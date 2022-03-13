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война (46875) Мелитополь (596) мэр (1632) государственная измена (949)

Так называемой "и.о. мэра" Мелитополя Данильченко объявлено подозрение в госизмене, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество Война в Украине

Так называемой

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении в государственной измене депутату Мелитопольского городского совета Галине Данильченко, которую российские оккупанты назначили новым "мэром" во временно оккупированном городе.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры сообщено о подозрении депутату Мелитопольского городского совета по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, депутат Мелитопольского городского совета в ущерб государственному суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности Украины и информационной безопасности, осуществила переход на сторону врага в условиях военного положения.

Во исполнение полученной от представителей РФ задачи она провозгласила себя "исполняющим обязанности Мелитопольского городского головы" и активно осуществляла действия по организации и упорядочению оккупационных властей на территории г. Мелитополь и Мелитопольского района.

Провозгласив о создании неопределенным законодательством Украины органа - "Комитет народных избранников", подозреваемая призвала украинцев к его поддержанию и прекращению сопротивления жителей города оккупационным властям.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Нах#й идите", - мелитопольцы оккупантам в ответ на запрет митингов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+19
Пока не начнём УНИЧТОЖАТЬ коллаборантов и предателей, ваши пидозры до жопы. "Санта-Барбару" со Штепой все прекрасно помнят
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13.03.2022 15:11
+18
Мабуть курва свідомо йде до страти...
Слава нації
Смерть москалям
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13.03.2022 15:07
+15
Задуть пеной оставить в трусиках и распять.
Понимаю что гуманно, но мы же не звери.
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13.03.2022 15:09
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Правила форума Совет форумчан
Мабуть курва свідомо йде до страти...
Слава нації
Смерть москалям
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13.03.2022 15:07 Ответить
вночі придушать
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13.03.2022 15:10 Ответить
Тут їй не буде, як в Криму, і як в "ДНР".
Ігри закінчились!
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13.03.2022 15:07 Ответить
Задуть пеной оставить в трусиках и распять.
Понимаю что гуманно, но мы же не звери.
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13.03.2022 15:09 Ответить
А снасиловать?
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13.03.2022 15:12 Ответить
Фууууу
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13.03.2022 15:14 Ответить
Пока не начнём УНИЧТОЖАТЬ коллаборантов и предателей, ваши пидозры до жопы. "Санта-Барбару" со Штепой все прекрасно помнят
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13.03.2022 15:11 Ответить
тобто рабиновичам щаз субсидии урежут?якый жах.
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13.03.2022 15:12 Ответить
іпуча ватна гнида-
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13.03.2022 15:12 Ответить
Чому ти досі не підписав прийнятий ВРУ закон про колаборантів?
Чому в Україні досі не заборонений московський пвтріархат?
Чому досі не заборонені ОПЗЖ та інші прорашистські гнидники?
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13.03.2022 15:12 Ответить
В Херсоне несколько людей митинговали в поддержку оккупантов. Они держали красные флаги СССР.
Среди них депутат горсовета Игорь Семенчев, бывший заместитель мэра Херсона Сергей Черевко, пророссийский херсонский активист Кирилл Стремоусов, преподавательница Херсонской академии беспрерывного образования ТатьянаКузьмич, бывший мэр Херсона Владимир Сальдо, Геннадий Бальбота.
Запомните эти рыла:
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13.03.2022 15:13 Ответить
У них було 8 років на виїзд на роSSію. тепер їх чекає шибениця.
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13.03.2022 15:17 Ответить
несколько рыго-****** -отсюда вопрос почему эта партия до сих пор существует?
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13.03.2022 15:31 Ответить
Зберіг фото, рила не забуду
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13.03.2022 15:34 Ответить
Цікаво, на що вона сподівається і скільки їй заплатили? В яку сумму воно оцінює своє нікчемне життя?
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13.03.2022 15:14 Ответить
і треба було старій ************ на пенсії таких потрясінь?
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13.03.2022 15:22 Ответить
То что ей обьявили подозрение в госизмене-правильное…и она должна понести наказание…Но если посмотреть на эту фотографию ,то меня не удивляет ,что рашисты именно ее выбрали в «мэры»..Разве она «мэр»…,запуганная женщина в пожилом возрасте ,которой легко поставить дуло пистолета к виску ,запугать и она будет делать все ,что ей навязывают и от неё требуют захватчики..Определённо на суде она так и скажет…»согласилась под давлением..
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13.03.2022 15:27 Ответить
Ага-ага. Особливо враховуючи її брата в керівній ланці поліції ОРДЛО.
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13.03.2022 15:38 Ответить
слуги ригАналів СВАІХ не чіпають...НІЧОГО їй НЕ БУДЕ!
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13.03.2022 16:25 Ответить
Тому й існують закони воєнного часу, які один страх перед смертю (який є природним для людини) урівноважують іншим страхом смерті (та ще й ганебної).
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13.03.2022 22:22 Ответить
Утилизировать эту суку и Ко по законам военного времени.
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13.03.2022 15:44 Ответить
вєнєдіктава її не засудить ....слуги ригАналів СВАІХ не чіпають...
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13.03.2022 16:24 Ответить
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13.03.2022 16:06 Ответить
У украинцев есть хороший шанс прижать всю рашколюбскую 3,14здоту, которая сейчас вскрывается, как консервы.
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13.03.2022 16:17 Ответить
Є факт державної зради...Є факт співпраці з терористами... Яка "ПІДОЗРА"? В прокуратурі ДЕБІЛИ сидять ч СВОЛОТА???? ЧОМУ ДОСІ НЕ ЗАБОРОНЕНА банда опзж? ВІЙНА йде!!!!
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13.03.2022 16:22 Ответить
Розстріл на місці
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13.03.2022 18:15 Ответить
Повторяет славу нели штепы? Ну-ну.
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13.03.2022 16:40 Ответить
В тому й проблема, що ця публіка сподівається, що нічого гіршого, ніж у Штепи, з ними не станеться. І від подібних ілюзій треба якнайшвидше лікувати.
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13.03.2022 22:18 Ответить
Цікаву куди будуть тікати всі ці Данильченко Киви коли параша розвалиться?
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13.03.2022 16:54 Ответить
Перспектива ПОТОМ получить 15 лет не очень воспринимается как что-то конкретное (ведь в течение такого длительного времени многое может произойти). В отличие от того, что ты скорее всего (процентов так на 90) не доживешь до июня (и это очень оптимистический вариант).
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13.03.2022 22:15 Ответить
 
 