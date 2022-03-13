2187 мирных мариупольцев погибли от атак со стороны РФ, - горсовет

Каждый день Мариуполь вздрагивает от авиаударов со стороны российских оккупантов. За 24 часа по меньшей мере 22 бомбардировки мирного города. Сброшено уже около 100 авиабомб на Мариуполь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

Как отмечается, оккупанты цинично и целенаправленно бьют по жилым домам, местам скопления людей, полностью разрушают детские больницы и полностью уничтожают городскую инфраструктуру.

"Каждая бомбардировка несет страшные разрушения и уносит главное, что есть – жизни мирных мариупольцев. На сегодняшний день уже 2187 мариупольцев погибли от атак со стороны России. Вечная им память…", - говорится в сообщении.

"Именно с неба идет наибольшая угроза 400 тысячам мариупольцев, которые сейчас заблокированы в городе. Поэтому закрытие со стороны НАТО неба над Украиной или предоставление необходимых систем ПВО – это решение, которое может спасти сотни тысяч невинных жизней по всей Украине", - добавляют в горсовете. .

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