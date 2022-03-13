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В Мариуполе заканчиваются запасы продуктов питания и воды, - горсовет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Мариуполе заканчиваются запасы продуктов питания и воды, - горсовет

Ситуация в Мариуполе остается очень сложной: в городе заканчиваются последние запасы продовольствия и воды, сообщает горсовет.

"В Мариуполе ситуация продолжает оставаться очень сложной. Люди 12 суток находятся в тяжелом состоянии. В городе нет света, воды, тепла, почти отсутствует мобильная связь, заканчиваются последние запасы продовольствия и воды", – отмечается в сообщении, передает Цензор. НЕТ.

В горсовете также отмечают, что ситуация значительно усложняется постоянными обстрелами со стороны российских оккупантов, поскольку они намеренно ведут огонь по жилым кварталам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2187 мирных мариупольцев погибли от атак со стороны РФ, - горсовет

"Сегодня (13 марта. – Ред.) рашисты продолжили бомбить город с самолетов. Под обстрел попал жилой сектор на пересечении проспекта Нахимова и улицы Итальянской, а также удары были в районе кинотеатра "Савона". Кроме того, есть информация об обстрелах здания Мариупольского государственного университета", – уточняют в мэрии.
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Топ комментарии
+10
В Маріуполі зараз цілковитий *******... Невже їм неможна хоч якось допомогти? Більше 2000 загиблих містян. А скільки ще людей залишилися лежати під завалами.
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13.03.2022 17:05
+9
У меня один вопрос кто готовил Мариуполь, Херсон и остальные города к войне? Кто то вобще думал о том что между городами необходимо оставлять безопасные коридоры для помощи?
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13.03.2022 17:00
+5
пора брать в заложники рабиновичей с мураевыми,бойками и монтянами..
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13.03.2022 17:10
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У меня один вопрос кто готовил Мариуполь, Херсон и остальные города к войне? Кто то вобще думал о том что между городами необходимо оставлять безопасные коридоры для помощи?
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13.03.2022 17:00 Ответить
В Маріуполі зараз цілковитий *******... Невже їм неможна хоч якось допомогти? Більше 2000 загиблих містян. А скільки ще людей залишилися лежати під завалами.
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13.03.2022 17:05 Ответить
Нельзя. Вся западная Украина в блокпостах и под каждым кустом по 3-5 человек с оружием сидят ...тыл охраняют.
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13.03.2022 17:23 Ответить
то тероборона, а багато військових у нас привозять, на жаль, і з Харкова, і Києва, де вони захищали нашу землю...
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13.03.2022 17:43 Ответить
а що вам заважає взяти зброю і іти звільняти Марік?
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13.03.2022 17:25 Ответить
Заважає те, що я знаходжусь у Сумах, муфлон.
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13.03.2022 17:27 Ответить
Бережи себе, муфлон. Нам ще горілку пити на день звільнення України від кацапсько-фашистских загарбників на пляжі в Севастополі
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13.03.2022 17:41 Ответить
Я не вживаю, та за перемогу України обов'язково вип'ю. Але не з тобою, довбойобе.
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13.03.2022 18:20 Ответить
Это пи..здец конечно, Мариуполю досталось больше всех... Дай бог возможности скорее им на помощь.
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13.03.2022 17:44 Ответить
пора брать в заложники рабиновичей с мураевыми,бойками и монтянами..
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13.03.2022 17:10 Ответить
Вони всі уже давно зєбали з України
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13.03.2022 17:26 Ответить
А де той гуманітарний конвой, вже майже 2 доби добирається і все ніяк.
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13.03.2022 17:44 Ответить
 
 