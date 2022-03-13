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Подоляк об убийстве журналиста New York Times в Ирпене: сколько еще США не будут закрывать небо над Украиной?
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня в Ирпене военные РФ застрелили гражданина США, журналиста издания New York Times Брента Рено
Об этом написал в твиттере член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Ирпене военные РФ застрелили гражданина США, журналиста Brent Anthon Renaud. До несоблюдения РФ правил войны вопросов нет. Вопрос только один: сколько еще США будут игнорировать войну, убийства своих граждан и не будут закрывать небо над Украиной?", - написал Подоляк
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Как сообщалось, оккупанты застрелили журналиста New York Times в Ирпене, еще один журналист ранен.
Топ комментарии
+15 Валерій Стрюков
показать весь комментарий13.03.2022 16:11
+8 Вася Бабулетов
показать весь комментарий13.03.2022 16:10
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показать весь комментарий13.03.2022 16:20
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или такой ланцюжок не приходит в голову?
- Сьогодні у баби Мані в Ірпені, окупанти поцупили три банки солених огірків. Скільки ще США не буде закривати небо?!!
уже конечно не стоит напоминать, но вся команда зе занималась хренью
когда надо было укреплять оборону
армию не снабжали, заказы не выполняли
сейчас хоть не портите что есть
и не надо подписывать непонятные договора