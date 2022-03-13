Войска РФ обстреляли троллейбусную остановку в Харькове: один человек погиб, трое ранены

Один человек погиб, трое получили ранения в результате обстрела в Индустриальном районе Харькова.

Обстрел произошел 13 марта у троллейбусной остановки на улице Шарикова в Индустриальном районе Харькова, подтвердил "Суспільному" директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта. По его словам, один человек погиб, троих раненых доставили в больницу. Все гражданские, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Жители Харькова также сообщают о попадании российских снарядов в частные дома в районе Большой Даниловки утром 13 марта. Спасатели имеют сообщения о пожарах, подтвердили в пресс-службе ГСЧС, но выехать в этот район и оценить последствия обстрела спасатели пока не могут из-за обстрелов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты разбомбили трамвайное депо в Харькове. ФОТОрепортаж