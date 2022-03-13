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Новости Война в Украине
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Шредер провел переговоры с Путиным и представителями украинских властей, - немецкие СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Шредер провел переговоры с Путиным и представителями украинских властей, - немецкие СМИ

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер несколько часов разговаривал с президентом России Владимиром Путиным в четверг вечером.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП об этом пишут Reuters, Bild

По данным изданий, этот разговор касался прекращения войны в Украине. Хотя не сообщается, чего удалось добиться этим разговором.

Bild со ссылкой на информированный источник, сообщает, что у Шредера также был долгий разговор с одним из ближайших советников Путина.

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Шредер с супругой покинули Москву в субботу утром и вылетел в Стамбул, сообщает немецкое издание, не раскрывая никаких подробностей разговоров.

Бывший канцлер Германии в понедельник вечером встречался с украинской делегацией во главе с нардепом Рустемом Умеровым, который был ранее участником переговоров с Россией о прекращении огня на Донбассе.

Кроме того, по информации источника Bild, сейчас Шредер остается единственным человеком, который разговаривал как с Путиным, так и с украинской делегацией.

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Топ комментарии
+20
"Немецький продажний політик - йди на хyй !"
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13.03.2022 04:36
+14
тільки ЗСУ і тільки ТБО бо в нас іншого нема.
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13.03.2022 03:34
+12
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13.03.2022 03:59
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Шредер?
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13.03.2022 03:24 Ответить
так, той самий з Черепашок ніндзя.
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13.03.2022 07:09 Ответить
рускій Шльондер
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13.03.2022 10:04 Ответить
Иран нанес ракетный удар по Ираку

и даже Vaня-Zомби прислали
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13.03.2022 03:26 Ответить
"Шредер з дружиною покинули Москву в суботу вранці і вилетів до Стамбула, повідомляє німецьке видання, не розкриваючи жодних подробиць розмов"
перемовник, ще пошукать таких.
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13.03.2022 03:31 Ответить
Їхали за премією!
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13.03.2022 04:00 Ответить
Коли вже Турція закриє воздушний простір? Я так розумію, зараз всі лаптєногі обходять так обмеження на польти: летять в Стамбул, а далі в любу країну європи без перешкод.
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13.03.2022 04:10 Ответить
Ердоган же ясно сказав - Турція підтримуе Україну не псуюючі своїх відносн з кацапами.
ясніше як би і не скажеш.
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13.03.2022 04:16 Ответить
Цены у туркишей правильные. От 500 евро. Пусть летят
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13.03.2022 06:24 Ответить
Літають через Сербію.
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13.03.2022 07:26 Ответить
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13.03.2022 07:46 Ответить
тільки ЗСУ і тільки ТБО бо в нас іншого нема.
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13.03.2022 03:34 Ответить
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13.03.2022 03:59 Ответить
"Немецький продажний політик - йди на *** !"
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13.03.2022 04:36 Ответить
Імперія зла має зникнути на завжди!!!
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13.03.2022 05:35 Ответить
Це падло, куплене Путлєром на відсотки від газової труби, поїїхало своє рішать! Існує термін "шредерізація", що означає підкуп чиновників і впливових осіб в Європі. Голуб миру, *****!
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13.03.2022 06:41 Ответить
эта коррумпированная консерва разговаривала только с теми из украинской стороны,кто не имеет отношения к нынешнему составу украинской делегации..Вывод- Шредер понимает.что он уже НИКТО и зовут его НИКАК и с путиным прощался,спасая шкуру и свои "тридщать серебренников".а "переговоры" ни с кем от украинской стоороны есть просто попытка через СМИ пытаться слепить из себя чего -то там политически восстребуемое и чего-то там решающее.Короче-представление только для СМИ
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13.03.2022 06:51 Ответить
Он никто в Германии,
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13.03.2022 08:06 Ответить
Шрьоддєр к ногє - сказав пуйло і песик махаючи хвостом підбіг за новою порцією вказівок.
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13.03.2022 07:07 Ответить
Шредер приїхав, щоб отримати дивіденти, він вже розпустив свій офіс в рейхстазі, ну і так, між іншим, поспівчував Вольдемару - ти меня никогда не увидишь ти меня никогда не услишиш. Раніше попрощався ще один корифан - Фіньйон, бувший примус жабоїдів, особистий друг. Надії Єрмака залишились надіями.
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13.03.2022 07:10 Ответить
Шредер не меньше самого Путина замазан в крови убитых украинских детей. Помогал Европе вырастить монстра. И шлюха Меркель, прикидывающаяся "другом Украины", а в реале +работавшая на Путина - теперь как крыса сидит в норе.
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13.03.2022 07:20 Ответить
Меркель еда та шалаболк
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13.03.2022 08:07 Ответить
Після Шредера мабуть ще Меркель поїде домовлятися... Скотиняка скупив половину політиків і чиновників у Європі!
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13.03.2022 07:20 Ответить
Штангельциркуль щось вирішує з ****** і представниками української влади? Українська влада це Янукович чи що
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13.03.2022 07:24 Ответить
канцлер по вызову из службы эскорта ФРГ. всегда в наличии мальчики и девочки
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13.03.2022 07:36 Ответить
Этот шрёдер приближал войну, вылизывал путину задницу (еще не обсохла), а теперь миротворец. Чудеса...
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13.03.2022 08:12 Ответить
гы!!в его ситуации очень трудно не стать ,,миротворцем" уголовное дело оформлено в Ганновере и уже успешно зарегистрировано в верховном суде Карлсруе и статьи обвинения ну совсем скажем не детские!!
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13.03.2022 08:34 Ответить
до його дня смерті, справу закінчать?
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13.03.2022 08:57 Ответить
В 2008 році Колька СракаЗі теж приніс "мир" у Грузію.
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13.03.2022 08:54 Ответить
Бабки перестали капати -ну і якого хрена там сидіти. Пора здриснути...що і успішно зробив
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13.03.2022 08:55 Ответить
Ну, кто такой Шредер (купленный х**лом дядька) - это мы знаем..А кто такой Рустем Умеров ? Что в МИДе УКраины мпециалисты кончились, что а такое ответсвенное для страны время , её представляют х-зна-кто ?
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13.03.2022 09:51 Ответить
щур гребаний! йди разом з своїм расєйським кораблем! і на дно!!!
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13.03.2022 10:05 Ответить
шрёдер иди вслед за ****** *****,продажная ****!
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13.03.2022 11:15 Ответить
 
 