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Новости Война в Украине
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Россия открыла 14 центров вербовки наемников в Сирии для войны в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия открыла 14 центров вербовки наемников в Сирии на территориях, подконтрольных режиму Башара Асада.

Об этом сообщили в Минобороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Центы открыты в городах Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка и Дейр ез-Зор.

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После короткой подготовки наемников переправят в Россию через авиабазу "Хмейм" двумя самолетами Ту-134 (до 80 пассажиров) и Ту-154 (до 180 пассажиров) на авиабазы "Чкаловский", Московская обл, - отметили в Минобороны.

В последние дни Россия уже собрала тысячи сирийских наемников в ряды оккупационных войск. В частности, это члены так называемого "Ополчения национальной обороны" и подразделений 5-го корпуса ВС Сирии.

Предполагается, что сирийцы будут использовать против украинцев тяжелую артиллерию и снайперское оружие. Также подтверждена информация о подготовке россией наемников из Ливии для вовлечения в боевые действия в Украине, - отметили в Минобороны.

Россия будет выплачивать иностранным наемникам ежемесячную з/п от 300 до 600 дол. США.

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Топ комментарии
+25
Ватники заканчиваются пошли папуасы.
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13.03.2022 16:03
+14
Це ще раз доказує - російська армія слабка. А намагання зараз втягнути Україну у перемовини, це спроба затягнути час для перегрупування сил.
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13.03.2022 16:07
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Да хоть 114.
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13.03.2022 16:03 Ответить
Ватники заканчиваются пошли папуасы.
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13.03.2022 16:03 Ответить
Цікаво а де поділись папуаси з білорусько-польського кордону?
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13.03.2022 16:07 Ответить
це ****... всяка нечисть сюди сповзається(((((
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13.03.2022 16:05 Ответить
всі відкликнулися на зов сатани, вилупки.
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13.03.2022 16:06 Ответить
ну що, це вже можна рахувати третьою Світовою чи ще ні?
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13.03.2022 16:05 Ответить
мабуть будуть чекать жовтих жилерів по всій Европі+ США
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13.03.2022 16:15 Ответить
Наёмники никогда не славились отменным боевым духом. Минус четверть их состава - остальные разбегутся
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13.03.2022 16:05 Ответить
Да не будет здесь тех 16 тыщь, шо кацапы на днях анонсировали, будет 500-1000 Асадовцев для картинки, не более того, Сирийцы как и Украинцы люто ненавидят кацапов за химатаки авиаатаки по больницам, детским садам, школам и т.д. В инете даже можно посмотреть реакцию местных жителей на выход техники кацапов, забрасывают камнями, вот и все союзники.
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13.03.2022 16:16 Ответить
А как они доставят это стадо к нам? Морем долго, обрыгаются... По воздуху, через Турцию? Турки должны подсобить, случайно стрельнуть...
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13.03.2022 16:05 Ответить
Ті "вояки" ще гірші за рашисстов. Хоча можуть створити деякі труднощі.
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13.03.2022 16:05 Ответить
тупо з України зробили полігон((, скоти
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13.03.2022 16:06 Ответить
Це ще раз доказує - російська армія слабка. А намагання зараз втягнути Україну у перемовини, це спроба затягнути час для перегрупування сил.
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13.03.2022 16:07 Ответить
Це результати переговорів з русіш-швайн!
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13.03.2022 16:07 Ответить
Друга армія світу формує дивізію бабуїнів асада. Позорище.
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13.03.2022 16:09 Ответить
то попросту була пропоганда - протів НАТО вони не встоять і 24 години - і це без ядерного ....
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13.03.2022 16:21 Ответить
45-а бригада: три живих людини тільки - а це, між іншим, "еліта" ВДВ лаптестану. 33 мінути і їх нема. А бабуїнам тут ніхера не світить
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13.03.2022 16:31 Ответить
пусть покажут им фотки сожженой техники
как они будут воевать?
уверен техникой такой пользоваться не смогут
а штабелями дохнуть под арт обстрелами им вряд ли охота
да и как они попадут?
самолетом с дамаска до белорашки чтоли?
а турки будут спокойно смотреть на это?
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13.03.2022 16:11 Ответить
Лучше им показать пули со свининой
https://ipress.ua/ru/news/puly_so_svynynoy_y_vyntovka_krestonosets__v_ssha_vipustyly_oruzhye_protyv_musulman_143451.html
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13.03.2022 16:18 Ответить
Чекаємо знищення режиму Асада повстанцями. Самий час щоб покінчити.
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13.03.2022 16:12 Ответить
Україна відкриває центри по збору гуманітарки
Раша центри по найму убивць в Україні

два світи, два способи життя
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13.03.2022 16:13 Ответить
Все эти муслимы отродясь не были хороши в качестве регулярных войск, в лучшем случае тыловые части. Касабы сами с ними намучаются больше, чем ВСУ.
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13.03.2022 16:16 Ответить
сомневаюсь что они там будут воевать за бублики . А доллар для ваты вскоре будет недосягаем . Чем платить будут головорезам ?
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13.03.2022 16:17 Ответить
та и фиг с ними, нужно Украине рядом открыть такие же пункты найма и предложить цену выше российской
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13.03.2022 16:20 Ответить
Пофиг... Предствавляю, сирийцы, которые привыкли воевать при +25, на своих пикапах с пулеметами (а по-другому они воевать не умеют), рассекают по нашим снежным полям...
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13.03.2022 16:20 Ответить
Перше, що спадає на думку:
Вони ніколи в житті не замислювались сушити шкарпетки/онучі.
І через 3-4 дні всі вщент будуть з кривавими копитами.
І таких "дрібничок" можна пригадати СОТНІ.
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13.03.2022 16:25 Ответить
"Велика Раша" з мільонною армією шукає тисячу найманців за тисячи кілометрів, що би відправити їх воювати до України.
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13.03.2022 16:21 Ответить
а переговоры, нет не слышал,
переговоры для отмазки
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13.03.2022 16:24 Ответить
А що ...чорнодупі не горять !?
..
Слава нації
Смерть *********
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13.03.2022 16:29 Ответить
сдохнуть обороняя сортир бленомолевого окурка с погоняло "пуйло" скрепно !!!
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13.03.2022 16:32 Ответить
Приїдуть тільки самі дурні. Найманці наймаються щоб гроші заробляти а не щоб здихати.
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13.03.2022 16:32 Ответить
Може байрактаром?
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13.03.2022 16:45 Ответить
ЛІТАКИ БУДУТЬ ЗБИТІ НАД іРАНОМ!
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13.03.2022 16:45 Ответить
Радянська влада під час громадянської війни використовувала озброєні загони китайських найманців в каральних операціях проти збройного опору цивільного населення ! Я впевнений що ці загони сирійців можуть бути використані проти мирного населення , тому що, якою б сволотою не були російських окупанти вони розуміють десь в глибині свого мозку , що коять військові злочини на сусідній землі і також розуміють якусь частину української мови , а от що москалі набрешуть сирійцям і як їх використають на разі не відомо . Міжнародна спільнота повинна знати кожен провокаційний крок московської орди і хоч якось запобігти цьому не людяному явищу .
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13.03.2022 16:47 Ответить
Коротко о ситуации: гопник решил избить очкарика-ученика, но тот ему дал сдачи. Гопник позвал своих друганов, а вокруг стоят учителя и подбадривают ученика, вместо того чтобы разогнать свору.
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13.03.2022 17:00 Ответить
А як вони їх завозити збираютьсЯ? ІЛ-76? Довго будуть возити 14000
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13.03.2022 17:48 Ответить
 
 