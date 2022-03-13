РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14047 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
9 401 13
Днепропетровщина (2888) Нацполиция (15742) диверсия (228)

Трех мужчин, подозреваемых в подрывной деятельности в пользу РФ, задержали на Днепропетровщине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Трех мужчин, подозреваемых в подрывной деятельности в пользу РФ, задержали на Днепропетровщине

За прошедшие сутки на Днепропетровщине задержаны трое мужчин, подозреваемых в подрывной деятельности в пользу спецслужб РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Субботник от украинских силовиков: Ирпень продолжают очищать от оккупантов. ФОТОрепортаж

"За прошедшие дни в Днепропетровской области задержаны трое мужчин, которые могут быть причастны к подрывной деятельности в пользу спецслужб России. Их задержали 12 марта в г. Днепр и г. Синельниково", - говорится в сообщении.

В Нацполиции информируют, что двое мужчин активно агитировали за изменение государственной границы Украины и переход на сторону России, а житель Синельниковского района подозревается в причастности к диверсионно-разведывательной деятельности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты нас боятся, уважают и хотят стать гражданами Украины, - Ким. ВИДЕО

"Все трое были переданы Службе безопасности Украины для проверки и дальнейшего расследования", – говорится в сообщении.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хлопчики, я родом якраз із Синельниково. Віддайте їх мені ... Га ?
показать весь комментарий
13.03.2022 12:32 Ответить
Посадити на палю.
показать весь комментарий
13.03.2022 12:33 Ответить
Подоляка та Арахамію до них приєднати!
показать весь комментарий
13.03.2022 12:33 Ответить
показать весь комментарий
13.03.2022 12:39 Ответить
Вибити з них всю інформацію і до стіни...
показать весь комментарий
13.03.2022 12:33 Ответить
на Банковій шпигунів пошукати ніхто не намагався?
"Вагнергейт" вже не на часі?
показать весь комментарий
13.03.2022 12:34 Ответить
Наприклад Дьєрьмака. Щось заховався, не видно його, не чути.
показать весь комментарий
13.03.2022 12:37 Ответить
Розстрілювать, розстрілювать і розстрілювать!
Бо це своя гниль, яка жерла український хліб, а тепер здає Україну!
показать весь комментарий
13.03.2022 12:37 Ответить
показать весь комментарий
13.03.2022 12:40 Ответить
Зараз слухав "опозиціонера" Гозмана... Сумна картина. За його словами і він і "люди" боятся попасть в тюрьму или больницу... Ось і весь їх світ і світогляд. Один мусор з кийком розганяє десяток баранів, а інші спостерігають і знімають на відео.
Наші, українці, не побоялись йти з дерев'яними щитами проти куль. Правда, в противагу цьому героїзму, ми здатні на велику дурницю - обрати на посаду Верховного головнокомандувача, артиста-коміка. Не применшую його теперішніх заслуг, але де він був до цієї війни?
показать весь комментарий
13.03.2022 12:44 Ответить
Продажей земли занимался
показать весь комментарий
13.03.2022 13:12 Ответить
Чому бояться? Відповідь проста - у рашкі за гасло "Ні війні" садять на 15 років!
показать весь комментарий
13.03.2022 15:44 Ответить
 
 