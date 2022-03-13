США предупредили Китай и другие страны о последствиях при помощи России в обходе санкций

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил Китай о последствиях в случае помощи России обойти санкции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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Салливан предупредил, что какие-либо действия Китая или других стран, направленные на то, чтобы предоставить России "спасательный круг" или помочь ей избежать западных санкций, однозначно приведут к последствиям.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что часть незамороженных золотовалютных резервов России размещена в юанях, в связи с чем Запад требует от Китая, чтобы тот также ограничил доступ России к своей валюте.

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