Российские оккупанты похитили городского голову Днепрорудного Матвеева, - председатель Запорожской ОГА Старух

Глава Запорожской ОГА Александр Старух сообщает, что российские оккупанты похитили городского голову Днепрорудного Евгения Матвеева.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Военные преступления становятся системными. Похищен городской голова Днепрорудного Матвеев Евгений Сергеевич", - сообщил Старух.

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