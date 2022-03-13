Шредер провел переговоры с Путиным и представителями украинских властей, - немецкие СМИ

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер несколько часов разговаривал с президентом России Владимиром Путиным в четверг вечером.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП об этом пишут Reuters, Bild

По данным изданий, этот разговор касался прекращения войны в Украине. Хотя не сообщается, чего удалось добиться этим разговором.

Bild со ссылкой на информированный источник, сообщает, что у Шредера также был долгий разговор с одним из ближайших советников Путина.

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Шредер с супругой покинули Москву в субботу утром и вылетел в Стамбул, сообщает немецкое издание, не раскрывая никаких подробностей разговоров.

Бывший канцлер Германии в понедельник вечером встречался с украинской делегацией во главе с нардепом Рустемом Умеровым, который был ранее участником переговоров с Россией о прекращении огня на Донбассе.

Кроме того, по информации источника Bild, сейчас Шредер остается единственным человеком, который разговаривал как с Путиным, так и с украинской делегацией.