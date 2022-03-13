Нападение России на украинский полигон у польской границы – сигнал недовольства поставками вооружения Киеву, - Глава военного комитета НАТО Бауэр

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что нападение России на военный учебный центр недалеко от польской границы является "четким сигналом" для Запада из-за поставок вооружения Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Россию "укусили" западные поставки оружия, в частности топлива, в Украину", – цитируют адмирала в воскресенье нидерландские СМИ.

Однако Бауэр считает, что россияне не намерены нападать на НАТО.

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"Пока они действительно держатся от нас подальше. В то время как обычно они несколько агрессивнее относятся к НАТО", - сказал адмирал.

Он также считает, что "Россия не ищет другого противника". "И это очень сильный противник, потому что, в конце концов, это НАТО", - подчеркнул высокопоставленный военный.

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При этом Бауэр констатировал, что поставки оружия не нарушают никаких международных правил.

"Согласно международному праву, мы можем сделать это просто потому, что речь идет о поставках, которые должны гарантировать, что украинское правительство сможет защитить себя", - сказал адмирал.