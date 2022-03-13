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Старший боевой медик сержант Инна Дерусова стала первой женщиной, посмертно получившей звание Героя Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Старший боевой медик сержант Инна Дерусова стала первой женщиной, посмертно получившей звание Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины сержанту Дерусовой Инне Николаевне (посмертно).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

С 24 февраля старший боевой медик Инна Дерусова выполняла задание в городе Ахтырка Сумской области. Спасла более 10 военнослужащих, рискуя собственной жизнью.

Погибла женщина герой от артиллерийских обстрелов российских войск, помогая раненым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский присвоил звание Героя Украины восемь военных, шесть - посмертно
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Светлая память и Царствия Небесного....

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13.03.2022 10:11 Ответить
Вічна пам'ять нашій мужній Жінці - Герою 😪😪😪

Смерть кацапам !!
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13.03.2022 10:15 Ответить
Кацапы,будьте прокляті,нелюди 21 століття!
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13.03.2022 10:17 Ответить
С.У.М.
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13.03.2022 10:17 Ответить
ПРОКЛЯТТЯ ОРКАМ!
СВІТЛА ПАМ'ЯТЬ СПАСИТЕЛЬНИЦІ ВОЇНІВ УКРАЇНИ!
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13.03.2022 10:21 Ответить
 
 