Россия уже заявляет, что готова к прямому диалогу Зеленского и Путина, - Подоляк

Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что сейчас обсуждается место проведения встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителем Кремля Владимиром Путиным.

Также нарабатывается пакет договоренностей, учитывающий позицию Украины. Об этом Подоляк сообщил в эфире телеканала "24", передает Цензор.НЕТ.

По словам Подоляка, украинская сторона постоянно находится на связи с представителями России. Страна-агрессор уже заявляет, что готова к прямому диалогу Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"Сейчас мы ищем место и нарабатываем пакет договоренностей, который будет учитывать позицию Украины, и когда это уже будет наработано, согласовано, тогда президенты уже смогут встретиться и проработать конечные положения мирного договора... Я думаю, что не так уж долго нам нужно будет к этому идти", - заявил Подоляк.

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