Россия открыла 14 центров вербовки наемников в Сирии для войны в Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия открыла 14 центров вербовки наемников в Сирии на территориях, подконтрольных режиму Башара Асада.
Об этом сообщили в Минобороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
Центы открыты в городах Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка и Дейр ез-Зор.
После короткой подготовки наемников переправят в Россию через авиабазу "Хмейм" двумя самолетами Ту-134 (до 80 пассажиров) и Ту-154 (до 180 пассажиров) на авиабазы "Чкаловский", Московская обл, - отметили в Минобороны.
В последние дни Россия уже собрала тысячи сирийских наемников в ряды оккупационных войск. В частности, это члены так называемого "Ополчения национальной обороны" и подразделений 5-го корпуса ВС Сирии.
Предполагается, что сирийцы будут использовать против украинцев тяжелую артиллерию и снайперское оружие. Также подтверждена информация о подготовке россией наемников из Ливии для вовлечения в боевые действия в Украине, - отметили в Минобороны.
Россия будет выплачивать иностранным наемникам ежемесячную з/п от 300 до 600 дол. США.
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как они будут воевать?
уверен техникой такой пользоваться не смогут
а штабелями дохнуть под арт обстрелами им вряд ли охота
да и как они попадут?
самолетом с дамаска до белорашки чтоли?
а турки будут спокойно смотреть на это?
https://ipress.ua/ru/news/puly_so_svynynoy_y_vyntovka_krestonosets__v_ssha_vipustyly_oruzhye_protyv_musulman_143451.html
Раша центри по найму убивць в Україні
два світи, два способи життя
Вони ніколи в житті не замислювались сушити шкарпетки/онучі.
І через 3-4 дні всі вщент будуть з кривавими копитами.
І таких "дрібничок" можна пригадати СОТНІ.
переговоры для отмазки
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Слава нації
Смерть *********