Войска РФ применили фосфорные боеприпасы при обстреле Попасной, - Гайдай. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские войска при обстреле Попасной в Луганской области применили фосфорные боеприпасы.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава области Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Военные преступники - российские войска применили фосфорные боеприпасы в Попасной. Сокрушительная, разрушительная, безобразная сила. Это то, что фашисты называли Brennende Zwiebel (горящий купол. – Ред.). Это то, что рашисты сейчас выпускают по нашим городам. Невероятные страдания и пожары", - пишет он.

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