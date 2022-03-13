В связи с потерями войск РФ формируют новые подразделения. Противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру для военных нужд, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Морально-психологическое состояние войск противника, участвовавшего в боях с Вооруженными Силами Украины, продолжает ухудшаться, растет количество случаев дезертирства и отказов в исполнении приказов.
Об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Начались восемнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Состояние, положение и характер действий обороны без существенных изменений.
Противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру для военных нужд. В нарушение требований Международного гуманитарного права продолжает размещать подразделения и технику на объектах повышенной опасности, производит обстрелы мирного населения, проводит незаконные проверки личных вещей и обыски среди местных жителей, переодевается в гражданскую одежду и форму ВС Украины.
Морально-психологическое состояние войск противника, участвовавшего в боях с Вооруженными Силами Украины, продолжает ухудшаться, растет количество случаев дезертирства и отказов в исполнении приказов.
По имеющейся информации, на территории Республики Беларусь в медицинских учреждениях юго-восточного региона проходит лечение большое количество раненых в ходе боевых действий на территории Украины военнослужащих РФ. Запасов крови для проведения хирургических операций не хватает. Задействуются резервы накопленные для граждан Республики Беларусь – около 2/3 резерва перенаправлены на нужды военнослужащих РФ. Активизировалась кампания по сбору крови среди работников бюджетной сферы и гражданского населения.
В связи с потерями вооруженные силы Российской Федерации формируют новые подразделения. В частности, командование врага планирует привлечь около 1500 человек из состава 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский, Тихоокеанский флот).
Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор войскам противника, в частности, за предыдущие сутки были уничтожены два вертолета, два истребителя (один из которых Су-34) и два БПЛА.
Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!" – рассказали в Генштабе ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
Привезти 1500 тушок, через пів світу, щоб вони подохли тут?!!
Та, якщо порахувати логістику, то доставка кожного з ЦИХ, до місця розгортання, можу бути еквівалентною вартості вантажівки.
Дуже економічно обґрунтовано!! Продовжуйте хлопці.
Це добре.
Хочеться запитати японців, а ви хлопці чого чекаєте?
Там вже окрім купки прикордонників та декількох сотень місцевих ханиг і браконьєрів нікого не залишилось.
- Кращі із кращих зализують рани.
- Тоді присилайте кращих із гірших...