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Порошенко в эфире CNN призвал дать Украине истребители, системы противовоздушной и противотанковой обороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Порошенко в эфире CNN призвал дать Украине истребители, системы противовоздушной и противотанковой обороны

Петр Порошенко в эфире американского телеканала CNN призвал западных союзников предоставить Украине истребители и системы противовоздушной обороны. Порошенко подчеркнул: Украина нуждается в существенном увеличении военной помощи, ведь она сегодня находится на передовой войны российской империи против западного мира.

"Мы глубоко благодарны за помощь, которую мы получаем от Соединенных Штатов. Высоко ценим лидирующую роль президента Байдена, его администрации, двухпартийную поддержку в Конгрессе США. Высоко ценим мы также поддержку Европы и НАТО. Но этого недостаточно. Прошу, изучите очень внимательно опыт Акта о ленд-лизе во времена Второй мировой войны. Сейчас нам нужно все – от военных истребителей, противотанковых систем, противоповоротных систем защиты. Нам нужно все – от продовольствия до амуниции. Теперь нужно все", – подчеркнул Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Чем больше вы оказываете нам помощи ради увеличения эффективности украинских Вооруженных сил, тем все более слабым станет Путин. И именно благодаря этому, вашей поддержке безопасность всего мира, Соединенных Штатов, безопасность НАТО будет больше", - подчеркнул пятый Президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Время колебаний прошло", - Порошенко на заседании ПА ОБСЕ призвал Европу остановить Путина, чтобы он не пошел дальше. ВИДЕО

"С событий в Украине сегодня начинается завершение российской империи. Не позвольте Путину создать Советский Союз 2.0. Это то, чему мы сейчас противостоим в Украине, при присутствии российских танков всего лишь в 15 милях от Киева", – отмечает Петр Порошенко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+54
Аби не ПВО від Пороха, Київ би вже лежав в руїнах. Тепер Гетьман має дотиснути світ закрити небо над Україною
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13.03.2022 17:01
+34
При всём уважении, но Порошенко сейчас был бы куда более полезен в Вашингтоне или Брюсселе, чем в Киеве. При его то связях...
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13.03.2022 17:00
+22
В 2014 році комплекси С-300 були віднолені за його кошт.
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13.03.2022 17:22
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ХЗ, вода камень точит...
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13.03.2022 17:00 Ответить
100%!
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13.03.2022 17:19 Ответить
При всём уважении, но Порошенко сейчас был бы куда более полезен в Вашингтоне или Брюсселе, чем в Киеве. При его то связях...
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13.03.2022 17:00 Ответить
Зараз є відеозв'язок.
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13.03.2022 17:02 Ответить
Ничто не может заменить личную встречу. Никакая видеосвязь. По своему опыту знаю
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13.03.2022 17:04 Ответить
Як особиста зустріч з Обамою? Та да...
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13.03.2022 17:05 Ответить
Если надо решить не совсем удобный вопрос-только личная встреча. Иногда за рюмкой коньяка решаются вопросы, которые казались неразрешимыми. Думаю, были бы у нас и истребители и ПВО уже...
Порошенко-противоречивая фигура. Но в искусстве международной дипломатии , ему в Украине нет равных
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13.03.2022 17:09 Ответить
А можливо навіть "Зірку Смерті" дали б після пляшки коньяку...
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13.03.2022 17:20 Ответить
То чому ти це тут пишеш? Напиши це Порошенку. Ідея гарна.
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13.03.2022 17:23 Ответить
Так жеж 73% поднимут крик что Порошенко сбежал, а нас Зе сидит в Киеве
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13.03.2022 23:56 Ответить
Особенно с женщинами
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13.03.2022 17:06 Ответить
Без образ - а до чого тут оце сьогодні ? Вам Порошенко у капці напісяв ? ((
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13.03.2022 17:20 Ответить
Він не виїздний((рішення суду про заборону виїзду з України не було скасовано , почався кацапський наступ ((
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13.03.2022 17:18 Ответить
Вибачте, але у "зє" лише подояки-ґебнюки_арахамії...
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13.03.2022 17:15 Ответить
Аби не ПВО від Пороха, Київ би вже лежав в руїнах. Тепер Гетьман має дотиснути світ закрити небо над Україною
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13.03.2022 17:01 Ответить
Якого Пороха? ППО старе, радянське. Може щось полагодили, що зек не встиг порізати. Та й те за рахунок волонтерів. Нічого нового цей порох не придбав. А збивають зараз багато літаків тими партизанськими stinger, що дав захід.
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13.03.2022 17:12 Ответить
В 2014 році комплекси С-300 були віднолені за його кошт.
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13.03.2022 17:22 Ответить
*********,ППО весь час за його каденцію ремонтувалось і по троху модернізувалось,те що ти ******** і так ясно
іменно "свинарчуки" тягали дифіцитні клістрони поки таки долбойоби скавуліли про наживання "на крові патріотів" вам їблакам не зрозуміти що таке дифіцит запчастин
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13.03.2022 17:22 Ответить
Була б можливість я б тобі сто лайків поставив ! Але тугодумів не переконаєш - вони як програма на компі недописана ((
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13.03.2022 17:24 Ответить
та я не за лайки,я з такими даунами на військових форумах вже роки три срусь,а вони все "свинарчуки,барига,бе бе",прям як тупорило кацапьйо з їх "восимлет",то ***** не пробиваємі...
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13.03.2022 17:28 Ответить
А чим збивають крилаті та балістичні ракети над Києвом - теж стінгерами ? Ану скільки ти вже збив ? ((
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13.03.2022 17:22 Ответить
що воно може сказати,воно тільки пердіти в калюжу може,іменно при поросі з консерви зняли С300В які є нашою єдиною системою ПРО,але ж той їблак звідки може про то знати...
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13.03.2022 17:24 Ответить
С300 і Бук М2
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13.03.2022 17:28 Ответить
ну хз на рахунок них може і вони також,але іменно модифікація 300В точилась як ПРО
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13.03.2022 17:33 Ответить
от тільки в ЗСУ є тільки Бук М1(((
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13.03.2022 17:41 Ответить
Мерзотнику брехливий ( хантер *******) закрий **** і не цявкай тут щось проти Пороха 😡
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13.03.2022 18:12 Ответить
Порох кращий.
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13.03.2022 17:22 Ответить
Плюс військові не гірші за нього ! Слава ЗСУ !
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13.03.2022 17:26 Ответить
У його Триаді Армія-Мова-Віра, Армія на першому місці.
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13.03.2022 17:36 Ответить
зате було 180 млрд у шляхи, якими зараз фашисткі танкі і бмп їдуть до Києва, Харкова, Сум, Маріуполя. це ж досягнення влади. при Порошенко пукін не напав на Україну, бо ця мерзота жахалась Пороха, тому що ЗСУ була сильною.
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13.03.2022 18:09 Ответить
Дадут тогда,когда мы собьем большую часть боеспособной авиации засРашки и оставшиеся не смогут серьезно угрожать пилотам НАТО
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13.03.2022 17:01 Ответить
Ага. Америги открыли 2 фронт лишь в 43-ьем, когда уже немчуру погнали на Запад! Хитровыделанные.
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13.03.2022 17:21 Ответить
Уважно читай історію що США робили до 1943 , якби не вони - була б зараз нємєцька імперія від атлантики по тихоокеанію ((
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13.03.2022 17:28 Ответить
З японцями США всю війноу воювали. Там теж було спекотно.
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13.03.2022 17:30 Ответить
ага ти ще й з історією ні бум бум,почали воювати в 41му,на Тихому океані,і о ***** в 42му в Пн Африці,а в 43му уже була Сіцілія,і так від 2/3 до 3/4 всього люфтваффе ЗАВЖДИ було в Європі,а не на совковому фронті,цікаво чому ? якщо так пізно другий фронт відкрили?
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13.03.2022 17:32 Ответить
В Европу поспели таки в 43-ьем, там была мясорубка до них.
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13.03.2022 17:35 Ответить
ну яка мясорубка, поки на курскій дузі ганси палили танкові полчища сраліна,європа цілком спокійно жила,так бомбили але сказати що прям в хлам
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13.03.2022 17:43 Ответить
по истории "2" по 10ти бальной системе.
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13.03.2022 18:17 Ответить
Ще й ядерну зброю в додаток...Вже збирають
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13.03.2022 17:03 Ответить
Вот тебе и ленд-лиз от сша :ни истребителей ,ни пво .А какие вначале были обещания штатовских политиканов обеспечить нас всем необходимым.Но один звонок путина с угрозами применения ЯО и все они сдулись
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13.03.2022 17:03 Ответить
Пусть лучше дадут чем жахнуть по гордости *****, по крыскому мосту
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13.03.2022 17:03 Ответить
Добре, коли влада та опозиція діють як єдина сила.
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13.03.2022 17:03 Ответить
Насправді, не надто зрозуміло, чи це так.
Порошенка тримають в Києві. Жодного дорадчого органу (з опозиції) при ЗЕ - не створено.

Ну можливо, є неофіційні консультації... але зі сторони це більше виглядає просто як "договір про ненапад" між ЄС та Слугами.
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13.03.2022 17:10 Ответить
скорее это выглядит как - порох борется за страну,а зеля борется за свой рейтинг
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13.03.2022 17:17 Ответить
100% читач з листочка
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13.03.2022 17:23 Ответить
и быдло продолжает это хавать((
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13.03.2022 17:27 Ответить
Якщо нас зараз не хочуть приймати в НАТО - то треба добиватись отримання статусу основного союзника США поза НАТО.
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13.03.2022 17:04 Ответить
Прямо так домагатися? А як саме?
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13.03.2022 17:06 Ответить
Це повинно стати однією з наших вимог гарантій безпеки від заходу в обмін на можливий тимчасовий нейтральний статус.
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13.03.2022 17:25 Ответить
Ще раз- ЯК САМЕ ДОМАГАТИСЯ?
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13.03.2022 17:33 Ответить
Я вище написав. Якщо ви не зрозуміли - повторюю: Ставити перед США питання руба. Якщо в НАТО поки не готові бачити нас одним з членів блоку - нехай США офіційно дають нам статус свого союзника поза НАТО. Тоді ми можемо погодитись на тимчасовий нейтральний статус.
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13.03.2022 17:43 Ответить
Так, ЗЕлені ж завалили таке голосування в ВР, коли це було можливо... Тепер вже пізно..
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13.03.2022 17:07 Ответить
Голосувати можна ще раз.
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13.03.2022 17:44 Ответить
Європа всралася!
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13.03.2022 17:08 Ответить
А що заважало Порошенку за 5 років президентства придбати все це. А щось і виготовити в Україні замість того, щоб лише красти? Один 5 років крав, потім інший прийшов і 3 роки теж крав та будував дороги(мабуть для рашистських танків). А зброю, засоби ППО та нові чи хоч літаки ніхти з них не думав. А тепер такі патріоти.
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13.03.2022 17:09 Ответить
А еще раньше был Горбачев, Брежнев. И сталин еще раньше. Ворюги
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13.03.2022 17:12 Ответить
90% ефективної зброї у ВСУ поставлено або розроблено при Пороху. Не пиши маячню.
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13.03.2022 17:15 Ответить
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13.03.2022 17:20 Ответить
Це ти про 30 штук джавелінів, які Трамп нам продав за гроші та ще й наказав закрити на складах і не використовувати проти ворога щоб ***** не образився? Не сміши.
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13.03.2022 17:44 Ответить
Не 30,а 200. Если хочется поумничать, то не забудь за "Байрактары"
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13.03.2022 17:46 Ответить
І де зараз ті байрактари? Пісня, а байрактарів нема. Окрім як в Києві кілька штук зелену жопу захищати. В Маріуполь не дають, бо його вже намітили здати.
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13.03.2022 17:59 Ответить
Видно что шаришь! Стратег! Они должны над твоей головой маячить, что бы ты ж увидел) желательно прямо в Марике в безоблачный день
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13.03.2022 19:29 Ответить
ну може те що ти довбойоб,а ще те що в 14 році в казні було 100 тисяч гривень,нє долбойобику,а ППО відновили іменно при Поросі,а не при клоуні,чи ти думаєш гроші з неба падають,якраз коли економіка почала потихеньку росту прийшло чмо і почало гроші в асфальт закатувати
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13.03.2022 17:15 Ответить
О, та ти з тих дебілів що пальмової олії жеруть забагато. Спеціально для тебе повторюю що я не за клоуна, але й добре пам'ятаю як рошенівська свиня казала по телефону *****: "...целую, обнімаю". І я добре пам'ятаю як ця ж свиня ********* на війні 5 років, як заборонила Айдару вибивати орків з Луганська та двічи підписувала мінську капітуляцію з ******. Зрада не має терміну давності.
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13.03.2022 17:56 Ответить
Свинарчуки в тюрьме. С порохом. Как в телефоне говорили
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13.03.2022 19:32 Ответить
гівнарь по факту в тебе нема нічого тому ***** в спам ********
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13.03.2022 19:32 Ответить
****** ти ж ******* всіма завченими методичками ти тупий як і твій куратор
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13.03.2022 19:35 Ответить
восимлет бе бе,крававий барига бе бе,ще давай скавчи ***** розваж чимось оригинальним)))
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13.03.2022 19:36 Ответить
При Порошенко (і "ЄС") явно не крали так нагло, як ЗЕлені - безперервно, без міри, і без приховування!

Ну було там кілька сумнівних операцій Гонтарєвої, були випадки надмірної прихильності місцевих влад до РОШЕНу, але таке і в Штатах трапляється ( і далеко не кожна така підозра підтверджується злочинним наміром).
Порошенко зробив кілька поважних помилок (боротьба з активістами, ох.здор., риги, банк... ), але при ньому не було такої вседозволеності на крадіжки. Будьмо об"єктивні.
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13.03.2022 17:16 Ответить
Забув згадати про суди та медіа - з теперішньої перспективи мабуть головні помилки Порошенка.
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13.03.2022 17:18 Ответить
Судова реформа була при Порошенко розпочата, але це не така швидка справа.
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13.03.2022 17:33 Ответить
Ніякої реформи ніхто не починав. А судами керував Грановський по телефону. Не треба смішити людей.
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13.03.2022 18:00 Ответить
так так всім уже ясно що ти ****** всюди свічку тримав,в спам *****
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13.03.2022 19:33 Ответить
Иди нах, мудлан рошенівський!
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14.03.2022 01:16 Ответить
що мичишь сосало стяни бидло безголове,иди сватів подивись на зельку дрочани
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14.03.2022 14:48 Ответить
Піди краще ковтни пальмової олії, дебіл тупорилий! Бо без неї в тебе мізки засихають і перетворюються на лайно.
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14.03.2022 17:08 Ответить
так ******* ти будеш по темі а ну так тебе ж порох в очко товкопоки ти тут скавчало)))
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14.03.2022 19:57 Ответить
корсары, вильха, нептун это то что было разработано при Порошенко занимался "кровавый пастор" 5 лет не достаточно полный цикл создания такого оружия. но 73% тн украинцев не дали довести план переворужения. потому что нарид дуже вумный. надеюсь что вата у них выгорела и не будут такими вумными.
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13.03.2022 18:28 Ответить
Все розроблене і розпродане Тайланду.
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14.03.2022 01:18 Ответить
ага твоє очко уже давно продане руснявим кураторам
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14.03.2022 14:51 Ответить
Ні варто рівняти всіх по собі. Це тобі кадирівці всю ніч сраку рвали.
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14.03.2022 17:09 Ответить
ти знов сосало відкрило тухлодире))) ти ж даун який нен зміг на жодне запитання відповісти,***** сиклява
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14.03.2022 19:55 Ответить
Mnogo mozet sto dat amerika.PVO,takze MRLS bylo bi otlycno togda imeli cem streliat na rastojanije 300 kilometrov skvalnim ogniom,droni kamikadze takze xoroso bylo,oni imejut takze tam 90 stuk srazu idiot v ataku i zbit ix ocen trudno.Javelini i stingera eto vsio xoroso no etogo malo
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13.03.2022 17:16 Ответить
Американці не дадуть озброєння, для використання якого потрібні американці. По-перше його треба одразу використовувати, а ми не навчені цьому, по-друге його не можна дати захопити ворогу
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13.03.2022 17:22 Ответить
Netu sto skryvat,MRLS imejet mnogyje armiji tolko to sto eto ne zacytnoje voruzenyje a nastupajucaja,droni kamikadze u statov takze oni kak Izraelia Harop,ix zaglusit nezaglusis idut po ukazanoj programe
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13.03.2022 17:33 Ответить
Арестович Заспокійливий: Для всіх нас настала друга фаза психологічної втоми Вона породжує певні негативні ефекти. Які? Що саме відбувається?
https://www.facebook.com/watch/?v=1107926136729762
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13.03.2022 17:35 Ответить
Ще один експерд-3.14здабол.
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13.03.2022 18:02 Ответить
Помним видосики. в 2019. Теперь этого васю суют везде с блабладиферамбами. Бабам он нравится. Да и фамилия норм. Не жид
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13.03.2022 19:37 Ответить
Какая ещё в *опу "Российская империя"?!!! Российская империя не имеет НИЧЕГО общего с ублюдками из наРоссийской *********, предки которой УБИЛИ и РАССТРЕЛЯЛИ Российскую империю!
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13.03.2022 17:37 Ответить
Міг би сам купити!Олігарх! Хіба мало грабанув держ грошей!
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13.03.2022 17:54 Ответить
Це стосується всіх олігархів!
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13.03.2022 17:56 Ответить
Деяким нашим можновладцям (і пересічним теж) потрібно повчитись як потрібно будувати публічне звернення.
Не дорікати, а подякувати за підтримку та лідерство, після чого викласти свої прохання підкріплюючи їх аргументами!
Це зразок та шаблон для наслідування!
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13.03.2022 17:56 Ответить
Почти уверен, что теперь дадут, после этого ракетного обстрела военной базы. Посмотрел сегодня несколько телепередач на разных американских каналов. Риторика резко изменилась! Говорят, что увелечение военной помощи Украине стало уже делом чести для США! Карлик окончательно обнаглел! Сенаторы требуют немедленной встречи с Байденом!
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13.03.2022 18:14 Ответить
Порошенко призвал 😁Зеленский это каждый день говорит а толку.
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25.04.2022 17:51 Ответить
Привіт, долбані хріноботи з подвійним фінансуванням. Я думав, що вас уже, в основному, прикрили. Ви все не забуваєте лизнути одну точку одного обєкта, що віщає прописні істини з розумним виглядом. Але ж обєкта немає в Україні, тай смішний він уже деколи. Подивіться голосування і реєстрацію ВР, телепні.
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09.09.2022 11:29 Ответить
 
 