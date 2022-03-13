Применение Россией в Украине химического оружия может привести к вмешательству НАТО, - Дуда

Применение Россией химического оружия в Украине может побудить НАТО пересмотреть решение не вмешиваться в конфликт в военном плане.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Дуду спросили, считает ли он, что президент РФ Владимир Путин может готовиться к применению химического оружия.

"Такого масштаба мир не видел со времен Второй мировой войны. Если вы спрашиваете меня, может ли Путин использовать химическое оружие, я думаю, что Путин может использовать что угодно прямо сейчас, особенно когда он находится в этой сложной ситуации. Политически он уже проиграл эту войну, а в военном плане он ее не выиграет", – сказал польский президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вполне возможно, что Россия планирует операцию с химическим оружием, - Столтенберг

На вопрос, может ли какое-либо такое использование вызвать вмешательство НАТО, Дуда сказал: "Конечно, все надеются, что он не решится на это. Но… если он задействует оружие массового поражения, это изменит всю ситуацию".

"Конечно, НАТО... придется сесть за стол, и им действительно придется серьезно подумать, что делать, потому что тогда это становится опасным не только для Европы..., но и для всего мира", - добавил он.