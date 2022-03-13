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В результате авиаударов в Николаеве погибли девять человек, - глава Николаевской ОВА Виталий Ким. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате авиаударов в Николаеве погибли девять человек, - глава Николаевской ОВА Виталий Ким. ФОТО

13 марта враг нанес авиаудары по городу Николаеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Виталия Кима.

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Автор: Анастасія Потіха
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Готовится многокомпонентный договор с Россией - ОП
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13.03.2022 11:46 Ответить
Які, в сраку, договори??? Коли кацапня їх дотримувалась???
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13.03.2022 11:49 Ответить
І я про те ж саме.
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13.03.2022 11:50 Ответить
уроди
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13.03.2022 11:50 Ответить
Дяка зеленим за підготовку до війни в частині разгортання ППО не тільки в Киїєві (за рахунок "Рошену") а і в інших містах. Дякую. Дуже дякую
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13.03.2022 11:55 Ответить
Пункти договору:
- повне виведення війсь окупантів з ВСІЄЇ території України;
- арешт путіна й передання його до Гаазького трибуналу;
- арешт шойгу й передання його до Гаазького трибуналу;
- виведення роССійського чорноморського флоту з басейну Чорного моря;
- репарація за нанесені умисні вбивства громадян України, умисні руйнування інфраструктури;
- репарація всіх зарубіжних активів роССії на користь України;
- безкоштовні енергоносіі взамін на лагерну баланду.

Десь так.
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13.03.2022 12:19 Ответить
 
 