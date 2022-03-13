В заблокированном Мариуполе – до 400 тыс. человек, там настоящая гумкатастрофа. Погибших хоронят в братских могилах, а еду готовят на кострах, - Денисова
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Уже две недели город Мариуполь находится в блокаде рашистских войск. Российская авиация бомбит по жилым массивам. Враг цинично стреляет из "Градов" и гаубиц.
Об этом сообщает на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, из-за непрерывных обстрелов, продолжающихся и днем и ночью, погибли 1582 мирных мариупольца. Между бомбардировкой, когда есть малейшая возможность, погибших хоронят в братских могилах.
По информации омбудсмена, только вчера погибли 6 горожан, двое из которых - дети.
"В городе настоящая гуманитарная катастрофа. Нет воды, медикаментов, продуктов, электричества, тепла, связи. Для приготовления пищи люди разводят костры во дворах домов. По данным местных властей, в городе находятся 400 тысяч человек, в том числе более 300 иностранцев и миссия ОБСЕ. Российские войска сорвали работу всех гуманитарных коридоров. Вчера гуманитарная колонна на Мариуполь в сопровождении Красного Креста и священнослужителей была остановлена российскими захватчиками – всю гуманитарную помощь, продукты, лекарства российские боевики отобрали", - говорится в сообщении.
Денисова акцентирует внимание, что сегодня Украина снова попытается оказать помощь Мариуполю. Из Запорожья отправляется очередная – уже седьмая колонна с гуманитарным грузом и пустыми автобусами для города Мариуполь в сопровождении церковнослужителей.
"Своими действиями захватнические российские войска свидетельствуют о желании уничтожить, стереть с лица земли непокорный город, не принявший "расийских асвабадителей". Пытки российскими боевиками мирного города Мариуполь являются ничем иным как геноцидом украинского народа в соответствии с Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Призываю международное сообщество применить все возможности для усиления санкционного давления на государство-террориста Российскую Федерацию для освобождения Украины от рашистских войск", - отметила она.
"Прошу страны-члены НАТО ввести над Украиной бесполетную зону", – резюмирует омбудсмен.
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Ми переможемо
Мордор та ***** повинен бути знищений.
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Слава нації
Смерть москалям
Почему нашим это было не понятно?
Непонятно.
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4456640-hotuietsia-bahatokomponentnyi-dohovir-iz-rosiieui-op
1. Вивід всіх путлеровців з території України, включаючи Крим і Донбасс.
2. Пауза для підрахунку збитків і доведення Рашки до дефолту
3. Віставлення суми репарацій і компенсацій. Суми повинні бути такими,
щоб раша здохла назавжди.
А там ще мирна угода? Угода з москалями? Гарантії безпеки? Вони знущаються?!
На вихід військ - 3дні, що не вийде буде знищено.
Вони "під шумок" "пакетом" ще й ухвалять заборону на навчання з військами NATO, заборону на постачання NATO-озброєнь, перехід на їх стандарти та інше. Нєйтралітєт ібо.
Привіт, світе!
Я знаю, ти зараз дивишся на нас. Дивишся наляканими очима Польщі. Нерішучими жестами Франції. Прорахованими кроками Німеччини. Знервованими вигуками Латвії. Скептичним посмикуванням Угорщини. Розслабленим мугиканням Італії. Німою мовчанкою Ізраїля. Далекими вигуками США і Канади. І очима сотні інших країн.
Дивишся ніяково. Часто опускаєш погляд. Особливо, коли ми закриваємо собою наших дітей під час чергових ракетних атак. А коли таки наважуєшся очі підняти, дивишся вражено. Озираючись один на одного: чуєш, що то за така Україна? Її поливають градами, а вона стоїть. Її криють крилатими ракетами, а вона стоїть. Їй звідусіль брязкають довбаними танками, а вона стоїть. Їй прямо кажуть «айм вері сорі енд діплі консьорд, бат…», а вона - «тю, ну як знаєш, я пішов збивати літак». Їй пхають межи очі ядерну кнопку, а вона сміється і мовчки колотить бандерівське смузі.
Світ не дихає, світ панічно скуповує йод, а вона стоїть. З якої такої ця Україна сталі? Що такого було в молоці її матері? Чим таким годують цих воїнів тисячі волонтерських рук?
Знаєш, світе, а ти справді не знаєш. І ми теж, напевно, не знали по-справжньому донині. Не знали, що в нас є така сила. Така міць. І така любов. Завжди була. Просто роками лежала під руїнами совка, руського міра, пір'ям голубів миру і гіллям дерев любові. Лежала й чекала, щоб вибухнути. Вибухнути не страхом. Страх - це те, що нині відчуваєш ти, світе. А ми відчуваємо дещо інше.
Ми відчуваємо лють. За кожну вбиту дитину. За кожну понівечену долю. За кожне спалене місто. За кожну зруйновану мрію. І ця лють дає нам сили.
Ми відчуваємо свободу. Вперше. По-справжньому. Так гостро і сильно. Голу, вразливу і водночас таку потужну свободу. І ця свобода дає нам сили.
Ми відчуваємо любов. Ох, як же ми відчуваємо любов. Коли нема своїх і чужих. Коли всі максимально рідні. Коли мільйони рук методично викладають шлях до перемоги кожен на своєму місці. І ця любов дає нам сили.
Тому, світе, не бійся. Ми на сторожі. І якщо ти раптом соромився запитати, ми скажем самі: так, весна прийде, і вона буде жовто-блакитна. Незалежно від того страшно тобі чи ні💙💛
Нам усе одно хто йде. Всі тут навіки у землі залишаться.