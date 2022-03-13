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Войска РФ обстреляли троллейбусную остановку в Харькове: один человек погиб, трое ранены

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ обстреляли троллейбусную остановку в Харькове: один человек погиб, трое ранены

Один человек погиб, трое получили ранения в результате обстрела в Индустриальном районе Харькова.

Обстрел произошел 13 марта у троллейбусной остановки на улице Шарикова в Индустриальном районе Харькова, подтвердил "Суспільному" директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта. По его словам, один человек погиб, троих раненых доставили в больницу. Все гражданские, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Жители Харькова также сообщают о попадании российских снарядов в частные дома в районе Большой Даниловки утром 13 марта. Спасатели имеют сообщения о пожарах, подтвердили в пресс-службе ГСЧС, но выехать в этот район и оценить последствия обстрела спасатели пока не могут из-за обстрелов.

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А что же на ето скажет Запад? Ага. Главное не правацировать ато путен разозлится и нападьот. Европа сами терпилы и из нас делают терпил. 8 лет мы имея Байрактары боясь их применить и терпели обстрелы артиллерии из ОРДЛО хороня погибших, чтобы не правацировать путена. Вот донеправацировались. Если закрывать глаза на болячку то она никуда не денется а только разрастется
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13.03.2022 12:36 Ответить
Рускій панікьор іді *****
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13.03.2022 12:40 Ответить
Нужно ТРЕБОВАТЬ помимо оборонительного оружия еще и наступательное летально. А потом когда его дадут жахтуть по гордости *****, по крыскому мосту. Так шоб его уже нельзя было починить!!!
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13.03.2022 12:42 Ответить
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
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13.03.2022 12:39 Ответить
более подлых и мерзких тварей, чем москальские свинособаки на этой планете не существует ... только москальский свинособачий биомусор может уничтожать города, называя это "защитой" ...
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13.03.2022 12:40 Ответить
Не понимаю политику этого сайта. Да какие войска РФ в Украине? Есть только русскофашистские войска северной быдляндии.
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13.03.2022 12:42 Ответить
Це як у Донецьку на початку війни, коли обстріляла зупинку на Боссе
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13.03.2022 12:46 Ответить
 
 