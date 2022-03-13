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"Прекращайте бомбардировки и обстрелы украинской территории с воздуха!" - полковник авиации РФ Штерн обратился к российским военным летчикам. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество Война в Украине

Житель Черкасс, заслуженный военный лётчик Российской Федерации, полковник авиации Геннадий Исаакович Штерн, обратился с призывом к российским военным лётчикам немедленно прекратить уничтожение мирных украинских городов и сел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Inform.

Он в частности заявил:

"В это особое время обращаюсь к летчикам фронтовой авиации ВВС России!

Я вырос на Черкасской земле, отсюда пошел в авиацию. Больно смотреть на засыпанную бомбами и ракетами прекрасную украинскую землю, которую в апреле этого года нужно вспахивать и засеивать, а не гробить.

Мы с вами летали в общем небе, на одних самолетах, с одних и тех же аэродромов, мы дружили, я воспитал двух командующих в воздушных силах Украины западного направления генерал-майора Марченко Алексея Станиславовича и восточного – полковника Листопада Валентина Антоновича. Это замечательные, известные люди и летчики, их именами можно гордиться.

Украинская инфраструктура, украинские военнослужащие, украинские красивые города, миролюбивое украинское население не должны быть в прицелах ваших самолетов, прекращайте бомбардировки и обстрелы украинской территории с воздуха.

Жду вашего исходящего из моего обращения решения.

Время не ждет!

Уверен в неравнодушной поддержке всех ветеранов авиации!

Полковник Геннадий Штерн"

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Как сообщается, Геннадий Штерн больше тридцати лет жизни отдал военной авиации. В 1970 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище, в 1982-м - Ленинградскую академию авиации.

До 1999 года проходил службу в авиационных частях, соединениях и объединениях ВВС СССР, затем в ВВС РФ в должностях летчика-инструктора, командира звена, зам. командира и командира эскадрильи, зам. командира полка, зам. начальника Летно-методического отдела училища, начальника Летно-методической группы ВВС СКВО, старшего лётчика-инспектора Боевой подготовки и старшего инспектора-летчика по безопасности полетов 4-й Воздушной Армии. Освоил более 30 типов и модификаций самолетов. Общий налет составляет 4598 часов. Участник боевых действий, инвалид войны II группы.
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Топ комментарии
+37
Так вони і послухали.
Совісті і честі в тих людей нема. То не офіцери, а найманці.
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13.03.2022 13:03
+26
Не керована, не контрольована кровожерлива орда , які там офіцери, яка честь та совість.
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13.03.2022 13:06
+25
Да им пофиг. Им уже даже если сам ***** скажет прекратить они не перестанут. Это орда...
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13.03.2022 13:03
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Так вони і послухали.
Совісті і честі в тих людей нема. То не офіцери, а найманці.
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13.03.2022 13:03 Ответить
але спрабувать варто
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13.03.2022 13:07 Ответить
а он участник боевых действий где ?

нападение на СССР или на РФ отражал ?

или таки над чужой землей летал ?
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13.03.2022 13:31 Ответить
Да им пофиг. Им уже даже если сам ***** скажет прекратить они не перестанут. Это орда...
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13.03.2022 13:03 Ответить
Це не конфлікт і не спецоперація, як подають в Росії. Це агресія. Злочин проти мирних жителів. Ніхто до останнього не хотів вірити, що таке може трапитися.
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13.03.2022 13:03 Ответить
Не керована, не контрольована кровожерлива орда , які там офіцери, яка честь та совість.
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13.03.2022 13:06 Ответить
Всі його слова й натяки про братню дружбу, розіб'ються об тупі бошки кацапських літунів-злочинців. Їх зупиніть тільки наші ракети і розстріли ще у повітрці, якщо вдасться катапультуватися.
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13.03.2022 13:06 Ответить
Офицеров в РФ никогда и не было - там наследники "красных командиров".
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13.03.2022 13:07 Ответить
Я бы сказал до какого места это обращение, но не буду нецензурную лексику употреблять, хоть и не грех это во время войны. Вроде они сами не понимают и не видят, что и кого бомбят, такие глупые и наивные. На некоторых сайтах уже пишут, что если Зеленский сказал, что все мы защитники Украины теперь можно всех уничтожать и детей в том числе.
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13.03.2022 13:08 Ответить
Бывший полковник совсем не понимает , что рашистское зверьё накачано многолетней пропагандой и уже переубеждению не подлежит ! Армия РФ это сброд аморальных дегенератов выполняющих преступные приказы и совершающие на оккупированной территории Украины убийства мирных граждан, грабежи , мародерства и насилие ! Там просто не с кем разговаривать и не к чему то призывать !
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13.03.2022 13:18 Ответить
В расее только такие афицеры.

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13.03.2022 13:20 Ответить
ротом заслужив
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13.03.2022 13:23 Ответить
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13.03.2022 13:24 Ответить
Так і цей ж утік уже в Ізраїль...
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13.03.2022 13:25 Ответить
подонки кремля пришли грабить и убивать за медальку на груди от *****...
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13.03.2022 13:23 Ответить
Лучше бы он не сопли размазывал, а предупредил своих "орлов", что их уже перевели в должность "камикадзе" и спасательного катапультирования больше не предусмотрено.
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13.03.2022 15:15 Ответить
 
 