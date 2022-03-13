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Представитель РФ на переговорах с Украиной Слуцкий: Есть существенный прогресс, это может перерасти в подписание документов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Представитель РФ на переговорах с Украиной Слуцкий: Есть существенный прогресс, это может перерасти в подписание документов

Глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации на российско-украинских переговорах Леонид Слуцкий заявил, что видит предпосылки для сближения позиций Москвы и Киева на переговорах в ближайшие дни.

Об этом он заявил в интервью телеканалу RT Arabic, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Если сравнивать позиции обеих делегаций на переговорах в самом их начале и сегодня, то мы увидим существенный прогресс. По моим личным ожиданиям этот прогресс может перерасти в ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания", - сказал Слуцкий.

По словам российского парламентария, подписание документов должно, в свою очередь, снизить градус напряжения.

Также смотрите: Украина требует на переговорах полного вывода войск РФ со своей территории, - Подоляк. ВИДЕО
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Топ комментарии
+74
Когда москалям плохо , они всегда подписывают договор, которых никогда не соблюдают
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13.03.2022 15:49
+66
Москалям нужно договор что бы перегрупуваться и пойти снова на Украину .
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13.03.2022 15:50
+43
Если такая мразь как Слуцкий заявляет подобное, то готовится какое то говно
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13.03.2022 15:51
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Шото наподписывают
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13.03.2022 15:48 Ответить
Кацапи якщо щось підписують, то тіки з одною метою - наїбать.
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13.03.2022 16:15 Ответить
Когда москалям плохо , они всегда подписывают договор, которых никогда не соблюдают
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13.03.2022 15:49 Ответить
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13.03.2022 15:51 Ответить
ооо... это ж-ж-ж- неспроста..
перемирие???? на тех позициях шо есть???
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13.03.2022 15:49 Ответить
по р. Днепр или оп г. Днепр??? это ж разные цимусы )))
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13.03.2022 15:54 Ответить
Обидва варіанти неприйнятні.
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13.03.2022 16:09 Ответить
Вася, ти мене розчаровуєш - перемир'я по р. Москва. Правий берег наш, на лівому - підконтрольний Україні уряд мокши, який має забезпечувати "населення" рєпою та клюквою, щоб воно повністю не видохло...
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13.03.2022 16:17 Ответить
та здрасьте ))) то ж я уточнял мысль товарища))))
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13.03.2022 17:22 Ответить
Ну так давно було сказано Зе, що компроміс пройде по середині. Тобто по Дніпру.
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13.03.2022 15:57 Ответить
Та й с іншого боку Дніпра частково теж! а Київська область, а Херсонська, Миколаївська?
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13.03.2022 16:20 Ответить
Десь посередині)))
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13.03.2022 16:16 Ответить
Москалям нужно договор что бы перегрупуваться и пойти снова на Украину .
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13.03.2022 15:50 Ответить
вже три сторіччя так і є. ці садисти будуть вбивати допоки Бог їх не знищить.
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13.03.2022 15:52 Ответить
Київській пам'ятник Хмельницькому поставили москалі за свої гроші.
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13.03.2022 15:59 Ответить
Там поляк тебя ищет очко мыть.
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13.03.2022 16:58 Ответить
саме так - там віри нема ні в чому.Тягнуть час щоб вдарити знову.
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13.03.2022 15:53 Ответить
100 %. Не виключено, до навіть років на 5 хочуть взяти передишку, щоб армію підтягнути. Але на скільки б вони не хотіли передишку - вони нападуть знову.
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13.03.2022 15:55 Ответить
Тримаймося браття українці
Ми переможемо.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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13.03.2022 15:51 Ответить
Ни на какие уступки не идти - русско-фашистского духа не должно остаться в Украине, это зараза не должна распространятся на украинское общество.
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13.03.2022 15:51 Ответить
"Градус напруги"? Це так називається?
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13.03.2022 15:51 Ответить
Це слуцкій про своїх. Вони справді напружені. У них закрепи
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13.03.2022 16:04 Ответить
шо ж непонятного в лозунге "РУССКИЙ ВОЕННЬІЙ КОРАБЛЬ! ИДИ И НЕ ОГЛЯДІВАЙСЯ, БЕЛЬІЕ МЕДВЕДИ СКУЧАЮТ!"
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13.03.2022 15:51 Ответить
Если такая мразь как Слуцкий заявляет подобное, то готовится какое то говно
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13.03.2022 15:51 Ответить
писдит скорее всего
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13.03.2022 15:52 Ответить
https://t.me/TCH_channel/23967
Кацапы-мародеры тащатся от наших продуктов: "мороженко" о*уенное...
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13.03.2022 15:53 Ответить
якэ може буты зблыження позыций з питарами?
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13.03.2022 15:53 Ответить
А документи на дорогому папері будуть писати?
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13.03.2022 15:53 Ответить
на туалетному скоріш )))
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13.03.2022 15:55 Ответить
підписання документві?! ха-ха-ха!.. у світі ше хтось вірить у підписання будь яких документів з московією?
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13.03.2022 15:54 Ответить
ага, будапештский меморандум номер 2 или Иловайский зелёный коридор номер 2..
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13.03.2022 15:58 Ответить
Так, вірить бубочка
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13.03.2022 20:00 Ответить
Якась хрін, яки градус напруження. У нас війна, люди гинуть!!!!! Повністю вивести рос. війска!!!!
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13.03.2022 15:54 Ответить
ШО, стрелять будем одиночными? не очередями?
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13.03.2022 15:54 Ответить
Главное теперь внимательно следить за пакостными, зелеными ручонками!
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13.03.2022 15:55 Ответить
мрази при попустительстве предателей во власти Украины - готовят Иловайский "зелёный" коридор для украинцев в масштабе всей Украины..
если Зеленский бдзит, пусть добровольно передаст власть ЗСУ..
готовится капитуляция Украины.. Зеленский до 24.02 не верил в нападение мордора, и его вина, что сегодня Украина - теряет граждан Украины - военных и мирных..
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13.03.2022 15:57 Ответить
а шо такое?хуйлу поплохело?ждете лебединое озеро?
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13.03.2022 15:57 Ответить
Хм... дакументы да падпісання...
Падобна, кацапня гатова днямі падпісаць яўку з павіннай.
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13.03.2022 15:59 Ответить
Що, наші вирішили на умови росії піти?
Вони, перш ніж щось підписувати, повинні у народа спитати, чи народ підтримує це.
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13.03.2022 15:59 Ответить
- А як розпізнати зрадника, батьку? - Він перший побіжить домовлятися з ворогом про мир. (З повісті Івана Франка "Захар Беркут")
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13.03.2022 16:00 Ответить
Якого х.я в такий!!! час ще сидять за спинами наших захисників ці капітулянти та відверті зрадники??? Чому вже баканови, арахамії, єрмаки, подоляки, буданови... не дають свідчення? Злив та капітуляція вже на часі! Вони вже у режимі нонстоп через відео- конференцію про щось домовляються з рашистами, та готові вже йти на ПОСТУПКИ!!! Жах! Поки хрипата потвора в ролі президента розсказуе українцям патріотичні речі, котрі їм подобаються! Тим самим відволікаючи їх від цих перемовин зрадників з рашистами!
Таке може трапитися тільки в Україні! Сумно!
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13.03.2022 16:00 Ответить
Сдаются?
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13.03.2022 16:00 Ответить
Сподіваюсь, до кацапів дійшло, що такими темпами через місяць у них боєздатних сухопутнихчастин просто не лишиться…
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13.03.2022 16:01 Ответить
Воно дійшло давно до них, признатися соромно, тому сракою і крутять.
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13.03.2022 16:15 Ответить
Усі рашисти припиняють вогонь і впродовж 48 годин тікають з України, українці вогонь не припиняють, допомагаючи рашистам вкластися у 48 годин - отаке хай підписують
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13.03.2022 16:01 Ответить
Фэйк.
Зеленая ***** не рискнет подписывать нихрена. Да и через раду побоятся прогонять. Вперед за кораблем - *****.
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13.03.2022 16:01 Ответить
перемовини з прорашистськими щурами при ОП ,не передбачають нічого доброго для України і її народу.Один лише варіант-"Повне звільнення всіх окупованих територій .починаючи з 2014 року і (рашен зольдатен енд офіцірен геен спацірен нах цу....за рашистським коритом"
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13.03.2022 16:02 Ответить
Условие тоько одно сначала вывод войск с Украины включая донбаса и Крыма,про деньги за розбомбленые сотни школ домов больниц позже,а что Подписать? потом тыкать как Минском?если остановяться то будет ордло в больших масштабах и распространиться тлеющим конфликтом на года,если сейчас рашистов не дожать и не освободить донбасс и крым то про независимую Украину дальше можно забудь
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13.03.2022 16:02 Ответить
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13.03.2022 18:26 Ответить
Остаётся только надеятся, что у зелёной плесени есть инстинкт самосохранения...
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13.03.2022 16:02 Ответить
Курс военного корабля уточнен, признан единственно правильным для других родов войск РФ. Нанесён на карты и требует формального согласования с соседними странами.ф
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13.03.2022 16:02 Ответить
Спочатку русня капітулює, а тільки потім підписуйте щось!
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13.03.2022 16:05 Ответить
Это может привести к подписанию документов.
Это может привести к зачистке Офиса Президента.
Что выберешь?
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13.03.2022 16:06 Ответить
Документ может быть только один!!!
1) Вывод войск с территории Украины, в и.ч Крым и Донбасс ранее аккупированый(ЛНР ДНР).
2) Выдачу преступлеников начавших войну против Украины с 201-2022г.
3) Контрибуции за все разрушения и другие ущербы Украины с 2014г.
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13.03.2022 16:07 Ответить
никаких переговоров.. только Гаага для военных преступников рф..
сколько мирных украинцев убито..
Зеленский у тебя совесть ещё есть?
любые договоры - легализуют фашистов рф, этого нельзя допустить..
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13.03.2022 16:08 Ответить
Не о чем договариваться, позиции очень различаются. В лучшем случае кацапы будут требовать оставить за собой захваченные Херсон, Мелитополь, Бердянск, ОРДЛО, Крым. И не факт, что очухавшись, подогнав подкрепления, они не полезут по новой. Позиция Украины, как я понял, это прекращение огня и вывод войск с Украины. Орки на это не пойдут. Переговоры для них одно из средств получить преимущество в дальнейшей войне.
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13.03.2022 16:09 Ответить
Це сьогодні не підуть, але з кожними переговорами апетити зменшуються, треба говорити і дотискати. Час грає на користь України, але людські втрати дуже тяжкі.
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13.03.2022 16:20 Ответить
Будапешт 2.... Минск 3....?
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13.03.2022 16:12 Ответить
СЛУЦЬКИЙ! Є СУТТЄВИЙ ПРОГРЕС - СКОРО ТИ БУДЕШ ВІДСАСУВАТИ...
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13.03.2022 16:13 Ответить
когда голоса первых молчат.а "шестые" начинают что-то вещать,то нужно быть осторожным в оценке информации.так и в этом случае.Молчит глава российской делегации,а распевает "шестёрка".Причём попахивает это попыткой заподозрить украинских переговорщиков в некой уступке.Украинской аудитории нужно внимательно фильтровать информацию и не сеять панику и "зраду".
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13.03.2022 16:15 Ответить
Дык,подоляк тявкает что-то подобное
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13.03.2022 16:34 Ответить
Слуцкий - редкая скотина, - это все бла бла бла....
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13.03.2022 16:17 Ответить
Якщо представник раші говорить про суттєвий прогрес-- значить зелебобіки завуальовано готують зраду!!!
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13.03.2022 16:17 Ответить
нет, это значит, что все уже продано
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13.03.2022 16:23 Ответить
Если сейчас заморозите на том что есть.второго дыхания у Украины не будет для отвоевывания своих граждан и территорий .а орки преподнесут это как победу.не за играйтесь с этими переговорами с **********.
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13.03.2022 16:18 Ответить
наверное в Сирии не так веслео и быстро народ на мясо собирать. и кацапы мрут как мухи, а еще даже голода не было, хотя судя по всему - планировался.
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13.03.2022 16:18 Ответить
Це просте зондування настроїв народу : спочатку такий вкид "зради" , а потім моніторять настрої по коментарям і роблять висновки .
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13.03.2022 16:18 Ответить
НА ТВОЄМУ БОЦІ
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13.03.2022 16:19 Ответить
После третьего раунда переговоров Подоляк раскрыл позицию России:
1. Признание Крыма российским.
2. Признание ЛДНР а административных границах.
3. Внеблоковый статус Украины (Россия готова дать гарантии безопасности)
4. Демилитаризация Украины (неразмещение а Украине оружия, способного угрожать России).
5. Денацификация Украины
6. Русский язык как второй государственный.
Последнего требования на первых переговорах не было.
Сомневаюсь, что Зеля это подпишет - за свою шкуру забоится, а если даже и подпишет то сомневаюсь, что это будет выполняться. Разве что "мировые лидеры" заставят.
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13.03.2022 16:21 Ответить
Без военной победы Украины все эти бумажки филькина грамота, как и Будапештские гарантии безопасности России.
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13.03.2022 16:26 Ответить
Это что же такого надо было наобещать фашистам что даже такой отморозок как слуцкий согласен что-то подписать???!!!! Напомню нашему командарму что воюет не он а армия и народ, и попробуй пойти им на уступки - будешь проклят и долго на засидишься в кресле президента!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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13.03.2022 16:23 Ответить
***** сам поїду в Київ, буду злочинцем, радікалом, екстримістом чи ким там ще, але мерзота, падлота, шо там щось наподписує, після чого і обидва "Минськи" здадуться жартом - моєю країною торгувати не буде!
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13.03.2022 16:23 Ответить
Капітуляція - повсюдне припинення військових дій, роззброєння і здавання всіх збройних сил капітулюючої держави без будь-яких умов.

Держава позбавляється суверенітету, її територія окупується (при цьому кордони та територія держави можуть бути змінені волею переможця), верховна влада здійснюється спеціально призначеними особами від імені держави, що перемогла (або коаліції держав). При цьому переможці (переможець) визначають майбутнє політичне врегулювання, виробляють конкретні санкції, види та форми політичної та матеріальної відповідальності переможеної держави, вирішують питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності головних військових злочинців. Переможена держава вже як колонія не має права відхиляти або не виконувати умови беззастережної капітуляції ні в момент капітуляції, ні після неї.
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13.03.2022 16:26 Ответить
Не дай Бог , щось підпишуть із цього переліку , який вимагає ху@ ло ,
то до Києва нехай не повертається ця ************ група 😡
Не повинно бути жодних перемовин із нелюдами ,
які прийшли тебе вбити , крапка 😠
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13.03.2022 16:27 Ответить
Это какой то вброс , фейк от русни
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13.03.2022 16:27 Ответить
а нах.. сирийских бомжей нанимать?
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13.03.2022 16:27 Ответить
Эти переговоры могут привести к тому что украинские переговорщики пойдут курсом мацковского корабля...ну есть же история той же чеченской войны - рашистам наваляли и они подписали хасавюрт который даже не собирались выполнять - дальше перегруппировались,накопили силы и...дальше знаете. Украина прошла Будапешт, Иловайск,минск,..мало - еще кто то верит в писульки-харантии? Мало крови пролито? Постоянно на те же грабли:добыть на поле боя ценой тысяч и тысяч жизней и *****@ть за столом переговоров.
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13.03.2022 16:32 Ответить
надо подписывать только на туалетной бумаге чтоб ни так обидно было...
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13.03.2022 16:36 Ответить
Та заспокойтесь!!! Ніякої **зради**небуде,думаєте Зе вже забув,чим закінчилося підписання документів Януковичем,я сумніваюсь.
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13.03.2022 16:38 Ответить
Цей Слуцький хапав журналісток межи ніг за лобок. З ним перемовини проводити - себе не поважати.
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13.03.2022 16:41 Ответить
Як би на не втратити Херсонську область.
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13.03.2022 16:41 Ответить
Интересное наблюдение.
В разговорах больше не звучит слово - давай после войны.
Звучит - давай после ПОБЕДЫ.
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13.03.2022 16:44 Ответить
Будапеській меморандум 2.
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13.03.2022 16:51 Ответить
Пиз****ц. Опять начнутся разведения войск, сдача территорий лишьбынебылавайны
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13.03.2022 16:56 Ответить
Слуцкий просто должен что-то сказать,как и Подоляк.
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13.03.2022 16:59 Ответить
2187 мирних маріупольців загинули від атак з боку РФ.
І це тільки в 1 місті, а села, скільки зломано-згвалтовано ? А діточок то скільки загубили.

Підпишете капітуляцію, будете трупами до 10 коліна, закатаємо в дорогу замість асфальта.
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13.03.2022 17:19 Ответить
Це не той прогрес, за яким Зеля подарує ***** Крим, Донббас, а на додачу південь України? Тоді хай сам їде нах за руським кораблем.
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13.03.2022 17:33 Ответить
***** нужна вся Украина , и он не отступит , пока ******** не получит , или не здохнет О другом варианте я даже говорить не хочу И тут еще один момент , пока русня в Украине денег никто вкладывать не будет
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13.03.2022 17:45 Ответить
если враг начал тебя хвалить-жди беды!
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13.03.2022 18:46 Ответить
На каких условиях, шо глазки закроем и с чистого листа !!! Договор про дружбу подпишем !!! Меморандум !!! Минск !!! Не *** !!! На*** !!! Колесница упыря не перпетум мобиле. Она, просто в с т а н е т.
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13.03.2022 19:39 Ответить
Гадаю, що слуцький не бреше тому що якщо проаналізувати подоляка:" Подоляк подчеркнул, что стороны приступили к оформлению договоренностей, но конкретикой по ним не поделился. Отмечается, что делегации решили не комментировать подробности переговоров до момента, когда все ключевые позиции будут согласованы. Договор должен включать в себя несколько позиций. Прежде всего те, что касаются прекращения войны как таковой. Второй пункт - процедура, скорость по временным параметрам выхода российских войск с территории Украины. Третий - мирное соглашение, каким образом будет гарантирован мир. И тут возвращаемся к ключевому моменту, вокруг которого все и строится, - гарантии безопасности Украине, чтобы подобные ситуации не повторялись", - рассказал Подоляк.Также он указал на еще один компонент - он касается обсуждения масштабных инфраструктурных разрушений, нанесенных российскими войсками по всей Украине.Соответственно, должны быть четко прописаны компенсаторные механизмы: за счет чего и какого бюджета (??досить цікаво, адже немає ніяких сумнівів щодо вини та відшкодування Росією, але подоляк про це не каже) все это будет восстанавливаться", - заявил Подоляк"Есть четыре пункта: Подоляк рассказал, чего Украина требует от РФ на переговорах о прекращении войны
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13.03.2022 20:17 Ответить
Ну не понимаю я, о чём можно переговариваться ......
объясните кто нибудь
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13.03.2022 23:43 Ответить
 
 