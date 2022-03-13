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2187 мирных мариупольцев погибли от атак со стороны РФ, - горсовет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

2187 мирных мариупольцев погибли от атак со стороны РФ, - горсовет

Каждый день Мариуполь вздрагивает от авиаударов со стороны российских оккупантов. За 24 часа по меньшей мере 22 бомбардировки мирного города. Сброшено уже около 100 авиабомб на Мариуполь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

Как отмечается, оккупанты цинично и целенаправленно бьют по жилым домам, местам скопления людей, полностью разрушают детские больницы и полностью уничтожают городскую инфраструктуру.

"Каждая бомбардировка несет страшные разрушения и уносит главное, что есть – жизни мирных мариупольцев. На сегодняшний день уже 2187 мариупольцев погибли от атак со стороны России. Вечная им память…", - говорится в сообщении.

"Именно с неба идет наибольшая угроза 400 тысячам мариупольцев, которые сейчас заблокированы в городе. Поэтому закрытие со стороны НАТО неба над Украиной или предоставление необходимых систем ПВО – это решение, которое может спасти сотни тысяч невинных жизней по всей Украине", - добавляют в горсовете. .

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Топ комментарии
+24
Мариуполь наша боль, просто невозможно уже читать, я не знаю, как они держаться..., даже смотреть и слушать страшно, а как они там..., русские военные не военные, это убийцы, маньяки, жестокие и циничные, только уничтожение, никаких пленных, они не заслуживают даже на суд...
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13.03.2022 16:53
+22
О каком закрытие неба речь, если российский беспилотник свободно пролетел две страны нато и благополучно рухнул? У них самих небо не закрыто и здесь они ничего не смогут сделать.
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13.03.2022 16:51
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О каком закрытие неба речь, если российский беспилотник свободно пролетел две страны нато и благополучно рухнул? У них самих небо не закрыто и здесь они ничего не смогут сделать.
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13.03.2022 16:51 Ответить
да до загреба долететь ,через все пво-да еще и старье 1989 года и упал от выработки топлива
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13.03.2022 16:58 Ответить
Уничтожают русскоязычных самыми варварскими методами ... такое ощущение, что у него на самом деле цель русскоязычных как можно больше уничтожить, и чеченов заодно, чтобы не шибко выделывались, может, он удмурт?
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13.03.2022 16:53 Ответить
Там всі удмурти русскоязичні.
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13.03.2022 16:58 Ответить
просто с китайцами договорился,что те придут на свободные земли...
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13.03.2022 17:11 Ответить
Мариуполь наша боль, просто невозможно уже читать, я не знаю, как они держаться..., даже смотреть и слушать страшно, а как они там..., русские военные не военные, это убийцы, маньяки, жестокие и циничные, только уничтожение, никаких пленных, они не заслуживают даже на суд...
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13.03.2022 16:53 Ответить
Но чтобы победить их нужно стать такими же жестокими маньяками и убийцами или нет даже хуже иначе проиграем .Это жестокая реальность войны
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13.03.2022 16:59 Ответить
Не даёт ,да ну .В Сирии при помощи этой жестокости путин помог проигрывающему асаду выиграть войну и сейчас при помощи жестокости выигрывает войну в Украине ,пока ведь не всё ещё потеряно если не будем тупить.
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13.03.2022 17:06 Ответить
чего-чего он в Украине выигрывает?
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13.03.2022 17:13 Ответить
выигрывает войну тот, кто думает, жестокость - это для устрашения мирных, которые должны давить на военных, а военные просто должны воевать с холодной головой правильно и неожиданно, тогда должно получиться...
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13.03.2022 17:27 Ответить
Долой пораженческие настроения!
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13.03.2022 18:33 Ответить
Палачей не надо превращать в палачей . Это генетика русских ...
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13.03.2022 17:47 Ответить
Не,браток ,не жестокость .А холоднокровно вбивать ,як нелюдей.
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13.03.2022 21:43 Ответить
Пленных не брать. Раненых добивать!!!
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13.03.2022 16:57 Ответить
Там теж ризни плени,не кипишуй .Мы теж на Афган пишли ,дибили *** .Герои були .
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13.03.2022 21:46 Ответить
Який жах. Я сподівався, що відлік іде на десятки ну максимум сотні. Тримайтеся, рідненькі. 😰
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13.03.2022 17:53 Ответить
Суки, да чтоб они подохли, мрази, ни Бога ни морали, пускай не оправдываются
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13.03.2022 18:12 Ответить
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13.03.2022 18:16 Ответить
****** ********
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13.03.2022 18:56 Ответить
****** мордор НІКОЛИ від цього не відмиється! Проклята імперія зла.
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13.03.2022 19:06 Ответить
Кто помогает убивать и мучить мариупольцев? Помогают убивать и мучить мариупольцев негодяи из украинского высшего военного руководства,которые открыли фронт на Юге перед росийскими войсками,умышленно не подготовив там обронительные рубежи,наверное, не только не усилили войска на Юге ,а специально оттуда убрали воинские части.Это называется ИЗМЕНА РОДИНЕ.Почему Верховный Главнокомандующий на такую измену,предательство не обращает внимания? Для этого не нужно военное образование,не нужно служить в армии,для этого нужно быть просто обычным,рядовым патриотом Украины,чтобы заметить провал ВСУ на Юге,угрожающий Украине катастрофой,военным поражением.Причина -ПРЕДАТЕЛЬСТВА НА ЮГЕ-НАЛИЧИЕ В ВЫСШЕМ ВОЕННОМ РУКОВОДСТВЕ РОССИЙСКИХ АГЕНТОВ(ШПИОНОВ)-ПРЕДАТЕЛЕЙ РОДИНЫ+ГОВОРУН-СЛЕПЕЦ-ДИЛЕТАНТ-ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЛЕНСКИЙ!!!
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14.03.2022 06:02 Ответить
Что с мэром Мариуполя, последний раз он выходил на связь, когда разбомбили детскую больницу и Роддом?
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14.03.2022 07:11 Ответить
 
 