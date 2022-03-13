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НАТО будет защищать от оккупантов грузы с оружием для Украины, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

НАТО будет защищать от оккупантов грузы с оружием для Украины, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что НАТО будет защищать свои грузы с оружием для Украины от потенциального нападения российских оккупантов. По его мнению, Украина сдерживает дальнейшее наступление войск РФ на страны НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом Данилов сказал в эфире национального телемарафона.

"Сегодня руководитель НАТО, который сегодня напрямую руководит НАТО, господин Столтенберг сделал заявление: если хоть один снаряд, хоть одна пуля попадет в конвой, который они сегодня доставляют - они будут считать это нарушением пятой статьи, которая есть на сегодняшний день в странах НАТО. Посмотрим, если это произойдет, как они будут реагировать на это", - заявил Данилов.

По мнению секретаря СНБО, Украина сдерживает дальнейшее наступление войск РФ на Альянс, поэтому западным партнерам важно не останавливать устойчивые поставки современного и эффективного оружия в Украину.

Данилов считает, что РФ планирует дальнейшие вооруженные нападения на страны Восточной Европы. По его мнению, следующей целью России после Украины может стать Литва.

Читайте также: Данилов о нападении РФ: "Мы не ожидали, что они пойдут по всем фронтам. Это была неожиданность"

Данилов также раскритиковал страны-члены НАТО, которые боятся сопротивляться агрессору.

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Топ комментарии
+29
Не звизди. Без їхньої зброї ми навряд би утримались.
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13.03.2022 09:51
+16
мабуть, єдине уточнення - вони це робитимуть на території НАТО... на нашій мусимо берегти своїми силами...
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13.03.2022 09:51
+11
Ти бот?
Якого фіга ти обсираєш НАТО?
Україна не є членом НАТО, щоб вони за нас воювали.
Задовбали ці писаки
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13.03.2022 09:59
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Вот именно, посмотрим как они будут реагировать…
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13.03.2022 09:45 Ответить
Мабуть вони вже чекають casus belli. Після того, як Україна дискваліфікувала армію росії, мабуть у НАТО вже руки зачесалися, щоб і собі долучитися
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13.03.2022 10:03 Ответить
Хочеться вірити, що так і є.
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13.03.2022 10:11 Ответить
Заява була недвозначна. + купа навчань НАТО навколо росії.
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13.03.2022 10:15 Ответить
5-стаття - це стосується протидії нападу на країну НАТО.
Отже мова йде лише про захист конвоїв, що рухаються в межах території НАТО, не далі.
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13.03.2022 15:09 Ответить
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Поживемо- побачимо. Поки від НАТО самі слова.
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13.03.2022 09:46 Ответить
Не звизди. Без їхньої зброї ми навряд би утримались.
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13.03.2022 09:51 Ответить
Не НАТО, а держави НАТО дають, і то не всі. Різницю пояснювати треба?
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13.03.2022 09:55 Ответить
А що альянс складається не з держав?
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13.03.2022 10:05 Ответить
З держав. Частині з яких плювати на Україну- а в НАТО рішення приймаються одноголосно.
Ще є дитячі питання?
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13.03.2022 10:20 Ответить
довезуть до кордону України..а там українці самі розбирайтесь--от такий буде план
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13.03.2022 09:50 Ответить
А кто должен это сделать на территории нашей страны ?
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13.03.2022 10:01 Ответить
мабуть, єдине уточнення - вони це робитимуть на території НАТО... на нашій мусимо берегти своїми силами...
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13.03.2022 09:51 Ответить
Саме так
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13.03.2022 09:59 Ответить
Секретарь Совета Обороны Украины: "Подивимося, якщо це станеться, як вони будуть на це реагувати".
Идет война! А мы играем в "угадайку" и "посмотрелку"?
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13.03.2022 09:54 Ответить
Ми реалісти, які не вірять у дієздатність НАТО- тому і таке формулювання.
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13.03.2022 09:56 Ответить
Ти бот?
Якого фіга ти обсираєш НАТО?
Україна не є членом НАТО, щоб вони за нас воювали.
Задовбали ці писаки
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13.03.2022 09:59 Ответить
Я десь писав, що вони мають за нас воювати? Вистачило б у них мужності самих себе захистити...так що не мели дурниць, я тебе прошу!
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13.03.2022 10:18 Ответить
НАТО дееспособно! Зачем им гибнуть ради нас?
Своя рубашка ...
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13.03.2022 10:01 Ответить
NATO ukrepila vostocni flang svojix stran sto vxodit NATO.To jest Patriot,F-35 postavyli eto polne dostatocno kontrolirovat vozdux daze nad Kalingradom i Belorus.Prislala i tanki ,soldati takze.Kak budet pri napadenyje uvydem,tut trudno skazat.
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13.03.2022 10:08 Ответить
Я извиняюсь,- не вантажі зі зброєю а гуманітарні конвої для України
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13.03.2022 09:57 Ответить
Без оружия тебя и русские накормят в лагере
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13.03.2022 10:03 Ответить
Ви не зрозуміли пана Юрія. Він мав на увазі, що треба діяти як росія на Донбасі - під виглядом гуманітарки постачати зброю.
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13.03.2022 10:14 Ответить
зброя це супер! ще дуже важливо щоб НАТО гарно захищало наших рідних барижних та злодюжних так званих бізнесменів міліонерів та міліардерів та ще велику кількість чиновничків з депутатами, які там ховаються від війни, бо тут іхні гнілі бізнеса продовжують приносити ім прибуток, а украінці за них тут вмирають
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13.03.2022 10:00 Ответить
Никак не будут реагировать, даже если взорвут Варшаву.
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13.03.2022 10:02 Ответить
Не хотілось би, але теж маю подібні побоювання.
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13.03.2022 10:16 Ответить
А не всеруться?
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13.03.2022 10:02 Ответить
На территории Польши понятно что не тронут,а уже в Украине вполне могут расхерачить.На то у них спутники есть.
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13.03.2022 10:07 Ответить
Маленькие автобусы разберут по пару ящиков и развезут куда хочешь. ******** обстреливать. Из пушки по воробьям....
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13.03.2022 10:26 Ответить
Почему то больше, чем уверен, что все огрангичится громкими заявлениями. А то вдруг Пуцин обидится - этого НАТО боится больше всего!
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13.03.2022 10:12 Ответить
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На территории самой Украины этого делать нельзя (только до границы), иначе все эти "опасения" о "закрытом небе" или логистики "по перелету самолетов через границу" - ПУСТОЗВОНИЕ, БРЕХНЯ И ЧУШЬ (старого МАРАЗМАТИКА)!
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13.03.2022 10:13 Ответить
 
 