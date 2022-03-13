Если кто-то призывает к бесполетной зоне, это означало бы перерастание конфликта в Третью мировую войну, - Боррель
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что создание бесполетной зоны над Украиной могло бы привести к Третьей мировой войне. При этом он подчеркнул, что ЕС не хотел бы, чтобы война России против Украины переросла во что-то большее.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Periodico.
"Если кто-то призывает к бесполетной зоне, это подразумевает способность и готовность сбивать нарушающие ее российские самолеты. Это означало бы перерастание конфликта в Третью мировую войну, а мы этого явно не хотим. Мы находимся на грани того, что мы можем сделать , чтобы помочь, не становясь частью конфликта", - заявил он.
Боррель добавил, что ЕС помогает облегчить вооруженным силам Украины сопротивление против российской армии.
"Мы делаем все возможное с военной точки зрения, помогая украинцам военной техникой для сопротивления, соблюдая осторожность, чтобы война не перекинулась на другие страны и избегая конфронтации, которая может перерасти в ядерное противостояние", - заявил он.
Глава дипломатии ЕС также сообщил, что санкции не способны остановить войну сразу, но они способны ослабить российскую экономику, и они будут дорого стоить России.
"У нас остается вопрос импорта энергии, но мы будем сокращать его так быстро, как только сможем", – добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Більше того Кучма, як і Кравчук, на вибори йшли як проросійські кандидати з проросійською програмою і абсолютно негативними заявами про Захід.
А голосували за них люди, яким ці їх заяви і дії подобались. Більше того - Кучма взагалі вибори вигравав у комуняк, за яких стабільно голосувала аж ціла третина населення, що було лютим пздц.
За них всіх голосували всі ті люди, які навіть після 2014 заявляли "а у мєня бабушка жівьот в Саратовє, ми с росєянамі брацкіє народи", "музика вні палітікі", "спорт вні палітікі", "віноват путін, а росіяни ні прі чьом".
Бо чомусь ніякий тиск на еліти не завадив Польщі, Чехії, Словакії, Литві, Латвії, Естонії вступити в НАТО в перші 10 років незалежності, доки у нас пересічні довбні носились з "злими США, які хочуть нас втягнути в гнусноє англосаксонскоє НАТО".
Більше того - я впевнений це ті ж самі довбні, які тут зараз пишуть "а чьо НАТО нам нє помогаіт"
Чи може поляків які закінчили ВУЗ примусово заставляли по розподілу відпрацювати в рсфср? Це все була політика перемішування населення, русифікації України.
ПО ПЛАНУ ТРЕТЯ СВІТОВА ПОВИННА ПОЧАТИСЬ МІЖ ІРАНОМ І ІЗРАЕЛЕМ.
ЦЕ ВЖЕ ДАВНО ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ПЛАН. ПЛАНИ НА ПЕРШУ І ДРУГУ СВІТОВІ
ВЖЕ БУЛИ РЕАЛІЗОВАНІ, ЦІЛІ ДОСЯГНУТІ, ЯК ТО ЛІКВІДАЦІЯ ЦАРАТУ В РАСІЇ
І СТВОРЕННЯ САТАНИНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ У ПЕРШУ СВІТОВУ,
І СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВИ ІЗРАІЛЬ У ДРУГУ СВІТОВУ І ВЛПЛИВ РАДЯНСЬКОГО
КОМУНІЗМУ НА УВЕСЬ СВІТ (АЗІЯ, АФРИКА, ПІВДЕННА АМЕРИКА).
Ото так хлочики і дівчатка, війна Москви з Україною для світу не
повинна вийти за рамки узгоджених планів.
Але все одно - СМЕРТЬ МОСКОВІЇ !!!
Так тоді накладіть санкції на всіх українців.
когда они собирали в течении года войска и было понятно
что это уже не просто шантаж
чтобы они еще не начал в войну задумались
теперь же санкции конечно повлияют, но это не 1 месяце эффект будет
Принимая «политику умиротворения» перед Второй мировой войной, западные государства (в частности, Великобритания и Франция) рассчитывали на то, что путём уступок и компромиссов можно было остановить агрессора. Таким образом, Великобритания и Франция, закрыв глаза на агрессию нацистов, обвиняя их только на словах, надеялись на то, что амбиции фашизма будут удовлетворены за счёт более слабых государств (Австрии и Чехословакии).
Последствия:
В марте 1939 года Германия оккупирует Чехословакию, превращает Чехию в «Протекторат Богемии и Моравии», а Словакию - в своего сателлита, формально независимое государство. Затем Гитлер предъявляет претензии к Польше - сначала о предоставлении экстерриториальной сухопутной дороги до Восточной Пруссии, а затем - о проведении референдума о принадлежности «польского коридора». По версии Гитлера, в референдуме должны были принять участие люди, проживавшие на этой территории в 1918 году. После предоставления Польше гарантий о её независимости со стороны Великобритании и Франции становится ясно, что война Германии с этими государствами очень вероятна.
Украина-Польша_Балтия--это минимум.
НАТО забороняє Польщі навіть літаки продати Україні, бо поляки в НАТО.
Дуже адекватний коментар!!!!
Озаботится!
Скоро повилазять ,по ЄС ,Великобританії,США,різного калібру і окраски невдоволені і понеслась...
Не треба боятись коли був Кримнаш,маєм 24.02.2022,а не придушать ,будем мать в майбутньому ,чого так боїмся сьогодні.
А коли хтось спостерігає, як на його очах вбивають та катують мирне населення, маючи змогу захистити людей, то він є таким самим вбивцею і має під час трибуналу сидіти поряд з ******,
озабочена ти тварюка і шмат лайна, татари б тебе #бали в сраку.
Телепень не розуміє, що після того, як почали обстрілювати мирні українські міста і села, вбиваючи мирних громадян, це вже не конфлікт. Це і є війна.
Ждать много не придётся...
Тупий кастрований баран, замість того, щоб разом одним спільним ударом повністю знищити мордер, стерти і розпорошити, він переживає лише за те, щоб війна не перейшла кордон ЄС. С такою тупою і переляканою позицією обов'язково перейде.