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Минобороны РФ лжет миллионам своих граждан и даже главе России, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Минобороны РФ лжет миллионам своих граждан и даже главе России, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Минобороны РФ лжет всем гражданам РФ и даже главе РФ Владимиру Путину.

О президенте заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Нам нужно время, нам нужны силы, чтобы переломить военную машину, которая пришла на нашу землю. Не буду преуменьшать угрозу и не стану преувеличивать достижения. Мы честные люди, а не Министерство обороны РФ, которое лжет всем, миллионам своих граждан и даже руководителю Российской Федерации", – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, каждый день и каждую ночь нужно искать, как нанести врагу максимальный ущерб по всем направлениям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы считаем, что заслужили быть в Европейском Союзе", - Зеленский

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Топ комментарии
+22
Кацапи завжди брешуть, це не новина. А нам своє робить.
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13.03.2022 02:40
+11
Надо бы фотки горы трупов в моргах Беларуси как то на рашу распрстранить с предложением искать мамашкам своих сыночков «ФАС ! ИСКАТЬ»
а то хутин умышленно держит трупы в Беларуси .

а сми Беларуси такие фото печатают с вопросом « хочешь туда ?»
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13.03.2022 02:50
+10
Так обманываться рады,что волают путинвперед. Все они знают.
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13.03.2022 02:43
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Кацапи завжди брешуть, це не новина. А нам своє робить.
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13.03.2022 02:40 Ответить
ЗАПОВЕДИ БОЖИИ:
6. Не убивай
7. Не кради
2. Не создавай себе кумиров (идолов), т.е. не поклоняйся твари, но Творцу.
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13.03.2022 10:55 Ответить
Так обманываться рады,что волают путинвперед. Все они знают.
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13.03.2022 02:43 Ответить
Так вот почему на россии все заблокированно, чтоб ***** правды не узнал. ахаха
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13.03.2022 02:45 Ответить
Ця срана недоімперія побудована на суцільній брехні. Можливо, правда - саме те, що її і зламає. Інакше як пояснити ці судомні спроби закрити всі канали зв'язку із зовнішнім світом.
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13.03.2022 02:48 Ответить
Надо бы фотки горы трупов в моргах Беларуси как то на рашу распрстранить с предложением искать мамашкам своих сыночков «ФАС ! ИСКАТЬ»
а то хутин умышленно держит трупы в Беларуси .

а сми Беларуси такие фото печатают с вопросом « хочешь туда ?»
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13.03.2022 02:50 Ответить
їх не викладають, кажуть відос ніби бульбаши десь в перші дні виклали, але не траплявся ніде
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13.03.2022 07:21 Ответить
единий варіант моніторити е-майли фірм - установ - приватні та все це розсилати ...- на всіх інших ресурсах там повна цензура
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13.03.2022 10:56 Ответить
Предлагаю обращения Зеленского сделать конкретно доя каждой страны Западного мира ОТДЕЛЬНО И НА ЯЗЫКЕ КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ
Пусть он обратиться отдельно к венграм , отдельно к итальянцам , отдельно к немцам и т д
тогда СМИ этих стран не посмеют переврать и исказить обращение
И в обращении обратить внимание на более 12000 убитых орков , которых хутин скрывает от мамаш
В РЕЗУЛЬТАТЕ руские в тех странах НАЧНУТ ЗВОНИТЬ В РАШУ СВОИМ РОДСТВЕНИКАМ И правда дойдёт до россиян
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13.03.2022 02:56 Ответить
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13.03.2022 03:37 Ответить
свята наївність.
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13.03.2022 03:49 Ответить
Пока им хватает хотя бы на чекушку, правда им не нужна.
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13.03.2022 03:00 Ответить
більше того! вони здововані опором українців і розгнівані - "як то стріляють?! от суки!"
тож всі вони там барани і вівці тупі і безмозглі. але і вівці і барани мають хоть щось, що є душею, а в кацапів її немає - вони не нажахані своїми втратами, їх хвилює тільки пустий супермаркет
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13.03.2022 10:20 Ответить
а хто не пересікає кордони, а трохи їх отодвігає? - шютка.
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13.03.2022 03:36 Ответить
И чего ты Зеленский так беспокоишься о том, что там в рашке кому врет? Об обнищании ватанов.... О их экон проблемах....
Ты ещё обеспокойся что Шойгу их армию обокрал....
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13.03.2022 04:13 Ответить
Заберіть, будь-ласка, огидне путінське табло від заголовку!
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13.03.2022 09:30 Ответить
Очередной бред от Вовочки ЗЕ.
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13.03.2022 09:43 Ответить
В такі часи російська вража пропаганда працює на кабельному ТБ,та "тарєлки"вещають брехню на Україну.Воняєв і скабєєва с сіманьян продовжують брехати на українському просторі!Невже це не можна вирішити раніше??А зараз???
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13.03.2022 10:12 Ответить
Ув. модераторы, можете убрать рожу пуйла?
Дико бесит на него смотреть.
Спасибо!
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13.03.2022 11:43 Ответить
 
 