РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14227 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
31 120 38
Мариуполь (5562) Азов (697)

Командир танковой роты полка "Азов" за один бой уничтожил 3 вражеских Т-72 и 1 Тигр в Мариуполе.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате боя командир танковой роты полка "Азов" на своем танке уничтожил 3 вражеских Т-72 и 1 Тигр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал полка "Азов".

В сообщении говорится, что всего азовцами уничтожены 6 танков, а также - 2 БТРа, 1 Тигр и вражеская пехота. Также в плен к азовцам попало 12 врагов.

"В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои. Защитники города смело сражаются с превосходящими силами врага.
Азовцы продолжают защищать горожан от орды. Дух бойцов несокрушимый, ведь мы понимаем, что враг готов оставить вместо красивого в прошлом города только руины. Борьба за жизнь полумиллионного города идет", - отмечают защитники Мариуполя в полка "Азов".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Надо применить Байрактары на Мариупольском направлении, - "Азов". ВИДЕО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+57
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
показать весь комментарий
13.03.2022 11:13
+34
Навіщо Азову 12 тушок полонених під час облоги?

На мій погляд це зайвий баласт.
показать весь комментарий
13.03.2022 11:16
+33
Это те самые т72 которые возле автобуса катались, было где-то видео, где один из них начал назад сдавать а потом его видимо чем-то *********
показать весь комментарий
13.03.2022 11:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
показать весь комментарий
13.03.2022 11:13 Ответить
молодцы, спасибо
показать весь комментарий
13.03.2022 11:14 Ответить
Это те самые т72 которые возле автобуса катались, было где-то видео, где один из них начал назад сдавать а потом его видимо чем-то *********
показать весь комментарий
13.03.2022 11:15 Ответить
Ну що Ви вже так. "Приголубили"
показать весь комментарий
13.03.2022 11:16 Ответить
Тобто 4 : 0 . Пристойний рахунок.
показать весь комментарий
13.03.2022 11:15 Ответить
Слава Українським воїнам
показать весь комментарий
13.03.2022 11:15 Ответить
Навіщо Азову 12 тушок полонених під час облоги?

На мій погляд це зайвий баласт.
показать весь комментарий
13.03.2022 11:16 Ответить
Почему можно вешать пленных на уцелевших домах прикрываясь ими от обстрелов и сообщать об этом орков
показать весь комментарий
13.03.2022 11:21 Ответить
Для розмінування ці тушки те що треба, і їх не шкода.
показать весь комментарий
13.03.2022 11:21 Ответить
Службових собак треба ж годувати...
показать весь комментарий
13.03.2022 11:23 Ответить
Віддати на розтерзання цивільним
показать весь комментарий
13.03.2022 11:30 Ответить
Дивлячись на те, як ***** нищить своїх орків і розвалює підарашію, у мене склалося таке враження, що це падло, китайський шпигун. Ну і ладненько.
показать весь комментарий
13.03.2022 11:16 Ответить
СЛАВА ГЕРОЯМ !СЛАВА УКРАИНЕ!Вы выстоите и победите…Бог на вашей стороне..
показать весь комментарий
13.03.2022 11:16 Ответить
А если и когда боеприпасы закончаться .С Мариуполем надо что-то решать или деблокировать или договариваться о выводе иначе плохо дело
показать весь комментарий
13.03.2022 11:23 Ответить
... на счет "договариваться" о выводе - это глупо и бессмысленно! До сих пор не поняли с кем имеете дело? Не понятно на сколько там окружение плотное, потому что без боеприпаса и хавчика это ж понятно. А может там запасы были серьезные...
показать весь комментарий
13.03.2022 11:43 Ответить
Глупо и бессмысленно отвечать подобным .
показать весь комментарий
13.03.2022 13:07 Ответить
Азов і полон, нащо ця людяність до орків.
показать весь комментарий
13.03.2022 11:17 Ответить
Полк Азов - це гордість України. Допоможіть хоч Байрактарами, якщо по іншому не виходить.
показать весь комментарий
13.03.2022 11:20 Ответить
Почитайте ттх байрактаров. Радиус действия от базовой станции 150 км((( у амеровских тяжелых ударных БПЛА 1700 км! Почувствуйте разницу! Если начнется война рашки и нато - нато их разговняет на их же терре за 12 часов
показать весь комментарий
13.03.2022 12:16 Ответить
Згідно мапи на сьогодні - могли б дістати. Запоріжжя-Маріуполь - 201 км по прямій
показать весь комментарий
13.03.2022 12:39 Ответить
Выходить за черту города станциями управления, даже если байраки тут у еас в ЗП, очень опасно. А из зп не достанут(( я в зп живу, бои близко слышно, юго-восточное направление. Наша арта тоже хорошо отрабатывает
показать весь комментарий
13.03.2022 12:51 Ответить
Байраки можуть самі собі знайти безпечне місце для станції керування, яка розміщується на звичайної вантажівці. Зрозуміло, що її потрібно прикрити кількома ПЗРК чи Стріла-10 та звичайною охороною.
показать весь комментарий
13.03.2022 13:00 Ответить
показать весь комментарий
13.03.2022 12:39 Ответить
Богдан Гарнага

11 ч. ·

ПОЛКУ АЗОВ ПОТРІБЕН РОЗГОЛОС

Ми, Захисники Маріуполя, міцно тримаємо оборону міста!

Але, нам потрібна ваша допомога! Кожного волонтера, кожного цивільного, кожної дружини, котра чекає чоловіка з війни, кожної матері, котра чекає сина додому! ВИ, саме ВИ можете все!

Допоможіть Захисникам Маріуполя, нарішайте нам пару байрактарів!

Згодні навіть на просто пару влучних попадань

Робіть максимальні репости у всіх соцмережах

Разом ми можемо все!
Слава Україні!

#яАзов
@*************
показать весь комментарий
13.03.2022 12:46 Ответить
А где еханый Ахметка?
Там же его "Азовсталь"
показать весь комментарий
13.03.2022 14:07 Ответить
А що, десь було повідомлення, що "еханый Ахметка" за свої гроші придбав для ЗСУ наприклад хоч кілька БПЛА чи хоч щось?
показать весь комментарий
13.03.2022 15:37 Ответить
Азовці молодці, хоч і не розділяю їх любов до всіляких знаків, але б ются вони хоробро як в останній раз.
Допоможи Боже звільнити Маріуполь від сатанської орди кацапів
показать весь комментарий
13.03.2022 11:25 Ответить
"Украина не проиграет, но на кону огромные жертвы. США будут постепенно наматывать кишки РФ на санкционный штык и РФ уже никогда не сможет восстановить свой, в первую очередь, военно-технический потенциал. Потому что без иностранных комплектующих даже хваленые ракеты "Калибр", "Искандер" и сверхзвуковое оружие "Кинжал" производить невозможно. То есть, фактически буден поставлен крест на ВПК РФ, не говоря уже, о производстве автомобилей!"(С)
показать весь комментарий
13.03.2022 11:26 Ответить
Эти недоорки сами себя выпиливают.

На фото рашисты привязали бойца, чтобы не ушел с номера.
Гостинная украинская земля встретила окупанта легким морозом.

И звучит песня: "Вааааленки ваааленкиии" ...
показать весь комментарий
13.03.2022 11:27 Ответить
СЛАВА ВАМ ВОЇНИ ЗСУ!!!
ВИ ГЕРОЇ УКРАЇНИ!!!
показать весь комментарий
13.03.2022 11:30 Ответить
Героям Слава!
показать весь комментарий
13.03.2022 11:31 Ответить
полку азов маріуполь всім бійцям потрібно давати героя України нагороджувати і всіх хто захишае маріуполь всі вони герої і місто останеться в вікаї як герой в великій вітчизняній війні з фашистською росіею
показать весь комментарий
13.03.2022 11:41 Ответить
Берегите себя воины ВСУ.Надо этих чертей гнать до самых до окраин.
показать весь комментарий
13.03.2022 11:55 Ответить
Полку Азов, честь!
показать весь комментарий
13.03.2022 12:12 Ответить
Наши лучшие вояки. Слава Героям.
показать весь комментарий
13.03.2022 13:04 Ответить
чорт! це я прокинувся у минулому? Україна їбашить тигри.
показать весь комментарий
13.03.2022 13:57 Ответить
 
 