16 212 5
Старший боевой медик сержант Инна Дерусова стала первой женщиной, посмертно получившей звание Героя Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины сержанту Дерусовой Инне Николаевне (посмертно).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
С 24 февраля старший боевой медик Инна Дерусова выполняла задание в городе Ахтырка Сумской области. Спасла более 10 военнослужащих, рискуя собственной жизнью.
Погибла женщина герой от артиллерийских обстрелов российских войск, помогая раненым.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Смерть кацапам !!
СВІТЛА ПАМ'ЯТЬ СПАСИТЕЛЬНИЦІ ВОЇНІВ УКРАЇНИ!