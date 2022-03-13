РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13749 посетителей онлайн
Новости ФоторепортажВойна в Украине Война
26 124 34
война (46875) митинг (2540) протест (5754) Херсон (2104)

"Путин, проснись, ты обоссался": в Херсоне протестуют против российских оккупантов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Сегодня, 13 марта, в Херсоне проходит акция протеста против российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Митинг на площади Свободы в Херсоне продолжается. Люди кричат "Херсон – это Украина!", - сообщает издание.

Также смотрите: Российские оккупанты готовятся провести на Херсонщине псевдореферендум по созданию "ХНР", - депутат облсовета Хлань. ВИДЕО

"Митинг в Херсоне. В городе празднуют день освобождения города от нацистов (13.03.1944). Пока оккупанты заявляют, что они освободили город (интересно, от кого?), местные жители активно выходят на акции протеста против российских захватчиков", - сообщает NEXTA Live.

Путин, проснись, ты обоссался: в Херсоне протестуют против российских оккупантов 01
Путин, проснись, ты обоссался: в Херсоне протестуют против российских оккупантов 02
Путин, проснись, ты обоссался: в Херсоне протестуют против российских оккупантов 03
Путин, проснись, ты обоссался: в Херсоне протестуют против российских оккупантов 04
Путин, проснись, ты обоссался: в Херсоне протестуют против российских оккупантов 05
Путин, проснись, ты обоссался: в Херсоне протестуют против российских оккупантов 06
Путин, проснись, ты обоссался: в Херсоне протестуют против российских оккупантов 07
Путин, проснись, ты обоссался: в Херсоне протестуют против российских оккупантов 08
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+53
Не знаю как там люди ещё держатся, наверное, это очень тяжело. Стойкости вам, херсонцы.
показать весь комментарий
13.03.2022 13:08
+50
РЕСПЕКТ!!!Заголовок-в точку
показать весь комментарий
13.03.2022 13:08
+45
Раби в параші так не зможуть.
показать весь комментарий
13.03.2022 13:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
РЕСПЕКТ!!!Заголовок-в точку
показать весь комментарий
13.03.2022 13:08 Ответить
Є ще й такий варіант:

показать весь комментарий
13.03.2022 13:19 Ответить
Раби в параші так не зможуть.
показать весь комментарий
13.03.2022 13:08 Ответить
Не знаю как там люди ещё держатся, наверное, это очень тяжело. Стойкости вам, херсонцы.
показать весь комментарий
13.03.2022 13:08 Ответить
В Мариуполе тяжело, в Ирпине, Изюме, Сумах. А в Херсоне все дома целы. Морально тяжело, согласен. Но есть вера в победу и будущее. А вот у жителей разрушенных городов вера может и есть, но надежды на лучшую жизнь это вряд-ли. Все потеряли за пару дней
показать весь комментарий
13.03.2022 13:11 Ответить
Зато есть ненависть к русне и желание их убивать как прокаженных собак.
показать весь комментарий
13.03.2022 13:14 Ответить
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
.
Слава нації
Смерть москалям
показать весь комментарий
13.03.2022 13:09 Ответить
Молодці, херсонці! Сподіваюсь, шо й по ночах поодиноких кацапів ріжуть!
показать весь комментарий
13.03.2022 13:10 Ответить
просто люблю вас і все...Вас і Україну!
показать весь комментарий
13.03.2022 13:10 Ответить
якщо Мелітополь в анабіозі, то в чому тоді москва?
показать весь комментарий
13.03.2022 13:16 Ответить
в дерьме и продолжают жрать собственное
показать весь комментарий
13.03.2022 13:38 Ответить
тоже не мало, но хотелось бы больше
показать весь комментарий
13.03.2022 13:19 Ответить
Не трожь Мелитополь москалик. Мелитополь тоже герой.
показать весь комментарий
13.03.2022 13:42 Ответить
ЖИТЕЛІ ХЕРСОНУ, ВИ НАЙСМІЛИВІШІ, ВАМ ЧЕСТЬ ТА СЛАВА!!!
МАТІР БОЖА, СПАСИ І СОХРАНИ ХЕРСОН!
показать весь комментарий
13.03.2022 13:12 Ответить
Партизаны херсонщины - пора мочить русню не подставляя свои жизни. Земли Украины должны кормить украинцев, а не кремлевских фашистов. Не допустите 1933 года когда изолированные от всего мира большевики выживали за счет украинцев. Гоните эту мерзость со своих территорий.
показать весь комментарий
13.03.2022 13:12 Ответить
Зброя ????????
показать весь комментарий
13.03.2022 13:14 Ответить
«Зенітка»)
показать весь комментарий
13.03.2022 13:23 Ответить
окуповані, але НЕСКОРЕНІ !

Слава Херсону!
Слава Мелітополю !
Слава Бердянську!
Слава Енергодару !
показать весь комментарий
13.03.2022 13:13 Ответить
КАЦАП, знай:
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
показать весь комментарий
13.03.2022 14:09 Ответить
В нашому Херсоні під дулами автоматів виходить 10 тисяч людей на мітинг за що дуже дякую ,а ось в 12 мільйоній столиці імперіі зла 2-3 тисячі ,тобто іхня бидломаса готова перетворитись в кндр ,але проти кривавого ката не вийдуть.
показать весь комментарий
13.03.2022 13:14 Ответить
Не вийдуть допоки є що жерти...
показать весь комментарий
13.03.2022 13:20 Ответить
там дерьмомасса 100%
показать весь комментарий
13.03.2022 13:40 Ответить
какой ужос, сколько биндеровцев и неонацистов! ))
а говорили, что их всего горстка!
и кому же теперь верить???
показать весь комментарий
13.03.2022 13:15 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
показать весь комментарий
13.03.2022 13:16 Ответить
***** ,мразь ты ******* ,мы **** придём за тобой ублюдком и разорвём тварюку на куски !!!
показать весь комментарий
13.03.2022 13:21 Ответить
Херсон. Добрий, теплий, український Херсон. З налитим соком виноградом, абрикосами, знаменитими херсонськими кавунами... Ти вийшов з голими руками проти автоматів моZZковитів, наZZистів-окупантів. Тоді як в моZZковії десяток бекаючих козлом кацапів тікає від ОДНОГО мусора з кийком!!!!
Ти - не просто Херсон. Ти - Місто Герой Херсон. І все з великої букви.
показать весь комментарий
13.03.2022 13:29 Ответить
Увяз в Украине коготок - всей птичке двуглавой пи*дец!
показать весь комментарий
13.03.2022 13:31 Ответить
шалений лайк від Хунти і шаленої Бжілки!!

все буде Україна
показать весь комментарий
13.03.2022 13:34 Ответить
Я **** с Херсонцев, просто нет слов, молодцы.
показать весь комментарий
13.03.2022 13:35 Ответить
ХЕРСОН ЦЕ УКРАЇНА
показать весь комментарий
13.03.2022 13:43 Ответить
это очень мужественные люди
по моей информации (3-х дневной давности) орки активных отлавливают
люди пропадают
показать весь комментарий
13.03.2022 13:43 Ответить
Какие же они все смелые !
Уважение им и благодарность !!! 👍😘🇺🇦
показать весь комментарий
13.03.2022 15:03 Ответить
Бережи вас Господь, Українці.
показать весь комментарий
13.03.2022 15:35 Ответить
 
 