Российское минобороны задним числом увольняет своих солдат и офицеров, попавших в плен в Украине, - СМИ

В Российской Федерации задним числом уволили военнослужащих, попавших в плен в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ, со ссылкой на журналиста Романа Цымбалюка

"А ситуация сложилась следующая: несколько сотен военнослужащих РФ попали в плен и их сейчас показывают по всем телеканалам, как на Украине, так и за рубежом. Поэтому, Министр обороны РФ Сергей Шойгу, решил наказать "предателей родины" уволив их с воинской службы задним числом (по состоянию на 23.02.2022)", - отметил Цымбалюк.

По его словам, это означает, что в провале военной операции, в колоссальном количестве потерянной технике, в гибели тысяч солдат, в сотнях сбитых самолётов и вертолётов, "Шойгу винит не свой Генеральный штаб, который бездарно спланировал операцию, а тех, кто верой и правдой служил своей Родине".

"Следующим шагом генерала Шойгу, будет увольнения задним числом убитых военнослужащих в ходе специальной военной операции на территории Украины! Не выплачивать же многомиллиардные компенсации семьям погибших", - написал Цымбалюк.

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