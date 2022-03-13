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Минобороны РФ лжет миллионам своих граждан и даже главе России, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что Минобороны РФ лжет всем гражданам РФ и даже главе РФ Владимиру Путину.
О президенте заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Нам нужно время, нам нужны силы, чтобы переломить военную машину, которая пришла на нашу землю. Не буду преуменьшать угрозу и не стану преувеличивать достижения. Мы честные люди, а не Министерство обороны РФ, которое лжет всем, миллионам своих граждан и даже руководителю Российской Федерации", – подчеркнул Зеленский.
По словам президента, каждый день и каждую ночь нужно искать, как нанести врагу максимальный ущерб по всем направлениям.
Топ комментарии
+22 Джон Зойдберг cb913b8d
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+11 Sophia-Maria Duglass
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+10 Anatoliy A 006b9dda
показать весь комментарий13.03.2022 02:43
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6. Не убивай
7. Не кради
2. Не создавай себе кумиров (идолов), т.е. не поклоняйся твари, но Творцу.
а то хутин умышленно держит трупы в Беларуси .
а сми Беларуси такие фото печатают с вопросом « хочешь туда ?»
Пусть он обратиться отдельно к венграм , отдельно к итальянцам , отдельно к немцам и т д
тогда СМИ этих стран не посмеют переврать и исказить обращение
И в обращении обратить внимание на более 12000 убитых орков , которых хутин скрывает от мамаш
В РЕЗУЛЬТАТЕ руские в тех странах НАЧНУТ ЗВОНИТЬ В РАШУ СВОИМ РОДСТВЕНИКАМ И правда дойдёт до россиян
тож всі вони там барани і вівці тупі і безмозглі. але і вівці і барани мають хоть щось, що є душею, а в кацапів її немає - вони не нажахані своїми втратами, їх хвилює тільки пустий супермаркет
Ты ещё обеспокойся что Шойгу их армию обокрал....
Дико бесит на него смотреть.
Спасибо!