США предупредили Китай и другие страны о последствиях при помощи России в обходе санкций
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Советник по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил Китай о последствиях в случае помощи России обойти санкции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
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Салливан предупредил, что какие-либо действия Китая или других стран, направленные на то, чтобы предоставить России "спасательный круг" или помочь ей избежать западных санкций, однозначно приведут к последствиям.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что часть незамороженных золотовалютных резервов России размещена в юанях, в связи с чем Запад требует от Китая, чтобы тот также ограничил доступ России к своей валюте.
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Нехай подивляться свої супутникові знімки, що робиться на кордоні Польщі з Білорусією.
Тисячі і тисячі фур з продовольством, крамом, з/частинами, металом і т.д.
Наші українці їх голіруч там блокують і всім все пох.
https://www.youtube.com/watch?v=ed1Vo5xIQ4M
ну ну, надейтесь
хотя санкции санкциями
а это пока бомбы никак не останавливает
От якби Держсекретар США таке сказав!