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Если кто-то призывает к бесполетной зоне, это означало бы перерастание конфликта в Третью мировую войну, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Если кто-то призывает к бесполетной зоне, это означало бы перерастание конфликта в Третью мировую войну, - Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что создание бесполетной зоны над Украиной могло бы привести к Третьей мировой войне. При этом он подчеркнул, что ЕС не хотел бы, чтобы война России против Украины переросла во что-то большее.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Periodico.

"Если кто-то призывает к бесполетной зоне, это подразумевает способность и готовность сбивать нарушающие ее российские самолеты. Это означало бы перерастание конфликта в Третью мировую войну, а мы этого явно не хотим. Мы находимся на грани того, что мы можем сделать , чтобы помочь, не становясь частью конфликта", - заявил он.

Боррель добавил, что ЕС помогает облегчить вооруженным силам Украины сопротивление против российской армии.

Читайте: Все планы Путина провалились, он должен остановить войну в Украине, - Боррель

"Мы делаем все возможное с военной точки зрения, помогая украинцам военной техникой для сопротивления, соблюдая осторожность, чтобы война не перекинулась на другие страны и избегая конфронтации, которая может перерасти в ядерное противостояние", - заявил он.

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Глава дипломатии ЕС также сообщил, что санкции не способны остановить войну сразу, но они способны ослабить российскую экономику, и они будут дорого стоить России.

"У нас остается вопрос импорта энергии, но мы будем сокращать его так быстро, как только сможем", – добавил он.
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Топ комментарии
+68
Жозеп Боррель, если ты выбрал позорный мир с кацапстаном, получишь войну от кацапстана и унижение.
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13.03.2022 11:52
+66
Идиот *********. Х*йло объявило войну не Украине, оно объявило войну западной цивилизации. И не видеть этого могут такие же щаднеприводные жирные твари, как ты!!!
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13.03.2022 11:50
+51
Третя вже почалась. Захід боїться це усвідомити.
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13.03.2022 11:52
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Нічого подібного. Кучма договір оренди підписав до 2017 в 1997, коли ніякої справи Гонгадзе (вбивство якого він сам і вчинив) ще і близько не було.

Більше того Кучма, як і Кравчук, на вибори йшли як проросійські кандидати з проросійською програмою і абсолютно негативними заявами про Захід.

А голосували за них люди, яким ці їх заяви і дії подобались. Більше того - Кучма взагалі вибори вигравав у комуняк, за яких стабільно голосувала аж ціла третина населення, що було лютим пздц.

За них всіх голосували всі ті люди, які навіть після 2014 заявляли "а у мєня бабушка жівьот в Саратовє, ми с росєянамі брацкіє народи", "музика вні палітікі", "спорт вні палітікі", "віноват путін, а росіяни ні прі чьом".

Бо чомусь ніякий тиск на еліти не завадив Польщі, Чехії, Словакії, Литві, Латвії, Естонії вступити в НАТО в перші 10 років незалежності, доки у нас пересічні довбні носились з "злими США, які хочуть нас втягнути в гнусноє англосаксонскоє НАТО".

Більше того - я впевнений це ті ж самі довбні, які тут зараз пишуть "а чьо НАТО нам нє помогаіт"
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13.03.2022 14:12 Ответить
Ні, кучма продовжив договір в 2004, мав закінчуватись в 2007, був продовжений до 2017.
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13.03.2022 14:16 Ответить
Ніхто з перелічених вами націй не пережив такого тиску і такої русифікації як Україна. Нагадати про Голодомор і заселення кацапів в пусті хати? Виселення в сибір?
Чи може поляків які закінчили ВУЗ примусово заставляли по розподілу відпрацювати в рсфср? Це все була політика перемішування населення, русифікації України.
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13.03.2022 14:20 Ответить
подонок бороль, привези своих внуков и Ирпинь, Николаев, Мариуполь,Харьков, и посмотрим на тебя...Эфропа и сышиа также виноваты в смерти наших деток, родителей и нас как минимум с 1 марта!!!
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13.03.2022 12:06 Ответить
Ідіот щось зрозуміє тільки тоді, коли бомба прилетить на його дурну макітру. Третя світова вже почалася.
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13.03.2022 12:07 Ответить
Борель, ты и все твои эуропейцы - ссыкуны позорные.
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13.03.2022 12:08 Ответить
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що створення безпольотної зони над Україною могло б призвести до Третьої світової війни. При цьому він підкреслив, що ЄС не хотів би, щоб війна Росії проти України переросла в щось більше. Джерело: https://censor.net/ua/n3324572


ПО ПЛАНУ ТРЕТЯ СВІТОВА ПОВИННА ПОЧАТИСЬ МІЖ ІРАНОМ І ІЗРАЕЛЕМ.
ЦЕ ВЖЕ ДАВНО ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ПЛАН. ПЛАНИ НА ПЕРШУ І ДРУГУ СВІТОВІ

ВЖЕ БУЛИ РЕАЛІЗОВАНІ, ЦІЛІ ДОСЯГНУТІ, ЯК ТО ЛІКВІДАЦІЯ ЦАРАТУ В РАСІЇ
І СТВОРЕННЯ САТАНИНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ У ПЕРШУ СВІТОВУ,
І СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВИ ІЗРАІЛЬ У ДРУГУ СВІТОВУ І ВЛПЛИВ РАДЯНСЬКОГО

КОМУНІЗМУ НА УВЕСЬ СВІТ (АЗІЯ, АФРИКА, ПІВДЕННА АМЕРИКА).
Ото так хлочики і дівчатка, війна Москви з Україною для світу не
повинна вийти за рамки узгоджених планів.
Але все одно - СМЕРТЬ МОСКОВІЇ !!!
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13.03.2022 12:08 Ответить
Коли хтось закликає до безпольотної зони, це означало б переростання конфлікту в Третю світову війну, - Боррель Джерело: https://censor.net/ua/n3324572

Так тоді накладіть санкції на всіх українців.
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13.03.2022 12:08 Ответить
Дурак
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13.03.2022 12:09 Ответить
Йолоп!
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13.03.2022 12:09 Ответить
У третю світову кого з ким?! Що цей д"біл верзе? Армію росії майже знищила маленька Україна, залишилось закрити небо й надати зброю щоб українські воїни донищили російських орків!
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13.03.2022 12:10 Ответить
історія учить тільки одному - ідіотів вона нічому не учить ....
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13.03.2022 12:12 Ответить
надо было вводить санкции жесткие до вторжения в украину
когда они собирали в течении года войска и было понятно
что это уже не просто шантаж
чтобы они еще не начал в войну задумались
теперь же санкции конечно повлияют, но это не 1 месяце эффект будет
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13.03.2022 12:13 Ответить
Ці дебіли не розуміють, що це вже світова катастрофа. Україна була головним поставщиком зернових, олійних і готового продукту. Вся Европа жрала нашу курятину. 60% неону поставляла Україна. І можна перечислити багато. Тепер цим шлангам доведеться годувати мільйони наших сімей. Ми відірвемо від них сотні мільярдів на відбудову України. Але їхня тупість призведе всерівно до війни з Европою. Там у фашистській расеї всі зійшли з розуму. Якщо людина зійшла з розуму, на неї надівають смиренну сорочку і тримають за гратами. Аналогічно треба було робити і з московськими фашистами.
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13.03.2022 12:15 Ответить
Зажравшихся дебилов история ничему не учит.
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13.03.2022 12:15 Ответить
Мирне населення України знищують русофашисти московії. А Жозепп Боррель не бачить цього. Йде війна проти цивілізованого правового світу, яку розв'язала московія не проти ЗСУ, а мирних громадян України. Закрийте небо, пане Боррель!
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13.03.2022 12:15 Ответить
Жирні європейські кури притримують тупий ссявий план на випадок того що Украіна не встоіть.Тоді будуть казати раші -ми ж вас не чіпали...
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13.03.2022 12:16 Ответить
Я так понимаю, если бы Вова к ним ткнулся, они бы разбежались. Это ж конфликт! А вдруг из него вырастет 3-я мировая?! С такой логикой непонятно, для чего Европе и США вообще армии? Распустите их нахер. Или только для того, чтобы по сириям, там где не страшно, понты колотить?
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13.03.2022 12:18 Ответить
Не шукайте винних на заході вони нічого нам не винні і допомагають як можуть всі винуватці сидять в нас і після війни ми сподіваюсь зробимо правильні висновки
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13.03.2022 12:19 Ответить
У вас в Кремлі? Так це всі знають.
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13.03.2022 12:27 Ответить
В принципі згоден, без західної допомоги нам би було дуже важко. Вже 2,5 мільйонів наших громадян, переважно жінок і дітей вони прихистили у себе. Але все ж таки було би краще пану Борелю на цьому місці багато подумати перш ніж нічого не сказати.
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13.03.2022 14:36 Ответить
Боррелю в школе стоило все же посещать уроки истории:

Принимая «политику умиротворения» перед Второй мировой войной, западные государства (в частности, Великобритания и Франция) рассчитывали на то, что путём уступок и компромиссов можно было остановить агрессора. Таким образом, Великобритания и Франция, закрыв глаза на агрессию нацистов, обвиняя их только на словах, надеялись на то, что амбиции фашизма будут удовлетворены за счёт более слабых государств (Австрии и Чехословакии).

Последствия:

В марте 1939 года Германия оккупирует Чехословакию, превращает Чехию в «Протекторат Богемии и Моравии», а Словакию - в своего сателлита, формально независимое государство. Затем Гитлер предъявляет претензии к Польше - сначала о предоставлении экстерриториальной сухопутной дороги до Восточной Пруссии, а затем - о проведении референдума о принадлежности «польского коридора». По версии Гитлера, в референдуме должны были принять участие люди, проживавшие на этой территории в 1918 году. После предоставления Польше гарантий о её независимости со стороны Великобритании и Франции становится ясно, что война Германии с этими государствами очень вероятна.
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13.03.2022 12:20 Ответить
Поганый старый трус. Ты до сих пор не понял, что Украина защищает твою дребанную демократию и цивилизацию. Сдадите Украину сдохните сразу сами. Смерть детей и людей на совести таких, как ты. Не закрыть небо над Украиной, это тоже предательство.
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13.03.2022 12:22 Ответить
***** ******! Это вы выкормили кремлёвского крысеныша и организовали эту войну. Сцытца оно... Привет проститутке Меркель, гнида!
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13.03.2022 12:23 Ответить
если бы ЕС и НАТО не подкармливали русского медведя и не закрывали бы глаза на его бесчинства, а отвечали бы сразу и жестко, этой войны возможно удалось бы избежать, а медведь не превратился бы в дракона, который теперь будет крушить на своем пути все, пока не сдохнет...
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13.03.2022 12:23 Ответить
Выбрали позор, тогда получите и позор и войну.
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13.03.2022 12:26 Ответить
Они как дятлы ,твердят одно и тоже ..не понимая или не хотят понимать,что Третья мировая уже началась и чем дольше война в Украине подлитая ,тем больше жизней она унесёт и тем больше возрастёт опасность ,что она может распространиться на другие европейские страны …Они просто «покупают «свой покой ,свое счастье ,жизнями тысячи украинцев ..
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13.03.2022 12:26 Ответить
Плюсую. Нужно строить свой оборонный блок.
Украина-Польша_Балтия--это минимум.
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13.03.2022 12:30 Ответить
Вже построїли Украина-Польша_Балтия і Украина-Польша_Англія, і що?
НАТО забороняє Польщі навіть літаки продати Україні, бо поляки в НАТО.
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13.03.2022 14:27 Ответить
гавнюки
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13.03.2022 12:29 Ответить
Безпілотна зона над всією Україною - це мало ймовірно. Але Росія робить все те ж саме, що й Сирії. Вони ціленаправлено атакують мирне населення з метою створити гуманітарну кризу не тільки в Україні, а й в усій Європі, яка приймає біженців з України. За загальною статистикою зараз до Європи вимушено втікли близько 2 млн. біженців з України. В центральних та західних регіонах України все ще знаходиться основна маса місцевого населення та внутрішньо переміщених осіб, які тікають від війни. Якщо фронт буде просуватись на захід та південь, будуть обстріли центральних, південно-західних та західних областей - всі ті жінки і діти будуть тікати до Європи. Якою буде ціна для Європи, що ввела санкції, коли туди змушено виїде ще 10-15 млн українців(що прагне зробити Росія)??????????Щоб захистити свої інтереси та уникнути гуманітарної кризи всередині самої Європи, Європа рано чи пізно, буде змушена ввести свої війська на територію України. В якій формі - це інше питання. Чи це буде армія НАТО, чи це буде контингент ООН, чи це буде якась європейська коаліція. Європі Росія просто не залишає вибору, як Турції, коли бомбардували Сирію. Турки прийняли єдине правильне рішення в тій ситуації. Вони зайшли військами в Сирію і зробили там безпекову зону. Не на всій території України - хоча б в ті регіони де немає бойових дій. Чим швидше і далі Європа та весь цивілізований світ зайде в Україну своїми військами і зробить там безпекову зону, втому числі пезпілотну - тим менші наслідки будуть для Європи і всього світу. Мільйони українських біженців в Європі спричинять там соціальну та гуманітарну кризи, нестачу продуктів харчування та обвал ринку праці. Рішення за Європою.
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13.03.2022 12:29 Ответить
Дяка!
Дуже адекватний коментар!!!!
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13.03.2022 12:31 Ответить
Гарно сказано, але є одне але. А саме якщо є сили що прагнуть через Україну втягнути Європу у третю світову війну із використанням в тому числі і ядерної зброї, глобальної мобілізації і т.і. Стає зрозумілим позиція Європи. Хоча мені теж така позиція не дуже подобається, все ж мушу визнати, що через тотальну корупцію і зовсім антидержавні політичні дії наших внутрішніх запроданців останніх 30 літ, завдано великої шкоди нашій державі, що по суті і є причиною цієї важкої ситуації в якій ми зараз опинилися. Європа це розуміє і застосує силу лише у випадку неконтрольованої ситуації і використанням рашкою якихось заборонених засобів на кшталт ядерної або хімічної, бактеріологічної зброї.
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13.03.2022 14:56 Ответить
Конченый *******!!!
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13.03.2022 12:32 Ответить
Конфликт? Тварюки. Ждите, у Вам такой же прийдет. Кофликт...
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13.03.2022 12:32 Ответить
цей кретин не розуміє, що вона, 3-тя світова вже почалася???
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13.03.2022 12:33 Ответить
Пі***ар
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13.03.2022 12:35 Ответить
*д*
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13.03.2022 12:37 Ответить
Дякуємо, ми і так знали, що ви підараси на підсосі у *****.
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13.03.2022 12:35 Ответить
Из этого следует главное что бы в ЕС ***** нефть и газ качал а гибель украинцев ему по барабану...
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13.03.2022 12:36 Ответить
Сейчас все вспоминают крылатую фразу Наполеона, что для ведения войны необходимы три вещи: деньги + деньги + деньги. Сколько денег было украдено из Украины только в самое последнее время? Кто крал - все знают. Из того же Приватбанка было выведено более $5 млрд . Это около 100 боевых самолетов - с этим можно было бы закрыть небо над Украиной.
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13.03.2022 12:37 Ответить
Если ВВХ бомбант оружие для Украины на территории НАТО, Боррель тоже обосрётся 3-й Мировой?
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13.03.2022 12:38 Ответить
Ну что вы так грубо?
Озаботится!
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13.03.2022 12:40 Ответить
У европейских чинуш совсем мозги зажирели от хорошей жизни, эти ****** сы готовы всех здать лиш-бы самим было спокойно. Они не понимают, что эту саранчу можно только уничтожить. С ними договорится не возможно.
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13.03.2022 12:41 Ответить
Почему не отвечают ни Кучма ,ни Кравчук за сдачу нашего ЯО.Где же эти гаранты и подписанты Будапешта?Распродавали вооружение ,которого как им казалось очень много,за "маленькую" мзду.
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13.03.2022 12:46 Ответить
Борель лайно, але чому дороги а не ракети?
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13.03.2022 12:47 Ответить
Третя Світова Гібридна Війна вже почалась.

Скоро повилазять ,по ЄС ,Великобританії,США,різного калібру і окраски невдоволені і понеслась...

Не треба боятись коли був Кримнаш,маєм 24.02.2022,а не придушать ,будем мать в майбутньому ,чого так боїмся сьогодні.
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13.03.2022 12:49 Ответить
Третья мировая уже идет. И у вас, идиотов, есть шанс закончить ее на территории Украины.
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13.03.2022 12:53 Ответить
40 км від Львова та за 20 км від кордону з Польщею... наш розстріляний полігон...

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13.03.2022 13:08 Ответить
"Коли хтось закликає до безпольотної зони, це означало б переростання конфлікту в Третю світову війну"

А коли хтось спостерігає, як на його очах вбивають та катують мирне населення, маючи змогу захистити людей, то він є таким самим вбивцею і має під час трибуналу сидіти поряд з ******,
озабочена ти тварюка і шмат лайна, татари б тебе #бали в сраку.
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13.03.2022 13:17 Ответить
Коли хтось закликає до безпольотної зони, це означало б переростання конфлікту в Третю світову війну"

Телепень не розуміє, що після того, як почали обстрілювати мирні українські міста і села, вбиваючи мирних громадян, це вже не конфлікт. Це і є війна.
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13.03.2022 14:03 Ответить
Поки що не їх, вони не паряться. Як не парились коли починалася друга світова.
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13.03.2022 14:21 Ответить
Борель, если вы (ЕС) не можете найти на свинособак управы, то действительно, 3 мировая уже началась!
Ждать много не придётся...
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13.03.2022 13:31 Ответить
Боррель слимак, думає відсидітись під лавкою сподіваючись, що на знищені України москалі наїдяться і не полізуть далі в ситу і багату Європу. Не зупиняться, тим більше якщо Україна впаде.
Тупий кастрований баран, замість того, щоб разом одним спільним ударом повністю знищити мордер, стерти і розпорошити, він переживає лише за те, щоб війна не перейшла кордон ЄС. С такою тупою і переляканою позицією обов'язково перейде.
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13.03.2022 13:57 Ответить
Это тупое европейское ****** думает жопой,а не головой.
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13.03.2022 14:01 Ответить
Радянські льотчики на радянських же літаках воювали проти американців в Кореї, Вьетнамі, Египті, та ніякої 3-ої світової війни не трапилось! То чому ж зараз американські льотчики не можуть воювати на боці України проти русні? Та хоча б літаки дайте, паскудни жлоби....
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13.03.2022 14:17 Ответить
Найдіть Фейсбук чи Твіттер того Бореля, та напишіть йому що думаєте про того труса!
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13.03.2022 14:36 Ответить
Перш ніж кидатись на пана Бореля, хоча було би краще йому промовчати ніж таке казати, нам би самим задатись питанням наприклад - а де ж наші ракети Нептун? Сьогодні якраз вівся обстріл саме із південного напрямку, чим можемо відповісти?
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13.03.2022 15:10 Ответить
всмысле в войну всего мира против россии?
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13.03.2022 20:17 Ответить
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