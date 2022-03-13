Так называемой "и.о. мэра" Мелитополя Данильченко объявлено подозрение в госизмене, - Офис Генпрокурора

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении в государственной измене депутату Мелитопольского городского совета Галине Данильченко, которую российские оккупанты назначили новым "мэром" во временно оккупированном городе.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры сообщено о подозрении депутату Мелитопольского городского совета по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, депутат Мелитопольского городского совета в ущерб государственному суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности Украины и информационной безопасности, осуществила переход на сторону врага в условиях военного положения.

Во исполнение полученной от представителей РФ задачи она провозгласила себя "исполняющим обязанности Мелитопольского городского головы" и активно осуществляла действия по организации и упорядочению оккупационных властей на территории г. Мелитополь и Мелитопольского района.

Провозгласив о создании неопределенным законодательством Украины органа - "Комитет народных избранников", подозреваемая призвала украинцев к его поддержанию и прекращению сопротивления жителей города оккупационным властям.

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