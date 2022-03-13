Будем следить и реагировать: Советник Байдена Салливан об убийстве американского журналиста
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал убийство американского журналиста в Ирпене российскими войсками шокирующим и ужасающим.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение журналистки The New York Times Кэти Роджерс в Twitter.
"Очевидно, что мы будем внимательно следить за развитием событий и реагировать соответствующим образом", – заявил Салливан.
Напомним, сегодня российские оккупанты в Ирпене застрелили американского журналиста. Еще один получил ранение.
Топ комментарии
+43 vigo
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+38 Сергей Владимирович b9c38e15
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+28 Совестно за Брата
показать весь комментарий13.03.2022 16:03
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за тим, чи вб'ють ще когось?
стихотворения "Европа мовчала"
Олександра Олеся(Кандыба), уроженца сумщины. Написан 1931 году.
"Коли Украīна в
нерiвнiй борьбi
Вся сходила кров'ю i
сльозьми стiкала
Ì дружньоī помiчi
ждала собi ,
Эвропа мовчала....."
їм не вдастя !
Путлер , тварюка плюгава , готуйся до Гааги !
Єто чєго, бобросімоняншу замочітє?
По 5 євро з кожного - це 380 тис євро. Хто скільки зможе.
Юрій Бутусов
1 д. ·
Друзі, треба терміново зібрати кошти на закупівлю безпілотників для Юрія Касьянова. Це дуже коштовний проект, але у Юрія є команда, яка вміє застосовувати таку техніку в інтересах наших військ. Безпілотники - це очі ******** армії. Прошу долучитись та зібрати кошти.
https://censor.net/ua/blogs/3324112/letayuschaya_smert
Юрий Касьянов
3 ч. ·
Гоняем сволоту по полям, охотимся на танчики с простыми коптерами, летающими на 5-7 км максимум.
И, кажется, всё у нас получится. Уже есть деньги на полтора комплекса. Смотрите мой предыдущий пост и помогайте приближать нашу победу.
Спасибо!
хз шо оно происходит США на глазах как то чмошнеет
тілько стежитимуть?
питання теперка скільки громадян США...
карочє, стежте
Але чого дивуватися, якщо вони продовжують "стежити" після захоплення атомних станцій.
...От курва, знову відсиджуються, як у другій світовій, певно, чекають повторення Перл-Харбору
а 80 українських дітей?
Щоб діяти почали активніше це потрібно щоб там власні громадяни дали копняка, а поки вони хоч якось допомагають.