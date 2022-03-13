"Путин, проснись, ты обоссался": в Херсоне протестуют против российских оккупантов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Сегодня, 13 марта, в Херсоне проходит акция протеста против российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"Митинг на площади Свободы в Херсоне продолжается. Люди кричат "Херсон – это Украина!", - сообщает издание.
"Митинг в Херсоне. В городе празднуют день освобождения города от нацистов (13.03.1944). Пока оккупанты заявляют, что они освободили город (интересно, от кого?), местные жители активно выходят на акции протеста против российских захватчиков", - сообщает NEXTA Live.
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+53 wittmann1980
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Слава нації
Смерть москалям
МАТІР БОЖА, СПАСИ І СОХРАНИ ХЕРСОН!
Слава Херсону!
Слава Мелітополю !
Слава Бердянську!
Слава Енергодару !
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
а говорили, что их всего горстка!
и кому же теперь верить???
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Herojam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
Ти - не просто Херсон. Ти - Місто Герой Херсон. І все з великої букви.
все буде Україна
по моей информации (3-х дневной давности) орки активных отлавливают
люди пропадают
Уважение им и благодарность !!! 👍😘🇺🇦