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В Донецкой области задержали супругов, которые передавали врагу данные о дислокации ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Донецкой области задержали супругов, которые передавали врагу данные о дислокации ВСУ

В Покровске Донецкой области разоблачили супругов, которые передавали врагу информацию об объектах местной инфраструктуры и местах дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генерального прокурора.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры объявлено подозрение супругам из Покровска в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса).

По данным следствия, в середине ноября 2021 года жительница Покровска и ее муж за деньги согласились передавать информацию об объектах инфраструктуры города представителю оккупационной администрации РФ.

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В течение декабря 2021 года - февраля 2022 года, используя мессенджеры Вайбер и Телеграм, супруги передавали представителю государства-агрессора фото объектов социальной сферы города, автомобильных и железнодорожных мостов и развязок, информацию о взлетно-посадочной полосе аэропорта и местах дислокации военнослужащих. 

Злоумышленники отдавали себе отчет, что эта информация будет использована в ущерб территориальной целостности и обороноспособности Украины.

Правоохранители задержали мужчину и женщину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 30 суток.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+70
Какая нах варта 30 дней. В голову по выстрелу тварям...
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13.03.2022 08:03
+40
на *** розстріляти
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13.03.2022 08:04
+24
после всех ПРЕСТУПЛЕНИЙ РАШИСТСКИХ ОККУПАНТОВ , предателей гнид , без разговоров ,к стенке !!!
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13.03.2022 08:16
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Какая нах варта 30 дней. В голову по выстрелу тварям...
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13.03.2022 08:03 Ответить
после всех ПРЕСТУПЛЕНИЙ РАШИСТСКИХ ОККУПАНТОВ , предателей гнид , без разговоров ,к стенке !!!
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13.03.2022 08:16 Ответить
По законам воєнного часу...
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13.03.2022 08:36 Ответить
на *** розстріляти
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13.03.2022 08:04 Ответить
Тобі сказали? Ти диви...
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13.03.2022 08:12 Ответить
Ху%ня война, а главное- манёвры. Ждём официальных сообщений, а не ОБС.
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13.03.2022 08:14 Ответить
Я надеюсь что за эти 30 дней они таки надумают совершить побег,ибо статья то тяжкая.
То что побег будет неудачным подружжю краще не знати.
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13.03.2022 08:06 Ответить
Ніхто нікого не затримував. Ці особи просто десь зникли.Та й ніколи їх і не існувало.А хоч і існували так самі повішались.
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13.03.2022 08:06 Ответить
Головне : їхтамнєт. І не було .
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13.03.2022 08:18 Ответить
Воно просто смердюче лайно...
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13.03.2022 08:07 Ответить
А пристрелить колаборантов после допроса, как бешенных тварей [при попытке к бегству] не пробовали?
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13.03.2022 08:09 Ответить
В Луганской области в городе Попасная российские оккупанты бросили фосфорные боеприпасы.

Об этом сообщает в Facebook первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий.

«Попасная. Использование фосфорных боеприпасов. Сокрушительная, разрушительная, безобразная сила. Это то, что фашисты называли «Brennende Zwiebel». Это то, что рашисты сейчас выпускают по нашим городам. Невероятные страдания и пожары», - подчеркнул Белошицкий.
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13.03.2022 08:09 Ответить
Вони вже мертві, хоча поки цього не усвідомлюють.
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13.03.2022 08:10 Ответить
Так, це звісно ті ще ...ді але чому не ловлять щурів що перебуваючи при владі вели підривницьку діяльність в Україні?
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13.03.2022 08:11 Ответить
Бо важку піймати чорну кішку в темній кімнату- особливо, коли її там нема.
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13.03.2022 08:13 Ответить
Та нi, все - таки iх багато, зараз поки що Мелiтополь, а далi будуть проявлятись бiльше i бiльше.
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13.03.2022 08:30 Ответить
По закону военного времени.......РАССТРЕЛЯТЬ...
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13.03.2022 08:12 Ответить
Нема в нас такого закону. Мы не рашка.
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13.03.2022 08:14 Ответить
Ми живемо при військовому часі, деякі закони у військовий час не працюють. А наша гуманність може нас і погубити
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13.03.2022 08:19 Ответить
Тоді не треба посилатися на закон- усе просто. Я точно не гуманіст, скоріше соціопат.
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13.03.2022 08:32 Ответить
А где дерьмак, не говорю уже про яйценюка?
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13.03.2022 08:15 Ответить
куля в лобі...
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13.03.2022 08:21 Ответить
А ти з якою метою цікавишся? Може ти з цими двома, про яких стаття, докупи?
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13.03.2022 08:47 Ответить
Зайди на ФейсБук сторінку Яценюка та сам все дізнайся!
Що ти як безрукий і безмозглий?
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13.03.2022 11:00 Ответить
В державі введено військовий стан, країна веде війну-правильно? За законом військового часу всім шпигунам, зрадникам в такий час - розстріл на місці. Так в чому справа? Нема чого відтягувати людей на якісь "розлідування", утримання під вартою. Та лишіть всі ці формальності.
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13.03.2022 08:16 Ответить
Ще раз- нема такого закону.
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13.03.2022 08:33 Ответить
Саме страшне що вiйну нiхто нiкому не об"явив i цих icтот будуть судити по КК, а не як зрадникiв Батькiвщини.
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13.03.2022 08:41 Ответить

Тільки так!
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13.03.2022 08:16 Ответить
Виставляти таких падлюк попереду, по боках зелених коридорів - хай їх хазяйва по них і лупашать
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13.03.2022 08:19 Ответить
Не. Використати і передавати дані рашитського розташування. Хай по своїм *******.
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13.03.2022 08:21 Ответить
Заголовок повинен бути таким:

На Донеччині
ліквідували
затримали подружжя, яке передавало ворогу дані про дислокацію ЗСУ
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13.03.2022 08:34 Ответить
Просто так розстріляти не можна, але для цього є певні механізми на законодавчому рівні. Навіть у практиці застосування Європейської Конвенції про захист прав людини є можливість на час війни зупиняти дію певних її положень. Отже, справа за Верховною Радою
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13.03.2022 08:36 Ответить
Чому Ви не розумiэте що ЮРИДИЧНО вiйни НЕМА, а воэний стан до одного мiсця дверцi.
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13.03.2022 08:46 Ответить
Єдине, а чи є ще легітимна ВР? Здається, що не скоро ми їх, наших рідних, депутатів, побачимо ...
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13.03.2022 08:48 Ответить
Во время войны это уже преступление суда!!
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13.03.2022 08:55 Ответить
Их вместе похорошюнили?
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13.03.2022 09:12 Ответить
Це подружжя мабуть з тих, що ходили на "референдум", треба усіх таких вичислити.
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13.03.2022 10:01 Ответить
расстрелять на месте,гнид зрадных!
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13.03.2022 11:04 Ответить
Сколько людей из-за них погибло... Нельзя жалеть их...
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13.03.2022 12:32 Ответить
 
 