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Авиаудар по Чернигову: один человек погиб, еще один – травмирован. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Авиаудар по Чернигову: один человек погиб, еще один – травмирован. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Один человек погиб и один травмирован в результате вражеского авиаудара по Чернигову.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"В 5:46 в результате авиаудара произошло разрушение со 2 по 9 этаж, с последующим горением 9-этажного общежития", - говорится в сообщении.

7 человек спасены, один человек погиб, еще один - травмирован. Информацию о погибших и пострадавших еще уточняют.

Авиаудар по Чернигову: один человек погиб, еще один – травмирован 01
Авиаудар по Чернигову: один человек погиб, еще один – травмирован 02
Авиаудар по Чернигову: один человек погиб, еще один – травмирован 03
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Тварюки
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13.03.2022 10:17 Ответить
Сделано в Германии

@DeHergestelltin

12 ч

Русские пошли в Украину спасать русских и сравняли с землёй два города где было больше всего русских.
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13.03.2022 10:18 Ответить
Кацапи , ви всі здохните на нашій землі , ніхто із вас не виживе ,
тому тікайте і іншим передайте , щоби не пхалися на украінську
Землю !!
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13.03.2022 10:23 Ответить
Сподіваюсь, кількість опублікованих відео з живими полоненими москало-фашисиами, поменшає. Як, власне, і живих окупантів. Обмінний фонд ми вже наповнили.
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13.03.2022 10:29 Ответить
Вони нам тут Сирію рішили зробити.
А Байден не хоче ні небо закривати, ні літаки давати.
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13.03.2022 10:40 Ответить
Да, это же военный объект, конечно!

Это же не жилой дом!

Это же аэродром, конечно!
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13.03.2022 10:45 Ответить
Байден може сказати: "Оскільки росія бомбить житлові будинки і вбиває мирних людей, щоб захистити людей - ми вводимо безпольотну зону."
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13.03.2022 10:47 Ответить
Вони там всі бояться "трєтєй міравой", довбні... Вона вже розпочалася.
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13.03.2022 12:49 Ответить
 
 