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Российские оккупанты похитили городского голову Днепрорудного Матвеева, - председатель Запорожской ОГА Старух
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава Запорожской ОГА Александр Старух сообщает, что российские оккупанты похитили городского голову Днепрорудного Евгения Матвеева.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Военные преступления становятся системными. Похищен городской голова Днепрорудного Матвеев Евгений Сергеевич", - сообщил Старух.
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@DeHergestelltin
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12 ч
Русские пошли в Украину спасать русских и сравняли с землёй два города где было больше всего русских.
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Слава нації
Смерть москалям
Я, извиняюсь, про НАТО.
Летательный аппарат полувековой давности пролетел почти 1500 км, пролетел три (!!!!) страны НАТО, причём в Румыния прикрыта комплексами Патриот , и вот, эта рухлядь беспрепятственно пролетает и падает в Загребе.
Я чего то не понимаю???
ТТХ ТУ 141
Длина: 14,33 м
Размах крыльев: 3,88 м
Полная масса: 5 370 кг
Теперь рашисты ему мстят. Вдвойне будут мстить, потому что русский и потому что ОПЗЖ - это рассыпает всю их картинку "борьбы с нацистами в Украине". Думаю, поставят перед выбором - или публично стать на их сторону, или убьют.
Жаль мужика, настоящий городской голова был. Что бы они сейчас с ним не сделали - даже если психологически сломают под угрозой убийства его или его семьи, вся страна уже видела, что он патриот и своего города и своей страны.