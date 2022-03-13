Оперативная информация Генштаба по состоянию на 12.00 13 марта: В направлении Бровары – Борисполь враг блокирует трассу Е95

Идут восемнадцатые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает наступательную операцию против Украины на Полесском, Северском, Слобожанском, Донецком, Таврическом и Южнобужском направлениях. Оккупанты проводят мероприятия по восстановлению боеспособности и перегруппировке войск, а также осуществляют подготовку к продолжению наступательных действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 13.03.2022 относительно российского вторжения.

Как отмечается, российские военные преступники производят ракетно-бомбовые удары и артиллерийское поражение объектов гражданской инфраструктуры украинских городов Чернигова, Сум, Николаева, Мариуполя, Авдеевки, Волновахи и пригородов крупных населенных пунктов по всей территории Украины, а также по группировкам войск Вооруженных Сил Украины.

В ходе перегруппировки войск противника осуществляется подготовка дополнительных подразделений для ведения боевых действий территории Украины. Так, по имеющейся информации, в течение 9-10 марта в РФ перемещено 800 военнослужащих 102-й военной базы (Гюмри, Армения) Южного военного округа для дальнейшего переброса в зону боевых действий. До 1500 человек 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский) Тихоокеанского флота железнодорожными эшелонами отправляются в Республику Беларусь. В 820 главном центре предупреждения о ракетном нападении (Солнечногорске) проводится отбор личного состава для участия в боевых действиях против Украины.

"С целью срочного пополнения потерь оккупационных войск ВС РФ перебрасывает часть "миротворческого" контингента из Нагорного Карабаха (Азербайджан) в Украину. Также, по имеющейся информации, привлекается большое количество боевиков-наемников из других стран (Сирия, Сербия)", - говорится в сводке.

Также сообщается, что на Волынском направлении противник наступательных действий не производил. Военным руководством Республики Беларусь продолжаются меры по усилению охраны границы с Украиной. Сохраняется вероятность непосредственного участия вооруженных сил Республики Беларусь в военной операции против Украины на стороне оккупантов на Волынском направлении.

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Врагом проводится воздушная разведка военных и гражданских объектов на территории Украины.

"На Полесском направлении противник определенным составом сил удерживает позиции в районе населенных пунктов Полесское, Иванков, Липовка, Копылов, Мотыжин, Бузова, Гореничи, Ирпень, Синяк, Казаровичи и Сухолучье. В настоящее время активных наступательных действий не проводит. Враг предпринимает попытки наладить систему материально-технического обеспечения и восстанавливает боевую технику. На территории Республики Беларусь в районе н.п. Куличиха, в 17 км от Государственной границы Украины, врагом развернута база ремонта и восстановления военной техники", - отметили в Генштабе ВСУ.

На Северском направлении противник силами отдельных подразделений из состава Центрального военного округа удерживает позиции вблизи населенных пунктов Любеч, Славутич, Коврита, Золотинка, Мена, Браница, Калита, Богдановка, Лукаши, Ромны, Недригайлов. Активных наступательных действий не ведет, основные усилия сосредоточены на совершенствовании системы логистического обеспечения группировки.

"На направлении Бровары – Борисполь враг осуществляет блокировку трассы Е95, продолжает мероприятия по перегруппировке войск, пополнению запасов и ведению разведки. Противник перешел к обороне и удерживает сеть блокпостов на ключевых путях передвижения. Вероятно, что после перегруппировки войск и ввода дополнительных подразделений, противник возобновит наступательные действия с целью захвата левобережной части Киева", - говорится в сообщении.

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На Слобожанском направлении враг определенным составом сил осуществляет удержание позиций в районах населенных пунктов Северодонецк, Сватово, Купянск, Большая Писаревка, Московский Бобряк, Лебедин. Продолжает формирование дополнительных подразделений, закрепляется на достигнутых рубежах, осуществляет перегруппировку войск, восстанавливает боеспособность подразделений, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью блокирования Харькова и захвата города Изюм. Активные наступательные действия не отмечены, за исключением города Изюм, где противник пытается овладеть населенным пунктом.

На Донецком и Таврическом направлениях противник удерживает позиции в районе населенных пунктов Борово, Терново, Новокраснянка, Луганское, Горловка, Пантелеймоновка, Новотроицкое и Гуляйполе.

При поддержке армейской авиации пытается развить наступление на Волновахском направлении. Войска противника овладели населенными пунктами Старомлиновка, Евгеньевка, Павловка, Егоровка и были остановлены на невыгодных рубежах.

Кроме того, отмечается, что оккупанты оказывают огневое влияние по позициям наших войск в районе Северодонецка. При поддержке артиллерии совершили штурмовые действия и овладели восточными окрестностями населенного пункта Рубежное.

В Южнобужском направлении активных наступательных действий враг не проводил. Активно производит воздушную разведку. Продолжает продвижение в направлении Кривого Рога. В течение суток оккупанты продолжили продвижение в направлении Архангельского и Нововоронцовки, но были остановлены.

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По всем направлениям наступления противник активно прикрывается гражданской инфраструктурой и мирным населением.