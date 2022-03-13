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Новости Война в Украине
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В связи с потерями войск РФ формируют новые подразделения. Противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру для военных нужд, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В связи с потерями войск РФ формируют новые подразделения. Противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру для военных нужд, - Генштаб ВСУ

Морально-психологическое состояние войск противника, участвовавшего в боях с Вооруженными Силами Украины, продолжает ухудшаться, растет количество случаев дезертирства и отказов в исполнении приказов.

Об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Начались восемнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Состояние, положение и характер действий обороны без существенных изменений.

Противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру для военных нужд. В нарушение требований Международного гуманитарного права продолжает размещать подразделения и технику на объектах повышенной опасности, производит обстрелы мирного населения, проводит незаконные проверки личных вещей и обыски среди местных жителей, переодевается в гражданскую одежду и форму ВС Украины.

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Морально-психологическое состояние войск противника, участвовавшего в боях с Вооруженными Силами Украины, продолжает ухудшаться, растет количество случаев дезертирства и отказов в исполнении приказов.

По имеющейся информации, на территории Республики Беларусь в медицинских учреждениях юго-восточного региона проходит лечение большое количество раненых в ходе боевых действий на территории Украины военнослужащих РФ. Запасов крови для проведения хирургических операций не хватает. Задействуются резервы накопленные для граждан Республики Беларусь – около 2/3 резерва перенаправлены на нужды военнослужащих РФ. Активизировалась кампания по сбору крови среди работников бюджетной сферы и гражданского населения.

В связи с потерями вооруженные силы Российской Федерации формируют новые подразделения. В частности, командование врага планирует привлечь около 1500 человек из состава 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский, Тихоокеанский флот).

Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор войскам противника, в частности, за предыдущие сутки были уничтожены два вертолета, два истребителя (один из которых Су-34) и два БПЛА.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!" – рассказали в Генштабе ВСУ.

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Топ комментарии
+14
О-о-о! 1500 військових це сила!!
Привезти 1500 тушок, через пів світу, щоб вони подохли тут?!!
Та, якщо порахувати логістику, то доставка кожного з ЦИХ, до місця розгортання, можу бути еквівалентною вартості вантажівки.
Дуже економічно обґрунтовано!! Продовжуйте хлопці.
Це добре.
Хочеться запитати японців, а ви хлопці чого чекаєте?
Там вже окрім купки прикордонників та декількох сотень місцевих ханиг і браконьєрів нікого не залишилось.
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13.03.2022 07:44
+5
залутали 10 я Эдельвейс чёто из рэб кацапов
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13.03.2022 08:21
+5
трофей комплекс РЭБ борисоглебск 2 русня его пролюбила эдельвейсы забрали он от 0 должен кататси в 5 км-10 км ещё раз делаем выводы рузге офицеры долбоящеры годные только на раздвигать свои ягодицы для более вышестоящих
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13.03.2022 08:38
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Израильская разведка сообщает, что РФ наращивает военный контингент в Бресте.
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13.03.2022 07:27 Ответить
трассе Кобрин- Гомель в сторону Гомеля было замечено около 15 грузовых авто с солдатами, БТР, около 5 броневиков и столько же пикапов и джипов с буквой V и, предположительно, чеченских флагами.
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13.03.2022 07:29 Ответить
20-25 машин ? Дрібнішають колони орків...
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13.03.2022 08:06 Ответить


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13.03.2022 10:18 Ответить
Наверно оттягивают внимание от Мариуполя. Надеюсь у Киева достаточно сил отразить наступление из Беларуси.
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13.03.2022 07:32 Ответить
Окупанти відправляють своїх поранених не тільки в Білорусь. Змушують лікувати їх і українських лікарів. Мелітопольська хірургія забита рашиськими пораненими.
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13.03.2022 07:41 Ответить
Щас орки окопаются укрепятся ,чего ждут ЗСУ, добить нужно по партизански то что есть сейчас в Украине
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13.03.2022 07:43 Ответить
Йди до нас, партизан, ми дамо тобі парабелум.
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13.03.2022 09:28 Ответить
У ГенШтабі знають що треба робити.
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13.03.2022 10:19 Ответить
О-о-о! 1500 військових це сила!!
Привезти 1500 тушок, через пів світу, щоб вони подохли тут?!!
Та, якщо порахувати логістику, то доставка кожного з ЦИХ, до місця розгортання, можу бути еквівалентною вартості вантажівки.
Дуже економічно обґрунтовано!! Продовжуйте хлопці.
Це добре.
Хочеться запитати японців, а ви хлопці чого чекаєте?
Там вже окрім купки прикордонників та декількох сотень місцевих ханиг і браконьєрів нікого не залишилось.
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13.03.2022 07:44 Ответить
Если не добьют то будет и хнр мнр онр и т.д
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13.03.2022 07:46 Ответить
Ти ба яке чмо під польским прапором, воно зна що таке онр.
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13.03.2022 09:29 Ответить
- Присилайте кращих із кращих.
- Кращі із кращих зализують рани.
- Тоді присилайте кращих із гірших...
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13.03.2022 08:05 Ответить
залутали 10 я Эдельвейс чёто из рэб кацапов
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13.03.2022 08:21 Ответить
Так щахерачили наші цей пересувний міксер? Чи взяли як трофей? Що це за фотка?
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13.03.2022 08:30 Ответить
трофей комплекс РЭБ борисоглебск 2 русня его пролюбила эдельвейсы забрали он от 0 должен кататси в 5 км-10 км ещё раз делаем выводы рузге офицеры долбоящеры годные только на раздвигать свои ягодицы для более вышестоящих
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13.03.2022 08:38 Ответить
👍
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13.03.2022 08:44 Ответить
Что-то из семейства Р-330 походу. Норм миксер).
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13.03.2022 08:40 Ответить
Оце вундервафля!
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13.03.2022 10:23 Ответить
З Тихого океану підтягують м'ясо. Та ви хоч китайцям що-небудь залиште. Їм же теж повоювати охота...
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13.03.2022 11:12 Ответить
 
 