Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 12 тыс. человек, 374 танка, 1226 бронированных машин, 74 самолета, 86 вертолетов

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 13.03 ориентировочно составили:

личного состава более - 12 000 человек,

танков - 374 ед,

боевых бронированных машин - 1226 ед,

артиллерийских систем - 140 ед,

РСЗО - 62 ед,

средства ПВО - 34 ед,

самолетов – 74 ед,

вертолетов – 86 ед,

автомобильной техники - 600 ед,

корабли /катера - 3 ед,

цистерн с ГСМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.

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"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.