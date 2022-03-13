В Мариуполе заканчиваются запасы продуктов питания и воды, - горсовет

Ситуация в Мариуполе остается очень сложной: в городе заканчиваются последние запасы продовольствия и воды, сообщает горсовет.

"В Мариуполе ситуация продолжает оставаться очень сложной. Люди 12 суток находятся в тяжелом состоянии. В городе нет света, воды, тепла, почти отсутствует мобильная связь, заканчиваются последние запасы продовольствия и воды", – отмечается в сообщении, передает Цензор. НЕТ.

В горсовете также отмечают, что ситуация значительно усложняется постоянными обстрелами со стороны российских оккупантов, поскольку они намеренно ведут огонь по жилым кварталам.

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"Сегодня (13 марта. – Ред.) рашисты продолжили бомбить город с самолетов. Под обстрел попал жилой сектор на пересечении проспекта Нахимова и улицы Итальянской, а также удары были в районе кинотеатра "Савона". Кроме того, есть информация об обстрелах здания Мариупольского государственного университета", – уточняют в мэрии.