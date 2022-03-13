В результате авиаударов в Николаеве погибли девять человек, - глава Николаевской ОВА Виталий Ким. ФОТО
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13 марта враг нанес авиаудары по городу Николаеву.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Виталия Кима.
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- повне виведення війсь окупантів з ВСІЄЇ території України;
- арешт путіна й передання його до Гаазького трибуналу;
- арешт шойгу й передання його до Гаазького трибуналу;
- виведення роССійського чорноморського флоту з басейну Чорного моря;
- репарація за нанесені умисні вбивства громадян України, умисні руйнування інфраструктури;
- репарація всіх зарубіжних активів роССії на користь України;
- безкоштовні енергоносіі взамін на лагерну баланду.
Десь так.