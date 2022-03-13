Нападение России на украинский полигон у польской границы – сигнал недовольства поставками вооружения Киеву, - Глава военного комитета НАТО Бауэр
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Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что нападение России на военный учебный центр недалеко от польской границы является "четким сигналом" для Запада из-за поставок вооружения Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Россию "укусили" западные поставки оружия, в частности топлива, в Украину", – цитируют адмирала в воскресенье нидерландские СМИ.
Однако Бауэр считает, что россияне не намерены нападать на НАТО.
"Пока они действительно держатся от нас подальше. В то время как обычно они несколько агрессивнее относятся к НАТО", - сказал адмирал.
Он также считает, что "Россия не ищет другого противника". "И это очень сильный противник, потому что, в конце концов, это НАТО", - подчеркнул высокопоставленный военный.
При этом Бауэр констатировал, что поставки оружия не нарушают никаких международных правил.
"Согласно международному праву, мы можем сделать это просто потому, что речь идет о поставках, которые должны гарантировать, что украинское правительство сможет защитить себя", - сказал адмирал.
Пожалуйста, подождите...
Висновок - в нас на тому напрямку немає не тільки ПРО, але і РЛС. Вчасного сповіщення не було.
2. Час підльоту від полігону до аеропорта в Жешуві - 10 хв., а від кордону - до 7 хв. Напрямок був відомий. За цей час мали б уже бути запущені ракети ППО НАТО. Вони не були запущені.
Висновок:
- система ППО НАТО на кордоні незадовільна;
- або НАТО було заздалегідь попереджене про цілі ракет.
Це не літо - щр мені тепер -на балконі спати?
Але це так... до слова, яке сповіщення по містах.
А те, що вони пролетіли через всю Україну зі швидкістю 700 -750 км/год (звичайний літак) - то це як зрозуміти????
"Лікарю, я став глохнути. Я навіть не чую власного кашлю...
- ось пігулки - приймайте тричі на день....
- і я буду краще чути?
- ні, Ви будете голосніше кашляти"
Видно, снимали исторический фильм.
Кацапы хрюкают, караваны идут.
вы сильны... прежде всего своей самоуверенностью...и нежеланием ввязываться ...
там- десяток кілометрів - туди - сюди - не питання.. поки що НАТУ-сцикливу пронесло..