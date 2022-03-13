Оккупанты застрелили журналиста New York Times в Ирпене, еще один журналист ранен, - Цаплиенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Ирпене российские оккупанты расстреляли корреспондента New York Times
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в телеграме сообщил журналист Андрей Цаплиенко.
"Оккупанты цинично убивают даже журналистов международных СМИ, которые пытаются показать правду о бесчинствах российских войск в Украине. Еще один журналист ранен. Сейчас потерпевшего пытаются вывести из зоны боевых действий. Конечно, профессия журналиста предполагает риск, впрочем, гражданин США Брент Ренауд поплатился жизнью за попытку осветить коварство, жестокость и безжалостность агрессора".
Есть информация, что ради сокрытия военных преступлений оккупантам приказывают открывать огонь по представителям СМИ.
Топ комментарии
+89 шурец
показать весь комментарий13.03.2022 14:45
+81 Павел Скиба
показать весь комментарий13.03.2022 14:46
+65 Мобильный крематорий
показать весь комментарий13.03.2022 14:47
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
чи громадянин США це ніц у порівнянні із дюймом неторканого натівського терену ?
він загинув за Україну, висвітлюючи світові криваві паскудства рашки
Висловить Держдеп
Шиїти - це частина Сирії, південь Іраку, Іран, афганські хазарейці. Ну, і Азербайджан. Але Азербайджан - союзник суннітської Туреччини.
Тому більшість мусульман світу аж ніяк не є симпатиками Лаптєстана.
...
Слава нації
Смерть москалям
Назад, у середновіччя!
Спочатку вони це самі зробили ментально, а тепер світ загонить їх туди фізично.
а то что эти люди жили себе спокойно до прихода рашистов, все целое было
что то не получится объяснить
поэтому репортажи все максимально короткие
все эти журналисты должны быть наказаны за разжигание войны
и радость что приехали
хотя они специально дают вывести гражданских только куда им надо
чтобы картинка была
а то как объяснишь, что нацисты сидят в украине
а убегают люди на запад украины
такое смотреть опасно
т.к. видеть одно а говорить все наоборот психика не хочет верить
и пытается немного им верить даже
Но то что население россии ,чем то обрабатывалось не вызывает никаких сомнений.
Хотя обьективно мне процесс понятен (писать тут не буду,не время сейчас и многие не поймут -но причина там не только в рекламе и пропаганде великодержавности и шовинизма).
Да и нынешний "прыжок мангуста " тоже понятен,метода негодная,но процесс понятен
случайно услышал, пока отец их смотрит
но он вроде понимает что они врут, но все равно их смотрит
евроньюс давно куда то пропал
А Америка всегда говорила: "Если хоть одного нашего человека тронете..."
соболезнование его родным .
Благодарность ему от народа Украины .
Я люблю її тонкі вуста.
Та невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжимося
По русифікованих містах.
Скільки родичів цих лаптємордих по Європі та розвиненому світі? Досить просте рішення - арешт майна та депортація на батьківщину, ото бомбоне ********* згори.
путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап- брехливьій раб *********** на швабре.
Русский- идинахуй!
То я тобі поясню, хто винен, чому винен.
а винні в нинішній ситуації охлос, який радів в 19 році ****** на Параді замість справжнього параду ЗСУ.
якби був справжній Гетьман, то втрати були б на порядок меншими.
І крапка.
У тому що підготовка була не достатньою будемо розбиратися після війни.
Під час війни внутрішні розборки роблять або ворожі агенти або ідіоти.
Й ті й іньші їдуть за рюсскім короблем.
https://defence-line.org/2022/03/paru-slov-o-zakrytom-nebe/comment-page-1/#comment-429668
Як колись в Сирії.
Слава людям справи,й гонору!
Героям Слава!
В разговорах больше не звучит слово - давай после войны.
Звучит - давай после ПОБЕДЫ.