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армия РФ (15385) мародерство (434) СБУ (18692) Сумская область (1847)

В СБУ перехватили разговор оккупантов, которые мародерят на Сумщине: "Здесь все такое вкусное, а мороженко такое ох#енное". АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В СБУ перехватили разговор оккупантов, которые мародерят на Сумщине:

Сотрудники СБУ перехватили новые разговоры российских оккупантов. Теперь – тех, кто мародерствует в Сумской области и удивляется высокому качеству украинских продуктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что на пленках озвучено, что российские оккупанты грабят магазины и даже дома украинцев. Они ищут сигареты, алкоголь и сладости. Выносят из домов ноутбуки, телевизоры и другую технику.

В поиске "трофеев" они разбивают детские сады и школы, снимают колеса с автомобилей – чтобы забрать домой.

Они признались, что в Украине все продукты очень вкусные.

"А украинское "мороженко" - "оно такое ох#енное! Пацаны магазин хлопнули, принесли мороженое. Я его ел, бл*, такое ох#енное мороженое!" - цитируют оккупантов  в СБУ.

Также читайте: Из-за логистических проблем, армия РФ легализует мародерство, - ГУР Минобороны

В ответ родственники из РФ жалуются, что теперь телевизор не будет показывать премьер-лигу. И надеются, что от РФ отвернулись только Европа и США. Но ведь это не весь мир.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+47
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13.03.2022 17:20
+33
Надо бы наладить поставки мороженного с ядом этим мразям ,ну и этилового спиртика ...
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13.03.2022 17:11
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Надо бы наладить поставки мороженного с ядом этим мразям ,ну и этилового спиртика ...
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13.03.2022 17:11 Ответить
метилового
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13.03.2022 17:17 Ответить
это надо было думать раньше. а теперь - хз, разве что самим палить, да кто ж станет. "гуманитарку" вон оккупантам поставляют, чтобы не голодали.
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13.03.2022 17:18 Ответить
Травить все продукты Бледной поганкой и мышьяком.
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13.03.2022 17:19 Ответить
Убивать это не люди -- животные . даже хуже животных
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13.03.2022 17:22 Ответить
Ну хотя бы мороженного нормального поел перед кончиной.
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13.03.2022 17:52 Ответить
Этиловый - это нормальный спирт , надо метиловый. От него так класно слепнут.
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13.03.2022 18:27 Ответить
Метилового.этиловый технический для них жирно,а пищевой тем более
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15.03.2022 01:12 Ответить
Так воно отруєне заздалегідь...
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13.03.2022 17:12 Ответить
Одним словом - худоба!
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13.03.2022 17:13 Ответить
здичавілі бомжари з рашаговєні... орда..
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13.03.2022 17:41 Ответить
вы только послушайте как они между собой общаются !!!!!!!!
это же полный отстой,с мамами,девушками
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13.03.2022 20:35 Ответить
Ви іще, смаженого вовкулака не пробували, піснюнва… смажений вовк! Ото укуснотіща!!! Ну нічого, у вас ще все попереду..
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13.03.2022 17:16 Ответить
смалений вовк а не смажений
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13.03.2022 17:36 Ответить
У кожного своя рецептура!
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13.03.2022 17:50 Ответить
Припиніть писати таке,та приваджувати сюди кислооку кацапню!
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13.03.2022 17:19 Ответить
"Мороженко". *****!
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13.03.2022 17:19 Ответить
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13.03.2022 17:20 Ответить
це вже наїлося морозива
аж захололо
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13.03.2022 17:22 Ответить
Перешамав мороженка курва кацапська…
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13.03.2022 17:44 Ответить
не кажіть, ковід мабуть))
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13.03.2022 17:51 Ответить
Так симтоматика очевидна. Ковід він страшний. Український штамм взагалі вбивчий.
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13.03.2022 18:05 Ответить
Красівий
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13.03.2022 17:23 Ответить
****!Простудил горло - ангина
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13.03.2022 17:24 Ответить
цей вже нажерся. не пішло на користь.
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13.03.2022 17:24 Ответить
***, ніколи не думав, що подібні фото мене будуть тішити. Та власне це нелюдь. Він нежалкий. Скаженій собаці - собача смерть.
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13.03.2022 18:08 Ответить
Чудове фото мамі на пам'ять.
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13.03.2022 20:24 Ответить
чтоб ты подавился нашим мороженным, земли нашей тебе в глотку навеки вечные, тварь гнилая
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13.03.2022 17:20 Ответить
Шо было в 16.40 только что у нас над Полтавой?!
Сирены не было, летело много и шумно...
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13.03.2022 17:22 Ответить
Короче, кацапы, ховайтесь! Это Миги
Ну, мы так решили по крайней мере)))
Спасибо, дядя Джо)
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13.03.2022 17:37 Ответить
нє
це наші вітчизняні кукурузники
просто вони хочуть сільським господарством займатися, а їм не дають

кукурузник мирне створіння, але його краще не дражнити)
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13.03.2022 17:54 Ответить
Ну если решили что это наши то какого хера пишешь про это ? Один дегенерат про Яворив уже написал .
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13.03.2022 17:59 Ответить
Шутка юмора, откуда мы знаем чьи?
Надеемся шо наши...
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13.03.2022 18:00 Ответить
Мрази ничего в жизни не видили в своей бомжацкой *********,хоть нажрутся перед смертью.
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13.03.2022 17:25 Ответить
щоб ти падло кацапське здохло, і те морозиво тобі через вуха вийшло
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13.03.2022 17:29 Ответить
это вам не ягель с репой , лаптеносы .В Украине всегда были смаколики .А кацапы , как известно со времён Гоголя даже щи едят с тараканами ..
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13.03.2022 17:30 Ответить
імпєрская нация...
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13.03.2022 17:38 Ответить
это не нация . Это феодально-лагерный паханат .
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13.03.2022 17:48 Ответить
Это не нация , это саранча.
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13.03.2022 18:14 Ответить
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13.03.2022 17:37 Ответить
дИКАРИ ******, ПРИВЫКЛИ ДЕРЬМО С ЛОПАТЫ ЖРАТЬ !!!
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13.03.2022 17:41 Ответить
Це ж по яким рассєйским смітникам ***** вєлікую армію збирав що вони готові за мороженко і вбити і вмерти?
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13.03.2022 17:43 Ответить
Чув що щурячий яд добре з морозивом смакує москалю

Здалось би в магазини завезти таке морозиво там де мародери шастають
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13.03.2022 17:47 Ответить
Шлях орка до Європи: народилось->вкрало морозиво->гризнуло морозива->підсмажили сраку-> фото обсмаленої сраки показують по всій Європі!
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13.03.2022 17:54 Ответить
То ти ще,морда кацапська кулі місцеві на смак не куштував.
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13.03.2022 17:55 Ответить
А українські сіренькі пацюки із задоволенням ласують кацапськими двоногими крысамы.
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13.03.2022 17:56 Ответить
Лапотніки штопані, вдавило б вас. Кров"ю харкать будете.
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13.03.2022 17:56 Ответить
Дикі мацкалічі мавпи мають знову залізти на березк
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13.03.2022 18:04 Ответить
чтоб вы ***** этой жратвой поперхнулись и сдохли!
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13.03.2022 18:11 Ответить
купив колись в Грузії кацапське молоко, а то якась моча на смак.
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13.03.2022 18:12 Ответить
най йому це морозиво поперек горла встане
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13.03.2022 18:23 Ответить
ми всі сподіваємось, що ця нечисть вимерзне, а воно мороженко жере. Ну не скоти...
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13.03.2022 18:26 Ответить
КАЦАПСЬКІ СВИНІ В ЛАЙНІ НАРОДИЛИСЬ, ЛАЙНО ЖЕРУТЬ ТА В ЛАЙНІ Й ПОДОХНУТЬ...
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13.03.2022 18:31 Ответить
лише маленьке доповнення - і мріють усіху у це лайно втягнути.
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13.03.2022 18:36 Ответить
Кацапи - це стадо мародерів, усі без винятку - злочинці!
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13.03.2022 19:14 Ответить
 
 