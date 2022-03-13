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война (46875) Мелитополь (596) мэр (1632) похищение (1659) Евросоюз (15886) Боррель (580)

ЕС осуждает похищение оккупантами мэров Мелитополя и Днепрорудного и считает это попыткой создания в Украине незаконных госструктур, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель от имени Европейского Союза решительно осудил похищение российскими войсками мэров украинских городов Мелитополя и Днепрорудного – это попытка создания незаконных государственных структур.

Соответствующую запись он сделал в воскресенье на своей странице в твиттере, сообщает Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"ЕС решительно осуждает похищение мэров Мелитополя и Днепрорудного российскими вооруженными силами. Это очередная атака на демократические институты в Украине и попытка создания нелегитимных альтернативных государственных структур в суверенной стране", - написал Боррель.

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Топ комментарии
+11
мля
знову стурбовані?
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13.03.2022 14:40
+9
Витріть йому слину...
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13.03.2022 14:43
+8
Потурбувався, нещасний.
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13.03.2022 14:42
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мля
знову стурбовані?
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13.03.2022 14:40 Ответить
манстурбовані
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13.03.2022 14:54 Ответить
Потурбувався, нещасний.
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13.03.2022 14:42 Ответить
Молодець. Рішучий.
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13.03.2022 14:42 Ответить
Витріть йому слину...
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13.03.2022 14:43 Ответить
"Засуджує"... І що? - та нічого. То до чого?
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13.03.2022 14:46 Ответить
Який він бідовий цей Жопез!
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13.03.2022 14:47 Ответить
ця "стурбованість" вже звучить як знущання.маньяк путін вже прийняв рішення застосувати ядерну зброю(нагадую:ви (його населення) успєєтє ещьо помоліцца і попадьотє в рай.),а вони його гладять .політики,які не можуть приймати адекватні рішення на порозі ядерної війни,повинні піти.повтою,маньяк ПРИЙНЯВ рішення...
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13.03.2022 14:49 Ответить
От якби ще й тебе в Брюсселі викрали, що б тоді ти написало?
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13.03.2022 14:49 Ответить
Ну тоді б іші висловили занепокоєння.
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13.03.2022 14:54 Ответить
Що це тероризм!
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13.03.2022 14:57 Ответить
"Це чергова атака ..."

Уже тошнит
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13.03.2022 14:53 Ответить
засудить засудили, а висловити глибоку стурбованість забули
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13.03.2022 14:55 Ответить
О как! В Украине это так называеться, а в ЕС просто терроризм!
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13.03.2022 14:56 Ответить
Засуджують чи не засуджують РФ похеру доки справно платять за нафту і газ...
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13.03.2022 14:56 Ответить
Старый пердун Боррель должен понять одно !!! Здесь идёт война украинского народа против российской империи зла , готовой взять за жабры всю Европу , и если Запад не выступит с нами против России , то время европейской демократии закончится скорее , чем выразят очередную озабоченность !
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13.03.2022 14:57 Ответить
Возможно за рубежом читают коменты в надежде понять мнение жителей и защитников Украины ! Будь ласка дорогі українці не пишіть різних дурниць і матюкливого непотребу , ми вихована европейская нація на відміну від москальської орди ! Дякую !
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13.03.2022 15:05 Ответить
Лучше бы ты промолчал. Меньше негатива
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13.03.2022 15:00 Ответить
 
 