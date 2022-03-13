"Где погибшие враги?": в Минобороны объяснили, почему уже несколько дней потери оккупантов не пересекают отметку более чем в 12 тыс.

Уже несколько дней в официальных данных Генштаба ВСУ по поводу потерь врага в личном составе отмечается "более 12 тысяч человек".

Об этом сообщила в фейсбуке заместитель министра обороны Анна Маляр, информирует Цензор.НЕТ.

"Где погибшие враги? Почему по официальным данным уже несколько дней не меняется цифра "больше 12 тысяч"? Не волнуйтесь, врага яростно уничтожают. Так же яростно, как он разрушает наши города и села. Но, подсчет потерь личного состава врага – далеко не первоочередное дело на месте событий", – отмечает Маляр.

Кроме того, по ее словам, ежедневно ситуация динамично меняется и по состоянию на сегодняшний день противника остановлено и нет такого интенсивного активного противостояния, как это было еще несколько дней назад.

"Снижение интенсивности наступательного потенциала противника как раз свидетельствует о действительно больших потерях и потребности в доукомплектовании личного состава. Надо понимать, что подсчет потерь врага во время активной фазы войны очень затруднен. Установить точную цифру вражеских потерь очень непросто. Есть несколько методик подсчета, которые используются . То есть после боя никто не ходит с калькулятором, если говорить очень упрощенно", - объясняет она.

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Цифры поступают из разных источников, часто с опозданием на несколько суток. Всё зависит от ситуации на месте.