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Будем следить и реагировать: Советник Байдена Салливан об убийстве американского журналиста

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Будем следить и реагировать: Советник Байдена Салливан об убийстве американского журналиста

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал убийство американского журналиста в Ирпене российскими войсками шокирующим и ужасающим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение журналистки The New York Times Кэти Роджерс в Twitter.

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"Очевидно, что мы будем внимательно следить за развитием событий и реагировать соответствующим образом", – заявил Салливан.

Напомним, сегодня российские оккупанты в Ирпене застрелили американского журналиста. Еще один получил ранение.
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Топ комментарии
+43
«Стежити»?!
за тим, чи вб'ють ще когось?
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13.03.2022 16:03
+38
это и есть результат ваших бездействий
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13.03.2022 16:03
+28
Красная линия №12546567999...
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13.03.2022 16:03
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«Стежити»?!
за тим, чи вб'ють ще когось?
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13.03.2022 16:03 Ответить
Салливан - известный кацапский поклонник.
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13.03.2022 16:17 Ответить
Приведу токо один куплет из
стихотворения "Европа мовчала"
Олександра Олеся(Кандыба), уроженца сумщины. Написан 1931 году.
"Коли Украīна в
нерiвнiй борьбi
Вся сходила кров'ю i
сльозьми стiкала
Ì дружньоī помiчi
ждала собi ,
Эвропа мовчала....."
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13.03.2022 17:00 Ответить
Зараз Європа не мовчить, але…
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13.03.2022 18:37 Ответить
Красная линия №12546567999...
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13.03.2022 16:03 Ответить
это и есть результат ваших бездействий
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13.03.2022 16:03 Ответить
Во - во, точно!
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13.03.2022 16:04 Ответить
Рашинські окупанти в агоніі , так як перемогти І окупувати Украіну ,
їм не вдастя !

Путлер , тварюка плюгава , готуйся до Гааги !
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13.03.2022 16:03 Ответить
У нас это называется ссыкло.
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13.03.2022 16:03 Ответить
А у нас импотенция.
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13.03.2022 16:05 Ответить
Може,бінокль дати?
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13.03.2022 16:04 Ответить
треба негайно виступити з найрішучишим занепокоєнням!
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13.03.2022 16:05 Ответить
Реагувати відповідним чином?
Єто чєго, бобросімоняншу замочітє?
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13.03.2022 16:06 Ответить
Народ, зараз на форумі 76 тис. Допоможіть придбати ударні БПЛА.
По 5 євро з кожного - це 380 тис євро. Хто скільки зможе.

Юрій Бутусов

1 д. ·

Друзі, треба терміново зібрати кошти на закупівлю безпілотників для Юрія Касьянова. Це дуже коштовний проект, але у Юрія є команда, яка вміє застосовувати таку техніку в інтересах наших військ. Безпілотники - це очі ******** армії. Прошу долучитись та зібрати кошти.

https://censor.net/ua/blogs/3324112/letayuschaya_smert

Юрий Касьянов

3 ч. ·

Гоняем сволоту по полям, охотимся на танчики с простыми коптерами, летающими на 5-7 км максимум.

И, кажется, всё у нас получится. Уже есть деньги на полтора комплекса. Смотрите мой предыдущий пост и помогайте приближать нашу победу.

Спасибо!
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13.03.2022 16:07 Ответить
Администрация Байдена - это не все США, и даже не весь политикум. Будет реакция, еще как будет.
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13.03.2022 16:07 Ответить
Сподіваюсь. Бо схоже що Байден таки coward (боягуз).
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13.03.2022 16:08 Ответить
Коли буде- перед виборами?
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13.03.2022 16:17 Ответить
сковтнули, срані сцикуни.
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13.03.2022 16:07 Ответить
в смысле... он сам виноват...вы его туда не посылали? (где-то это мы уже слышали)
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13.03.2022 16:07 Ответить
Реагировать как? Запретите продавать в ******** не только золотые унитазы, но и серебряные?
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13.03.2022 16:07 Ответить
Вже вбили!!! За чим ще стежити???!!! Боягузи керують країнами- лідерами у світі, нажаль це факт!
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13.03.2022 16:07 Ответить
Я би вже відреагував ракетним обстрєлом.
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13.03.2022 16:07 Ответить
Озабоченность будет или обеспокоенность? Тьху!!!
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13.03.2022 16:07 Ответить
Сначала озабоченность, потом обеспокоенность, потом озабоченная обеспокоенность, потом, обеспокоенная озабоченность. Дальше я забыл
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13.03.2022 16:22 Ответить
Дальше буде те саме, тільки добавлять "глубокая"...
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13.03.2022 16:55 Ответить
їбаште ядерними ракетами по бункеру
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13.03.2022 16:08 Ответить
Будем следить за развитием чего?? Чувака убили его уже нет... что должно развиться
хз шо оно происходит США на глазах как то чмошнеет
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13.03.2022 16:09 Ответить
Що, забороните американським журналістам покидати США щоб не призвести до ескалації "конфлікту"???
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13.03.2022 16:09 Ответить
А пити каву будете? З круасанами? Зміліла Америка. Власники американських паспортів можуть більше не розраховувати на захист американської армії. А ще не так давно їх не чіпало більшість терористів, бо за смерть, чи визволення з полону власника такого паспорту задіювалися цілі авіаносні групи. Жаль, що часи Рейгана, Буша для США залишились у минулому.
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13.03.2022 16:10 Ответить
навіть не занепокоїлися?
тілько стежитимуть?

питання теперка скільки громадян США...
карочє, стежте
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13.03.2022 16:11 Ответить
До "озабоченностєй" додається ще один мощний інструмент - "стеження і реагування". За все це словоблудіє Україна платить найкращими синами і доньками! Саліван взагалі чмо.
Але чого дивуватися, якщо вони продовжують "стежити" після захоплення атомних станцій.
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13.03.2022 16:12 Ответить
подзорную трубу радныку вид украйинськойи громады новою поштою..
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13.03.2022 16:12 Ответить
"Будем следить, осуждать и выражать глубочайшую озабоченность"

...От курва, знову відсиджуються, як у другій світовій, певно, чекають повторення Перл-Харбору
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13.03.2022 16:13 Ответить
вбивство американського журналіста в Ірпені російськими військами шокуючим і жахливим. Джерело: https://censor.net/ua/n3324656
а 80 українських дітей?
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13.03.2022 16:13 Ответить
А где всеобъемлющее беспокойство? И другой осуждамс?
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13.03.2022 16:13 Ответить
это уж прям очень сильно, возможно, когда Хйло Латвию начнет бомбить.
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13.03.2022 16:58 Ответить
То , что тысячи украинцев убивают єто херня, а вот то что одного янки хлопнули єто «шокуюче та жахливо»
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13.03.2022 16:13 Ответить
Стежити?
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13.03.2022 16:13 Ответить
Дуже пильно.
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13.03.2022 16:18 Ответить
Нехай цей стежитель самовласно приiжджае стежити у IРПЕНЬ.
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13.03.2022 16:21 Ответить
салливан и раньше страдал ***********...ничего не изменилось..
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13.03.2022 16:17 Ответить
Сосати тільки можете
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13.03.2022 16:18 Ответить
******* ЯО по маскве питеру и новосибу с свердловском (забыл как он по новому)
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13.03.2022 16:18 Ответить
Следаком буде працювати Засцаливан?
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13.03.2022 16:18 Ответить
Ну, нехай "будуть стежити"... Без коментарів. Навіть не маю бажання відволікатись на дурнів.
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13.03.2022 16:19 Ответить
Американцы.не бойтесь!!! Спины наших пацанов и девчат в военной форме продолжают защищать вас от напугавшего вас русского солдата.Вы боитесь ещё не завидев этого "страшного русского" за сотни километров от ваших границ.Наши военные готовы взять из ваших трясущихся рук ваше оружие,чтобы защитить не только себя,но и вас.Пусть страх не перализует вам полностью мозг и вы примете смелое решение-ДАЙТЕ ОРУЖИЕ И САМОЛЁТЫ и можете меньше мочиться в штаны,лёжа под кроватью.
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13.03.2022 16:24 Ответить
НАТа апять апписялась
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13.03.2022 16:26 Ответить
***** навіть я не втримаюся від "гуморку": що значить "слідкувати"? чи часом не воскресне журналіст вбитий свинособаками?
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13.03.2022 16:29 Ответить
Та я вас прошу, якщо їх не турбують тисячи вбитих україньців від немовлят і до старців, то чого ж зхвилює смерть громадянина котрий працював на військовому поприщу?
Щоб діяти почали активніше це потрібно щоб там власні громадяни дали копняка, а поки вони хоч якось допомагають.
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13.03.2022 16:30 Ответить
Да уж, Америка захистить...матері їх ковінька. Спостерігати він буде...
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13.03.2022 16:59 Ответить
Обосрались?
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13.03.2022 17:06 Ответить
Годовані та озброєні до зубів але слабкі духом боягузи.
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13.03.2022 17:18 Ответить
ГЛУБОЧАЙШАЯ ОЗАБОЧЕННОСТЬ ДА?))Этот мир кусок говна !
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13.03.2022 17:27 Ответить
 
 