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Китай (2403) Россия (91288) санкции (10620) США (23197) Салливан Джейк (180)

США предупредили Китай и другие страны о последствиях при помощи России в обходе санкций

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

США предупредили Китай и другие страны о последствиях при помощи России в обходе санкций

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил Китай о последствиях в случае помощи России обойти санкции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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Салливан предупредил, что какие-либо действия Китая или других стран, направленные на то, чтобы предоставить России "спасательный круг" или помочь ей избежать западных санкций, однозначно приведут к последствиям.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что часть незамороженных золотовалютных резервов России размещена в юанях, в связи с чем Запад требует от Китая, чтобы тот также ограничил доступ России к своей валюте.

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Топ комментарии
+11
Китай будет кацапам помогать ? Ну китайцы ребята ушлые ,они так помогут ,что мама не горюй ,мало вате не покажется ...
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13.03.2022 16:45
+10
Нашестя клятих москалів назвав приходом "русского мира" Гундяєв - Кирило. Чого ж зараз мовчить російська православна церква, коли кляті москалі вбивають таких же православних, як і вони, нищать церкви, руйнують міста ? Чи у них Бог інший ?
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13.03.2022 16:45
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Китай будет кацапам помогать ? Ну китайцы ребята ушлые ,они так помогут ,что мама не горюй ,мало вате не покажется ...
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13.03.2022 16:45 Ответить
Это очень ошибочное мнение. Китай одна из сильнейших стран мира во многих сферах, включая военную, и они коммунисты, что делает их изначально противниками цивилизованного мира. Они будут поступать так как им выгодно и судьба Украины с какими-то там санкциями их абсолютно не волнует. То что происходит сейчас, возможно вполне их устраивает, а так же не исключено что они имеют определяющую роль в этом нереальном мировом кризисе и в уничтожении Украины. Будем надееться что благорозумие победит алчность и они открестятся от москалей, выберя мир и процветание всеобщего процветания, а не только своего.
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13.03.2022 17:03 Ответить
Так их выгода в уничтожении ********* как суверенного государства ,им надо расселять свои миллиарды ,где они их расселят ,до Луны далеко а кацапия вот она ...и Сибирь они считают своей исторически территорией ,Даманский они тоже не забыли ,да и предательство идей коммунизма тоже ,поэтому зря ты волнуешься ..
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13.03.2022 17:15 Ответить
,Даманский они тоже не забыли - дійсно не забули ..... він давним давно китайський , але вже півострів бо китайці з"єднали його з сушею дамбою і на цій території здається побудували якийсь парк розваг ((
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13.03.2022 19:13 Ответить
Если отрезать Китай от рынка зерновых, то они станут очень сговорчивы. В Украине я надеюсь они уже ничего не купят в ближайшее время

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13.03.2022 19:12 Ответить
Я б не був таким категоричним , міжнародні контракти потрібно виконувати , під китайський контракт по-моєму навіть зараз проводять закупку кукурудзи ((
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13.03.2022 19:15 Ответить
Покупать они могут что хотят, но вывезти у них нет возможности, все порты заблокированны, да и фермеры в этом году далеко не все готовы начинать посевную, так как гарантий нет никаких. И поводу контрактов, война это форс-мажор, поэтому все претензии в *****
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14.03.2022 09:29 Ответить
Нашестя клятих москалів назвав приходом "русского мира" Гундяєв - Кирило. Чого ж зараз мовчить російська православна церква, коли кляті москалі вбивають таких же православних, як і вони, нищать церкви, руйнують міста ? Чи у них Бог інший ?
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13.03.2022 16:45 Ответить
Русская История до Петра Великого - одна панихида, а после Петра Великого - одно уголовное дело. - Ф. Тютчев
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13.03.2022 17:14 Ответить
В них справді інший Бог
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13.03.2022 17:00 Ответить
А тому що в погребах кожного "храму" зберiгаэться зброя, або харчi для диверсантiв, а кожен "батюшка" маэ якесь званна в ФСБ.
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13.03.2022 17:04 Ответить
блин..это же салливан...********* по рождению.
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13.03.2022 16:47 Ответить
Навіщо Грузії і Сербії?
Нехай подивляться свої супутникові знімки, що робиться на кордоні Польщі з Білорусією.
Тисячі і тисячі фур з продовольством, крамом, з/частинами, металом і т.д.
Наші українці їх голіруч там блокують і всім все пох.
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13.03.2022 17:40 Ответить
Ось подивіться, що там робиться
https://www.youtube.com/watch?v=ed1Vo5xIQ4M
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13.03.2022 18:28 Ответить
Китайці не дуже розумні. Поки кацапи застрягли в війні з Україною,вже могли б собі Сибір віджати.
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13.03.2022 16:55 Ответить
Є ще друзі Фуйла котрі йому допомагають Ердоган, Сербія,мадьяри, Райфайзен Банк, Ізраіль
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13.03.2022 16:56 Ответить
обычные банки надеются на unionpay
ну ну, надейтесь
хотя санкции санкциями
а это пока бомбы никак не останавливает
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13.03.2022 16:58 Ответить
Сербию надо отдельно не только предупрелить,но и принимать меры против этих хутинских пуесосов. То же касается и продажной грузии
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13.03.2022 17:07 Ответить
Радник радить - у нього така посада молоть язиком!
От якби Держсекретар США таке сказав!
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13.03.2022 17:08 Ответить
Германию уже можно смело привлекать к ответственности . Поляки знают как немчура обходит санкции .
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13.03.2022 17:13 Ответить
Удивляюсь Израилю, стране, которая знает, что такое война, агрессия, террор на полное уничтожение страны и народа. Как они могут принимать всех рашенских подонков,? Или деньги не пахнут?
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13.03.2022 20:32 Ответить
 
 