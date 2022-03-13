Так называемой "и.о. мэра" Мелитополя Данильченко объявлено подозрение в госизмене, - Офис Генпрокурора
Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество Война в Украине
Генеральная прокуратура сообщила о подозрении в государственной измене депутату Мелитопольского городского совета Галине Данильченко, которую российские оккупанты назначили новым "мэром" во временно оккупированном городе.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры сообщено о подозрении депутату Мелитопольского городского совета по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, депутат Мелитопольского городского совета в ущерб государственному суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности Украины и информационной безопасности, осуществила переход на сторону врага в условиях военного положения.
Во исполнение полученной от представителей РФ задачи она провозгласила себя "исполняющим обязанности Мелитопольского городского головы" и активно осуществляла действия по организации и упорядочению оккупационных властей на территории г. Мелитополь и Мелитопольского района.
Провозгласив о создании неопределенным законодательством Украины органа - "Комитет народных избранников", подозреваемая призвала украинцев к его поддержанию и прекращению сопротивления жителей города оккупационным властям.
Пожалуйста, подождите...
Слава нації
Смерть москалям
Ігри закінчились!
Понимаю что гуманно, но мы же не звери.
Чому в Україні досі не заборонений московський пвтріархат?
Чому досі не заборонені ОПЗЖ та інші прорашистські гнидники?
Среди них депутат горсовета Игорь Семенчев, бывший заместитель мэра Херсона Сергей Черевко, пророссийский херсонский активист Кирилл Стремоусов, преподавательница Херсонской академии беспрерывного образования ТатьянаКузьмич, бывший мэр Херсона Владимир Сальдо, Геннадий Бальбота.
Запомните эти рыла: