В Донецкой области задержали супругов, которые передавали врагу данные о дислокации ВСУ
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В Покровске Донецкой области разоблачили супругов, которые передавали врагу информацию об объектах местной инфраструктуры и местах дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генерального прокурора.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры объявлено подозрение супругам из Покровска в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса).
По данным следствия, в середине ноября 2021 года жительница Покровска и ее муж за деньги согласились передавать информацию об объектах инфраструктуры города представителю оккупационной администрации РФ.
В течение декабря 2021 года - февраля 2022 года, используя мессенджеры Вайбер и Телеграм, супруги передавали представителю государства-агрессора фото объектов социальной сферы города, автомобильных и железнодорожных мостов и развязок, информацию о взлетно-посадочной полосе аэропорта и местах дислокации военнослужащих.
Злоумышленники отдавали себе отчет, что эта информация будет использована в ущерб территориальной целостности и обороноспособности Украины.
Правоохранители задержали мужчину и женщину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 30 суток.
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