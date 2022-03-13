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Подоляк об убийстве журналиста New York Times в Ирпене: сколько еще США не будут закрывать небо над Украиной?

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня в Ирпене военные РФ застрелили гражданина США, журналиста издания New York Times Брента Рено

Об этом написал в твиттере член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Ирпене военные РФ застрелили гражданина США, журналиста Brent Anthon Renaud. До несоблюдения РФ правил войны вопросов нет. Вопрос только один: сколько еще США будут игнорировать войну, убийства своих граждан и не будут закрывать небо над Украиной?", - написал Подоляк

Подоляк об убийстве журналиста New York Times в Ирпене: сколько еще США не будут закрывать небо над Украиной? 01

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Как сообщалось, оккупанты застрелили журналиста New York Times в Ирпене, еще один журналист ранен.
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Топ комментарии
+15
ДЕБІЛ подляк розкажи краще про наслідки селфі з хламідією з Яворівського полігону...
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13.03.2022 16:11
+8
При чем тут небо??? Его пулей застрелили
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13.03.2022 16:10
+8
Хто розвалив Укроборонпром?Хто закатав купу грошей в асфальт?Хто вилучив клістрони з ППО? Столтенберг?
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13.03.2022 16:20
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13.03.2022 16:09 Ответить
Подоляк, ты трепло! Яворивский полигон на твоей совести. Спрячься и не высовывайся.
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13.03.2022 18:21 Ответить
Тобто тобі не треба закритого неба над українськими дітьми?
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13.03.2022 16:12 Ответить
Не мели дурниць- тут не москалі, локшину на вуха не повісиш.
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13.03.2022 16:18 Ответить
При чем тут небо??? Его пулей застрелили
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13.03.2022 16:10 Ответить
При закритому небі ЗСУ давно вибили б звідти рашистівю які застрелили американського журналіста кулею- не занадто складний логічний ланцюжок?
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13.03.2022 16:14 Ответить
кто тебе такую ерунду сказал?при закрытом небе наша авиация не сможет громить колонны врага,они бы давно свои танки доставили в киев,закопали в землю и все стало бы в разы хуже.
или такой ланцюжок не приходит в голову?
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13.03.2022 16:20 Ответить
Ваша - це чия???
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13.03.2022 16:23 Ответить
Не звертай уваги- там деменція.
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13.03.2022 16:26 Ответить
наша-це та,що кацапські колони у метелобрухт перетворює...а самих кацапів у барбекю.а в тебе яка?
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13.03.2022 16:28 Ответить
закопанный танк - прекрасная мишень для NLAW
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13.03.2022 17:46 Ответить
тут вообще то речь о закрытом небе...а NLAW это другое.
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13.03.2022 17:50 Ответить
Дибіл чи фашист?
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13.03.2022 16:15 Ответить
А по ніку не видно?
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13.03.2022 16:19 Ответить
да,дрочук-это явно не украинский ник
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13.03.2022 16:22 Ответить
Кацапе, іди далі дрочи на путіна
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13.03.2022 16:24 Ответить
а шо,сказати ***** щелепа не повертається?
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13.03.2022 16:25 Ответить
ДЕБІЛ подляк розкажи краще про наслідки селфі з хламідією з Яворівського полігону...
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13.03.2022 16:11 Ответить
Так, це реально зашквар. Тягне на держзраду.
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13.03.2022 16:11 Ответить
Тю...
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13.03.2022 16:15 Ответить
Соболезную родным этого журналиста к слову,его смерть может стать тем камешком, который обрушит лавину, общественное мнение на Западе сильная штука.
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13.03.2022 16:11 Ответить
Та ужеж ответили типа будем наблюдать, не потянул парень даже на озабоченность...
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13.03.2022 16:12 Ответить
Ничего, не всё сразу. Если их пресса раскрутит это дело, то могут быть более интересные варианты.
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13.03.2022 16:21 Ответить
А скільке ще не буде підписаний документ про колаборантів
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13.03.2022 16:11 Ответить
Долго. Сегодня вернут в ВР.
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13.03.2022 16:19 Ответить
Ви що, а раптом ху№ло нападе!!! Бійтеся далі, аж поки ботоксний пацюк не скине щось на Вашингтон!
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13.03.2022 16:13 Ответить
Подоляк:
- Сьогодні у баби Мані в Ірпені, окупанти поцупили три банки солених огірків. Скільки ще США не буде закривати небо?!!
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13.03.2022 16:16 Ответить
Я, ***** писав, не робити і не розповсюджувати фото, взагалі ніяких, не доходить, поки по голові не прилетить. Я про яворівський п
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13.03.2022 16:17 Ответить
Скільки вже обговорювали,пояснювали,що означає термін "Закрите небо",але до політтехнолога Яника-Зєлі не доходить...
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13.03.2022 16:17 Ответить
та да, байрактары уже задолбали по бензовозах шмалять.
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13.03.2022 16:17 Ответить
Дядя ПАДАЛЯК-ти дурак???...
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13.03.2022 16:18 Ответить
не, поцифист. Поцанов жалко, когда их в колоннах сушки утюжат.
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13.03.2022 16:22 Ответить
Хто розвалив Укроборонпром?Хто закатав купу грошей в асфальт?Хто вилучив клістрони з ППО? Столтенберг?
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13.03.2022 16:20 Ответить
не надо находить любой повод чтобы напоминать про беспилотную зону
уже конечно не стоит напоминать, но вся команда зе занималась хренью
когда надо было укреплять оборону
армию не снабжали, заказы не выполняли

сейчас хоть не портите что есть
и не надо подписывать непонятные договора
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13.03.2022 16:24 Ответить
подляк не мели чуш ты только мешаешь Украине.
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13.03.2022 16:24 Ответить
Ніхто нічого не закриє. Готуймося до найгіршого, сподіваємось на кращє
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13.03.2022 16:31 Ответить
А Ленка сегодня речь про небо уже толкала?
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13.03.2022 16:55 Ответить
 
 