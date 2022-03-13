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Войска РФ применили фосфорные боеприпасы при обстреле Попасной, - Гайдай. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские войска при обстреле Попасной в Луганской области применили фосфорные боеприпасы.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава области Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Военные преступники - российские войска применили фосфорные боеприпасы в Попасной. Сокрушительная, разрушительная, безобразная сила. Это то, что фашисты называли Brennende Zwiebel (горящий купол. – Ред.). Это то, что рашисты сейчас выпускают по нашим городам. Невероятные страдания и пожары", - пишет он.

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Войска РФ применили фосфорные боеприпасы при обстреле Попасной, - Гайдай 01
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может хватит пленных?
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13.03.2022 10:59 Ответить
По крайней мере красвоенлетов, впрочем им свои неплохо помогают полон рот земли набрать
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13.03.2022 11:36 Ответить
Поки москалі створювали вбивчу силу з газо-нафтодолари, європейці мовчки за цим спостерігали...
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13.03.2022 11:09 Ответить
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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13.03.2022 11:14 Ответить
Летом 2014-го такие же видел над донецким аэропортом.
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13.03.2022 11:54 Ответить
Для ***** либо Гаага с пожизненным, либо капсула с ядом в бункере. Так что он перед нарушениями конвенций о войне и преступлениями против человечества не остановится.
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13.03.2022 12:54 Ответить
 
 