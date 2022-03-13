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Представитель РФ на переговорах с Украиной Слуцкий: Есть существенный прогресс, это может перерасти в подписание документов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации на российско-украинских переговорах Леонид Слуцкий заявил, что видит предпосылки для сближения позиций Москвы и Киева на переговорах в ближайшие дни.
Об этом он заявил в интервью телеканалу RT Arabic, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Если сравнивать позиции обеих делегаций на переговорах в самом их начале и сегодня, то мы увидим существенный прогресс. По моим личным ожиданиям этот прогресс может перерасти в ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания", - сказал Слуцкий.
По словам российского парламентария, подписание документов должно, в свою очередь, снизить градус напряжения.
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Пожалуйста, подождите...
перемирие???? на тех позициях шо есть???
Ми переможемо.
..
Слава нації
Смерть москалям.
Кацапы-мародеры тащатся от наших продуктов: "мороженко" о*уенное...
если Зеленский бдзит, пусть добровольно передаст власть ЗСУ..
готовится капитуляция Украины.. Зеленский до 24.02 не верил в нападение мордора, и его вина, что сегодня Украина - теряет граждан Украины - военных и мирных..
Падобна, кацапня гатова днямі падпісаць яўку з павіннай.
Вони, перш ніж щось підписувати, повинні у народа спитати, чи народ підтримує це.
Таке може трапитися тільки в Україні! Сумно!
Зеленая ***** не рискнет подписывать нихрена. Да и через раду побоятся прогонять. Вперед за кораблем - *****.
Это может привести к зачистке Офиса Президента.
Что выберешь?
1) Вывод войск с территории Украины, в и.ч Крым и Донбасс ранее аккупированый(ЛНР ДНР).
2) Выдачу преступлеников начавших войну против Украины с 201-2022г.
3) Контрибуции за все разрушения и другие ущербы Украины с 2014г.
сколько мирных украинцев убито..
Зеленский у тебя совесть ещё есть?
любые договоры - легализуют фашистов рф, этого нельзя допустить..
народ намясо собирать. и кацапы мрут как мухи, а еще даже голода не было, хотя судя по всему - планировался.
1. Признание Крыма российским.
2. Признание ЛДНР а административных границах.
3. Внеблоковый статус Украины (Россия готова дать гарантии безопасности)
4. Демилитаризация Украины (неразмещение а Украине оружия, способного угрожать России).
5. Денацификация Украины
6. Русский язык как второй государственный.
Последнего требования на первых переговорах не было.
Сомневаюсь, что Зеля это подпишет - за свою шкуру забоится, а если даже и подпишет то сомневаюсь, что это будет выполняться. Разве что "мировые лидеры" заставят.
Держава позбавляється суверенітету, її територія окупується (при цьому кордони та територія держави можуть бути змінені волею переможця), верховна влада здійснюється спеціально призначеними особами від імені держави, що перемогла (або коаліції держав). При цьому переможці (переможець) визначають майбутнє політичне врегулювання, виробляють конкретні санкції, види та форми політичної та матеріальної відповідальності переможеної держави, вирішують питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності головних військових злочинців. Переможена держава вже як колонія не має права відхиляти або не виконувати умови беззастережної капітуляції ні в момент капітуляції, ні після неї.
то до Києва нехай не повертається ця ************ група 😡
Не повинно бути жодних перемовин із нелюдами ,
які прийшли тебе вбити , крапка 😠
В разговорах больше не звучит слово - давай после войны.
Звучит - давай после ПОБЕДЫ.
І це тільки в 1 місті, а села, скільки зломано-згвалтовано ? А діточок то скільки загубили.
Підпишете капітуляцію, будете трупами до 10 коліна, закатаємо в дорогу замість асфальта.
объясните кто нибудь