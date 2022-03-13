Россия открыла 14 центров вербовки наемников в Сирии для войны в Украине

Россия открыла 14 центров вербовки наемников в Сирии на территориях, подконтрольных режиму Башара Асада.

Об этом сообщили в Минобороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Центы открыты в городах Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка и Дейр ез-Зор.

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После короткой подготовки наемников переправят в Россию через авиабазу "Хмейм" двумя самолетами Ту-134 (до 80 пассажиров) и Ту-154 (до 180 пассажиров) на авиабазы "Чкаловский", Московская обл, - отметили в Минобороны.

В последние дни Россия уже собрала тысячи сирийских наемников в ряды оккупационных войск. В частности, это члены так называемого "Ополчения национальной обороны" и подразделений 5-го корпуса ВС Сирии.

Предполагается, что сирийцы будут использовать против украинцев тяжелую артиллерию и снайперское оружие. Также подтверждена информация о подготовке россией наемников из Ливии для вовлечения в боевые действия в Украине, - отметили в Минобороны.

Россия будет выплачивать иностранным наемникам ежемесячную з/п от 300 до 600 дол. США.

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