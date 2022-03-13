Применение Россией в Украине химического оружия может привести к вмешательству НАТО, - Дуда
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Применение Россией химического оружия в Украине может побудить НАТО пересмотреть решение не вмешиваться в конфликт в военном плане.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
Дуду спросили, считает ли он, что президент РФ Владимир Путин может готовиться к применению химического оружия.
"Такого масштаба мир не видел со времен Второй мировой войны. Если вы спрашиваете меня, может ли Путин использовать химическое оружие, я думаю, что Путин может использовать что угодно прямо сейчас, особенно когда он находится в этой сложной ситуации. Политически он уже проиграл эту войну, а в военном плане он ее не выиграет", – сказал польский президент.
На вопрос, может ли какое-либо такое использование вызвать вмешательство НАТО, Дуда сказал: "Конечно, все надеются, что он не решится на это. Но… если он задействует оружие массового поражения, это изменит всю ситуацию".
"Конечно, НАТО... придется сесть за стол, и им действительно придется серьезно подумать, что делать, потому что тогда это становится опасным не только для Европы..., но и для всего мира", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Працюйте на упередження ,а не по факту.
Для нас це не просто втрачений час,це втрата життя наших людей.
За#бали грати в свою ромашку.
Тобто касетних бомб, фосфору, термобаричної зброї, помираючих в 21 сторіччі в центрі Європи від ракет, холоду і голоду людей недостатньо, щоб ті, хто гарантував безпеку, втрутились?
Ну тоді чекайте одразу ядерного вибуху, хоча ви й тоді під столом сидіти будете аж не в#буть по вашим містам, а тоді вже буде все одно чого ви хотіли а чого ні.
В папірці було написано "The memorandum prohibited the Russian Federation, the United Kingdom and the United States from threatening or using military force or economic coercion against Ukraine, Belarus, and Kazakhstan. "
Так, папірец виявився нічого не вартий, згоден, але зараз ніхто і не змушує США чи Англію, чи тим більше, будь яку країну НАТО воювати за Україну. Україна потребує просто не блокувати поставки винищувачів які Польща(не маючи при тому ніякого відношення до тего туалетного папірця і нічим україні не зобов'язана) вже погодилась віддати і надати зброю, якою можна захистити міста від авіаударів. Це США в змозі зробити, не втручаючись в війну. Все.
Меморандум забороняв Російській Федерації, Сполученому Королівству та США погрожувати або використовувати військову силу чи економічний примус проти України, Білорусі та Казахстану.
". А не забезпечувати захист від нападу інших країн, чи не так? Тепер щодо визначення самого терміну "меморандум": "Мемора́ндум - буквально те, про що слід пам'ятати, нагадування." - ще є якісь питання?.. Дивитись треба було, що підписували!
к тому же, не обязательно НАТО, хватит и коалиции пары стран...