:44 Ответить
Смерть цапам! Цапи не мають право на життя!!!
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13.03.2022 02:55 Ответить
Перша армія світу . По ********* , дегенератству , *********** і довідках та відписках . Яке недогасударство , така і недоармія . Підараси і мародери .
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13.03.2022 02:55 Ответить
Какой же ацкий режим
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13.03.2022 03:39 Ответить
Рабам подобається
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13.03.2022 04:19 Ответить
резать
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13.03.2022 04:51 Ответить
Должны отстроить то что разрушили. Как немцы. Правда они рукожопые, но копать могут.
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13.03.2022 05:33 Ответить
копати, розбирати завали, тільки важка і некваліфікована робота, більш ні на що не придатні
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13.03.2022 07:29 Ответить
Тобто це терористи. Московія озброїла терористів, без оголошення війни напала на Україну. Що з цього випливає? Московія держава терорист.
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13.03.2022 06:08 Ответить
А паралельно часом пише список не дружніх солдатів Парашської *********?
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13.03.2022 06:33 Ответить
роSSійський солдат, роSSія тєбя никогда нє бросіт!
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13.03.2022 06:37 Ответить
 
 