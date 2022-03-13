Россия уже заявляет, что готова к прямому диалогу Зеленского и Путина, - Подоляк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что сейчас обсуждается место проведения встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителем Кремля Владимиром Путиным.
Также нарабатывается пакет договоренностей, учитывающий позицию Украины. Об этом Подоляк сообщил в эфире телеканала "24", передает Цензор.НЕТ.
По словам Подоляка, украинская сторона постоянно находится на связи с представителями России. Страна-агрессор уже заявляет, что готова к прямому диалогу Владимира Зеленского и Владимира Путина.
"Сейчас мы ищем место и нарабатываем пакет договоренностей, который будет учитывать позицию Украины, и когда это уже будет наработано, согласовано, тогда президенты уже смогут встретиться и проработать конечные положения мирного договора... Я думаю, что не так уж долго нам нужно будет к этому идти", - заявил Подоляк.
Пожалуйста, подождите...
А також що «четвертий раунд «перемовин» відбудеться тоді коли будуть напрацьовані «юридичні формати».
Нікого не хвилює, що він це заявив КРЕМЛІВСЬКОМУ виданню «Коммєрсант»?
З яких пір офіційні особи воюючої країни роздають інтерв'ю державі-окупанти, що вбиває наші міста та села?
(c)Андрій Смолій
посмотреть в глаза ***** ПАЛЬЦАМИ
Але не це важливо ! Він своїм твітом і постом діяв, як диверсант !
Незалежно від того, що думає Подоляка чи Андрій Процик.
Відколи в нас радникам з ОПи ЗЕ дозволено працювати наводчиками для ворогів, а потім отримувати всю інформацію про переговори з ворогами ?!
"ПРЕЗИДЕНТИ зможуть зустрітися". Вот ето поворот. Значить, вже не військовий злочинець, а прєзідєнт уважаємой страни, которая нам дасть вічні гарантії.
Всі документи у Гааґу теж відкликаєте, так, Подоляк?
Подивіться на їх мармизи і вирази, коли вони тиснули руки ворогові.
вы убийцы, негодяи!
Вам гореть теперь ,
как извергам, в аду!!! (С) Гражданин Израиля О. Газманов
Афіцери, афіцери -
ваши морди пад пріцелом;
в Украінє вам тепєрь прідьот п*зда.
Афіцери, расеянє,
пусть над вамі вассіяєт
справєдлівасті й вазмєздія звєзда.
Цікаво,що позитивного для України можна очікувати від такої зустрічі ?
Взагалі,на яких війнах під час бойових дій зустрічаються перші особи держави ???
Смотри Зе.те ****** могут травануть. и через месяц .два не дай боже дубу дашь как и Украина с переговорами с теми тварями
А потом петлять как можно дольше)))
они активно склоняют Зеленского с первого дня войны к капитуляции..
Возвращайте нам Крым и Донбасс.
Мы гарантируем русский язык (его никто и не притеснял), мы не идём в НАТО (нас там и так не ждут, создадим свой блок!!!)
Репарации на то, что вы порушили.
В принципе нормально.
Чуть не забыл - ещё бы наш Таганрог вернули ))))
інкше пішов *****
Если мы не идём в НАТУ и гарантируем русский езыг, то окурок это преподнесёт пиплу как мегапобеду.
Я спілкуюся трьома мовами мінімум.
Але ж ядерному уйопку треба шото дати свойому охлосу.
То хай удавиться РУССКИМ ЕЗЫКОМ !!!!
с первого дня войны подоляк активно склонят Зеленского к капитуляции.. сбу надо проверить это дружка дерьмака - подляка!