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Авиаудар по Чернигову: один человек погиб, еще один – травмирован. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Один человек погиб и один травмирован в результате вражеского авиаудара по Чернигову.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
"В 5:46 в результате авиаудара произошло разрушение со 2 по 9 этаж, с последующим горением 9-этажного общежития", - говорится в сообщении.
7 человек спасены, один человек погиб, еще один - травмирован. Информацию о погибших и пострадавших еще уточняют.
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@DeHergestelltin
12 ч
Русские пошли в Украину спасать русских и сравняли с землёй два города где было больше всего русских.
тому тікайте і іншим передайте , щоби не пхалися на украінську
Землю !!
А Байден не хоче ні небо закривати, ні літаки давати.
Это же не жилой дом!
Это же аэродром, конечно!