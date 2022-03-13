Порошенко в эфире CNN призвал дать Украине истребители, системы противовоздушной и противотанковой обороны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Петр Порошенко в эфире американского телеканала CNN призвал западных союзников предоставить Украине истребители и системы противовоздушной обороны. Порошенко подчеркнул: Украина нуждается в существенном увеличении военной помощи, ведь она сегодня находится на передовой войны российской империи против западного мира.
"Мы глубоко благодарны за помощь, которую мы получаем от Соединенных Штатов. Высоко ценим лидирующую роль президента Байдена, его администрации, двухпартийную поддержку в Конгрессе США. Высоко ценим мы также поддержку Европы и НАТО. Но этого недостаточно. Прошу, изучите очень внимательно опыт Акта о ленд-лизе во времена Второй мировой войны. Сейчас нам нужно все – от военных истребителей, противотанковых систем, противоповоротных систем защиты. Нам нужно все – от продовольствия до амуниции. Теперь нужно все", – подчеркнул Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Чем больше вы оказываете нам помощи ради увеличения эффективности украинских Вооруженных сил, тем все более слабым станет Путин. И именно благодаря этому, вашей поддержке безопасность всего мира, Соединенных Штатов, безопасность НАТО будет больше", - подчеркнул пятый Президент.
"С событий в Украине сегодня начинается завершение российской империи. Не позвольте Путину создать Советский Союз 2.0. Это то, чему мы сейчас противостоим в Украине, при присутствии российских танков всего лишь в 15 милях от Киева", – отмечает Петр Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Порошенко-противоречивая фигура. Но в искусстве международной дипломатии , ему в Украине нет равных
іменно "свинарчуки" тягали дифіцитні клістрони поки таки долбойоби скавуліли про наживання "на крові патріотів" вам їблакам не зрозуміти що таке дифіцит запчастин
Порошенка тримають в Києві. Жодного дорадчого органу (з опозиції) при ЗЕ - не створено.
Ну можливо, є неофіційні консультації... але зі сторони це більше виглядає просто як "договір про ненапад" між ЄС та Слугами.
Ну було там кілька сумнівних операцій Гонтарєвої, були випадки надмірної прихильності місцевих влад до РОШЕНу, але таке і в Штатах трапляється ( і далеко не кожна така підозра підтверджується злочинним наміром).
Порошенко зробив кілька поважних помилок (боротьба з активістами, ох.здор., риги, банк... ), але при ньому не було такої вседозволеності на крадіжки. Будьмо об"єктивні.
https://www.facebook.com/watch/?v=1107926136729762
Не дорікати, а подякувати за підтримку та лідерство, після чого викласти свої прохання підкріплюючи їх аргументами!
Це зразок та шаблон для наслідування!