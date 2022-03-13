НАТО будет защищать от оккупантов грузы с оружием для Украины, - Данилов
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что НАТО будет защищать свои грузы с оружием для Украины от потенциального нападения российских оккупантов. По его мнению, Украина сдерживает дальнейшее наступление войск РФ на страны НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом Данилов сказал в эфире национального телемарафона.
"Сегодня руководитель НАТО, который сегодня напрямую руководит НАТО, господин Столтенберг сделал заявление: если хоть один снаряд, хоть одна пуля попадет в конвой, который они сегодня доставляют - они будут считать это нарушением пятой статьи, которая есть на сегодняшний день в странах НАТО. Посмотрим, если это произойдет, как они будут реагировать на это", - заявил Данилов.
По мнению секретаря СНБО, Украина сдерживает дальнейшее наступление войск РФ на Альянс, поэтому западным партнерам важно не останавливать устойчивые поставки современного и эффективного оружия в Украину.
Данилов считает, что РФ планирует дальнейшие вооруженные нападения на страны Восточной Европы. По его мнению, следующей целью России после Украины может стать Литва.
Данилов также раскритиковал страны-члены НАТО, которые боятся сопротивляться агрессору.
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Отже мова йде лише про захист конвоїв, що рухаються в межах території НАТО, не далі.
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