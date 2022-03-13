РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13591 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Война
13 279 40
война (46875) НАТО (8945) химическое оружие (331) Дуда (642)

Применение Россией в Украине химического оружия может привести к вмешательству НАТО, - Дуда

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Применение Россией в Украине химического оружия может привести к вмешательству НАТО, - Дуда

Применение Россией химического оружия в Украине может побудить НАТО пересмотреть решение не вмешиваться в конфликт в военном плане.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Дуду спросили, считает ли он, что президент РФ Владимир Путин может готовиться к применению химического оружия.

"Такого масштаба мир не видел со времен Второй мировой войны. Если вы спрашиваете меня, может ли Путин использовать химическое оружие, я думаю, что Путин может использовать что угодно прямо сейчас, особенно когда он находится в этой сложной ситуации. Политически он уже проиграл эту войну, а в военном плане он ее не выиграет", – сказал польский президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вполне возможно, что Россия планирует операцию с химическим оружием, - Столтенберг

На вопрос, может ли какое-либо такое использование вызвать вмешательство НАТО, Дуда сказал: "Конечно, все надеются, что он не решится на это. Но… если он задействует оружие массового поражения, это изменит всю ситуацию".

"Конечно, НАТО... придется сесть за стол, и им действительно придется серьезно подумать, что делать, потому что тогда это становится опасным не только для Европы..., но и для всего мира", - добавил он.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
роZZія застосовує вакуумні бомби. Й НАТО - нічого! роZZія застосовує касетні **********. Й НАТО - нічого! роZZія учора застосувала фосфорні **********. Й НАТО - нічого. Ще питання будуть?
показать весь комментарий
13.03.2022 13:22
+18
А фосфорна бомба це не хімічна?
показать весь комментарий
13.03.2022 13:20
+15
Правда???!!! Шановний, ваше НАТО хіба що може по-великому сходити під себе.
показать весь комментарий
13.03.2022 13:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
«Може сісти за стіл і серйозно подумати
показать весь комментарий
13.03.2022 13:17 Ответить
Це може запросто.
показать весь комментарий
13.03.2022 13:21 Ответить
а може и не
показать весь комментарий
13.03.2022 13:17 Ответить
Эти клоуны с 2014 года все красные линии рЯсуют (в Украине, в Сирии).
показать весь комментарий
13.03.2022 13:17 Ответить
П потрібно малювати «червоні лінії» на спинах окупантів прив'язаних до «почесних стовпів
показать весь комментарий
13.03.2022 13:20 Ответить
Побольше бы таких заявлений от Европейских лидеров, чтобы ***** понимал что ему не все дозволено.
показать весь комментарий
13.03.2022 13:17 Ответить
Воно закусило вудила і несеться до прірви.
показать весь комментарий
13.03.2022 13:20 Ответить
Правда???!!! Шановний, ваше НАТО хіба що може по-великому сходити під себе.
показать весь комментарий
13.03.2022 13:19 Ответить
Слабо верится
показать весь комментарий
13.03.2022 13:20 Ответить
А фосфорна бомба це не хімічна?
показать весь комментарий
13.03.2022 13:20 Ответить
Ні, фосфорні - це запалювальні бомби. Хімічна зброя - це зарин, зоман, VX гази, "новічьок".
показать весь комментарий
13.03.2022 13:29 Ответить
А коли не бойові речовини хлор азот?
показать весь комментарий
13.03.2022 13:32 Ответить
Когда это Азот стал хим оружием?
показать весь комментарий
13.03.2022 13:47 Ответить
Нехай амиак
показать весь комментарий
13.03.2022 13:55 Ответить
придурки вірять що по них не прийде *****
показать весь комментарий
13.03.2022 13:20 Ответить
то сідайте за свій стіл сьогодні,бо завтра буде пізно.....

Працюйте на упередження ,а не по факту.

Для нас це не просто втрачений час,це втрата життя наших людей.
показать весь комментарий
13.03.2022 13:21 Ответить
В Сирии когда использовали химическое оружие нато вмешалось.Вот так и здесь будет
показать весь комментарий
13.03.2022 13:21 Ответить
В Срії був Трамп і його дочка, яка побачила все це. Батько й вальнув по Асаду.
показать весь комментарий
13.03.2022 13:23 Ответить
роZZія застосовує вакуумні бомби. Й НАТО - нічого! роZZія застосовує касетні **********. Й НАТО - нічого! роZZія учора застосувала фосфорні **********. Й НАТО - нічого. Ще питання будуть?
показать весь комментарий
13.03.2022 13:22 Ответить
НАТО пора вслед за военным кораблем х@йлостана. Они уже все сказали, когда мы просили закрыть неб
показать весь комментарий
13.03.2022 13:26 Ответить
Себе пошли, чучело тупе!
показать весь комментарий
13.03.2022 13:37 Ответить
Відсмокчі спочатку
показать весь комментарий
13.03.2022 16:16 Ответить
Будуть. Україна - член НАТО?
показать весь комментарий
13.03.2022 13:36 Ответить
Столтенберг, це ти?
показать весь комментарий
13.03.2022 13:47 Ответить
Може-не може, втрутимось-не втрутимось, обєспокоімся-нє обєспокоимся.
За#бали грати в свою ромашку.
Тобто касетних бомб, фосфору, термобаричної зброї, помираючих в 21 сторіччі в центрі Європи від ракет, холоду і голоду людей недостатньо, щоб ті, хто гарантував безпеку, втрутились?
Ну тоді чекайте одразу ядерного вибуху, хоча ви й тоді під столом сидіти будете аж не в#буть по вашим містам, а тоді вже буде все одно чого ви хотіли а чого ні.
показать весь комментарий
13.03.2022 13:24 Ответить
Коли це НАТО гарантувало безпеку Україні, не підкажете? 30 років яйця чухали (то хочемо в НАТО, то не хочемо), а тепер хтось винен??? Нахабство і тупість деяких людей просто за межею...
показать весь комментарий
13.03.2022 13:39 Ответить
Я казав, що НАТО гарантувало? США та Англія змусили Україну позбутися ядерної зброї в обмін на папірець і примарні гарантії, погрожуючи зовсім не примарною міжнародною ізоляцією. То був шантаж в чистому вигляді.
В папірці було написано "The memorandum prohibited the Russian Federation, the United Kingdom and the United States from threatening or using military force or economic coercion against Ukraine, Belarus, and Kazakhstan. "
Так, папірец виявився нічого не вартий, згоден, але зараз ніхто і не змушує США чи Англію, чи тим більше, будь яку країну НАТО воювати за Україну. Україна потребує просто не блокувати поставки винищувачів які Польща(не маючи при тому ніякого відношення до тего туалетного папірця і нічим україні не зобов'язана) вже погодилась віддати і надати зброю, якою можна захистити міста від авіаударів. Це США в змозі зробити, не втручаючись в війну. Все.
показать весь комментарий
13.03.2022 14:18 Ответить
"щоб ті, хто гарантував безпеку, втрутились?" - цитата з Вашого посту, а в матеріалі мова саме про НАТО, а не про Будапештський меморандум.
показать весь комментарий
13.03.2022 14:39 Ответить
Щодо меморандуму: "

Меморандум забороняв Російській Федерації, Сполученому Королівству та США погрожувати або використовувати військову силу чи економічний примус проти України, Білорусі та Казахстану.

". А не забезпечувати захист від нападу інших країн, чи не так? Тепер щодо визначення самого терміну "меморандум": "Мемора́ндум - буквально те, про що слід пам'ятати, нагадування." - ще є якісь питання?.. Дивитись треба було, що підписували!
показать весь комментарий
13.03.2022 14:43 Ответить
прозрачные фразы, это уже хорошо....
к тому же, не обязательно НАТО, хватит и коалиции пары стран...
показать весь комментарий
13.03.2022 13:25 Ответить
Зядуть за стіл, задумаються і видадуть стурбованість 100500 level-у?
показать весь комментарий
13.03.2022 13:32 Ответить
Росіяни збираються вчиняти теракти у Росії та підставляти етнічних українців.
показать весь комментарий
13.03.2022 13:33 Ответить
Якщо чесно, то нема чого в Кацаплянді робити етнічним українцям в першу чергу.
показать весь комментарий
13.03.2022 13:40 Ответить
Тобто хімією вбивати не можна, можна лише ракетами і бомбами?
показать весь комментарий
13.03.2022 13:44 Ответить
Оглядываясь на пройденное, очень мало верится в такую смелость НАТО.
показать весь комментарий
13.03.2022 13:46 Ответить
В мене є питання до всіх цих експертів в коментарях - яка саме стаття статуту НАТО змушує їх воювати за Україну, а вони відмовляються?
показать весь комментарий
13.03.2022 13:51 Ответить
NATO- No Actions Talking Only
показать весь комментарий
13.03.2022 13:54 Ответить
А може і не спонукати...
показать весь комментарий
13.03.2022 14:10 Ответить
Ну очень сильно обеспокоятся?
показать весь комментарий
13.03.2022 15:13 Ответить
 
 