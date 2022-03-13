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Новости Война в Украине
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"Мы не позволим зверствам сойти с рук": представительница США заверила, что Россию ждет наказание

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд заверила, что все преступления России фиксируются и ее ожидает неотвратимое наказание.

Ее заявление цитирует посольства США в Украине, сообщает Цензор.НЕТ.

"Фото- и видеодоказательства накапливаются, и Россия будет привлечена к ответственности за ее действия. Мы не позволим зверствам сойти с рук. В отличие от российского правительства, первым инстинктом которого является замалчивание, мы уверены, что правда и прозрачность победят", - заверила Гринфилд. .

США запретили ввозить в страну российскую нефть и газ. Также запрещен импорт в США товаров из нескольких основных секторов экономики России – морепродуктов, алкоголя, непромышленных алмазов.

Смотрите: Защитники Украины разрушили понтонную переправу войск РФ в районе Гостомеля. ФОТО

Штаты ввели блокирующие санкции в отношении руководителей находящихся под санкциями российских банков и членов Госдумы. Все их активы будут заморожены, поездки в США запрещены.

Кроме того, США запрещают экспорт предметов роскоши в Россию: дорогие часы, автомобили, элитную одежду и алкоголь, ювелирные изделия и другие товары.
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Топ комментарии
+38
********* кацапських коли витурите? Що в Каліфорнії робить медвєдєв молодший?
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13.03.2022 18:05
+25
Буде супер занепокоєння?
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13.03.2022 18:05
+15
Яке повинно бути ще звірство щоб переплюнути всі попередні звірства ,ви просто співучасники і це багато чого поясненює .
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13.03.2022 18:05
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********* кацапських коли витурите? Що в Каліфорнії робить медвєдєв молодший?
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13.03.2022 18:05 Ответить
Ну там же есть наши? В калифорнии. Вот почему бы не проявить инициативу, да проломить ему череп кирпичем?
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13.03.2022 18:11 Ответить
Я би проявив.
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13.03.2022 18:15 Ответить
Яке повинно бути ще звірство щоб переплюнути всі попередні звірства ,ви просто співучасники і це багато чого поясненює .
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13.03.2022 18:05 Ответить
Буде супер занепокоєння?
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13.03.2022 18:05 Ответить
Какое? Санкции?
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13.03.2022 18:06 Ответить
О, да! Мы их накажем! Мы их так накажем, что самим страшно сказать
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13.03.2022 18:06 Ответить
Так может для начала поможете эти зверства прекратить? Не? Или как к ответственности ещё привлечь?
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13.03.2022 18:07 Ответить
Йшов 17-ий день 8-ми річної війни, що триває вже століття
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13.03.2022 18:07 Ответить
Краще і не скажеш!👏👏👏👏👏💛💙💛💙
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13.03.2022 20:09 Ответить
Хватит херьню . нести люди гибнут по минутам . дайте самолеты перекрыть воздух кислород Мрази... Люди в окопах . под руинами.. Санкции... Каждая санкция рассматривается неделями...
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13.03.2022 18:11 Ответить
Дожились! Психічнохворий маніяк рулює найбільшою країною світу!
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13.03.2022 18:11 Ответить
да, да, выскажите еще и жуткую озабоченность - у вас там даже один профи в этой сфере имеется - Обама кажись его зовут
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13.03.2022 18:12 Ответить
Закройте хотя бы небо ,чтобы эти зверства не продолжались дальше или дайте нормальное пво и истребители
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13.03.2022 18:13 Ответить
На цей раз заборонять експорт кедрових горіхів.
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13.03.2022 18:13 Ответить
Блок НАТО это эльфы из властелин колец которые всегда пытались абстрагироваться от войны с орками и действовали только в своих интересах.
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13.03.2022 18:14 Ответить
Бла-бла-бла, задовбали вже, тільки базікають
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13.03.2022 18:15 Ответить
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13.03.2022 18:16 Ответить
Ой, та не надо ля-ля

Уже насмотрелись на вашу ответку
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13.03.2022 18:17 Ответить
Вже дозволили своєю нерішучистью яке межує з боягузством.
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13.03.2022 18:21 Ответить
Ну зрозуміло

Так як тут не чорні то пофігу

Вот би якомусь чорношкірому громадянину США щось зробили

То було вою на весь світ
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13.03.2022 18:24 Ответить
Цілком адекватна реакція яка розпочне процедуру фіксації геноциду!
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13.03.2022 18:29 Ответить
А срю сбербанк почему не забанили? (не отключили swift})? Мы, мы...
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13.03.2022 18:34 Ответить
вже дозволили, боягузи
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13.03.2022 18:40 Ответить
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
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13.03.2022 18:42 Ответить
Грьобані ліваки.
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13.03.2022 18:50 Ответить
можна дату?
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13.03.2022 18:51 Ответить
наказание санкциями?херово что то наказываете!
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13.03.2022 18:57 Ответить
Ми не дозволимо звірствам зійти з рук. - Дозволяючи рашисту зараз їх чинити ,Ви є співучасниками звірств рашиста,
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13.03.2022 18:58 Ответить
США сказали - США зроблять. Обіцяли пекельні санкції, а влупили ще сильніше і будуть лупити поки не доб'ють. А кацапи і корисні довбойоби - ваше місце біля параші
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13.03.2022 19:04 Ответить
Серия Южного Парка ну просто в тему. http://online-south-park.ru/season-10/105-10-sezon-4-seriya-multiplikacionnye-voyny-chast-ii.html Так же показывает страх США, как сейчас страх перед путином. Сильнейшая армия в мире, в такими технологиями, бояться бомжей мародёров, и пацанов 18-20летних. А славная Украинская армия, даже без авиации, мочит русских пидаров.
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13.03.2022 19:29 Ответить
"Усі їхні активи будуть заморожені". Коли б конфісковані, то було б інша справа.
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13.03.2022 20:09 Ответить
Позакривайте свої роти.Якби не НАТО,Британія,ЄС.то ми б уже стріляли з рогаток і ***** уже б два рази проїхав би по Україні...Патрони до автоматів,кулеметів,снаряди до арти,джавеліни,хавели,стінгери,панцирфауст,і т.д.дають нам союзники.В нас в Україні ні одного патронного заводу,з 2014 року.І вони за нас не будуть воювати.Це наша робота.Без союзників нам повний піздець.Слава Україні.Героям Слава.
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13.03.2022 20:16 Ответить
 
 