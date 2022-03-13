Россия перебрасывает в Украину "миротворческие" войска из Нагорного Карабаха, - Генштаб

Россия перебрасывает часть "миротворческого" контингента из Нагорного Карабаха (Азербайджан) в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ.

В ходе перегруппировки войск противника осуществляется подготовка дополнительных подразделений для ведения боевых действий территории Украины. Так, по имеющейся информации, в течение 9-10 марта в РФ перемещено 800 военнослужащих 102-й военной базы (Гюмри, Армения) Южного военного округа для дальнейшего переброса в зону боевых действий. До 1500 человек 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский) Тихоокеанского флота железнодорожными эшелонами отправляются в Республику Беларусь. В 820 главном центре предупреждения о ракетном нападении (Солнечногорске) проводится отбор личного состава для участия в боевых действиях против Украины.

"С целью срочного пополнения потерь оккупационных войск ВС РФ перебрасывают часть "миротворческого" контингента из Нагорного Карабаха (Азербайджан) в Украину. Также, по имеющейся информации, привлекается большое количество боевиков-наемников из других стран (Сирия, Сербия)", - говорится в сводке.

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