"Мы не позволим зверствам сойти с рук": представительница США заверила, что Россию ждет наказание
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд заверила, что все преступления России фиксируются и ее ожидает неотвратимое наказание.
Ее заявление цитирует посольства США в Украине, сообщает Цензор.НЕТ.
"Фото- и видеодоказательства накапливаются, и Россия будет привлечена к ответственности за ее действия. Мы не позволим зверствам сойти с рук. В отличие от российского правительства, первым инстинктом которого является замалчивание, мы уверены, что правда и прозрачность победят", - заверила Гринфилд. .
США запретили ввозить в страну российскую нефть и газ. Также запрещен импорт в США товаров из нескольких основных секторов экономики России – морепродуктов, алкоголя, непромышленных алмазов.
Штаты ввели блокирующие санкции в отношении руководителей находящихся под санкциями российских банков и членов Госдумы. Все их активы будут заморожены, поездки в США запрещены.
Кроме того, США запрещают экспорт предметов роскоши в Россию: дорогие часы, автомобили, элитную одежду и алкоголь, ювелирные изделия и другие товары.
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Так як тут не чорні то пофігу
Вот би якомусь чорношкірому громадянину США щось зробили
То було вою на весь світ
...
Слава нації
Смерть москалям