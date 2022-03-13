Авиаудар по Чернигову: один человек погиб, еще один – травмирован. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Один человек погиб и один травмирован в результате вражеского авиаудара по Чернигову.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"В 5:46 в результате авиаудара произошло разрушение со 2 по 9 этаж, с последующим горением 9-этажного общежития", - говорится в сообщении.

7 человек спасены, один человек погиб, еще один - травмирован. Информацию о погибших и пострадавших еще уточняют.





